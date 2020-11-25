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виплати (488) політв'язні (1334) полонені (1948) Міністерство реінтеграції (341)

Ще 28 незаконно позбавленим волі Росією українцям встановлено виплати, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ще 28 незаконно позбавленим волі Росією українцям встановлено виплати, - Мінреінтеграції

Під час засідання Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних із визнанням осіб такими, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії РФ проти України, та здійснення заходів, спрямованих на їх соціальний захист, ухвалила рішення виділити матеріальну допомогу ще 28 українським громадянам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМінреінтеграції.

Отже, матеріальну допомогу по 100 тис. гривень отримають сім'ї 28 незаконно ув'язнених Російською Федерацією українських громадян, які зараз перебувають за ґратами. Таким чином, ще 2,8 мільйона гривень будуть спрямовані на відповідні виплати.

Раніше Комісія також виділила по 100 тис. гривень матеріальної допомоги сім'ям 20 українських громадян, які позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України і досі перебувають за ґратами в РФ. Крім того, аналогічні виплати отримали троє українських громадян, звільнених із полону в РФ.

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всі політвязні раши повинні мати державні стипендії і пристойні , а не жалюгідні !
бо вони борються з агресором
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25.11.2020 19:02 Відповісти
 
 