Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС
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Франція не визнаватиме самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.
У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батіста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, стосовно позиції французького уряду щодо Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".
"Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все від неї залежне для стабілізації ситуації на Південному Кавказі", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.
Будь ласка, зачекайте...
братская помощь Ата Тюрку золотом и оружием с одновременным ударом в спину со стороны Азербайджана
https://ru.wikipedia.org/
Потом из совка, все таки разом выпрыгнули и остаток империи в лице РФ принялся использовать эти нестабильные регионы для расшатывания ситуации.
От так Кремль і працює з нами, через "козачків засланих"...
Шесть лет назад этот же Сенат Франции принял абсолютно идентичную резолюцию, призвав правительство признать независимость Государства Палестины. «Сенат призывает правительство Франции признать Палестинское государство и использовать это признание как инструмент переговорного процесса по мирному урегулированию на Ближнем Востоке».
............ Буквально слово в слово, изменив только Палестину на Карабах и Ближний Восток на установление прочного мира.............с таким же результатом.
Будьте внимательнее и не путайте Законодательную власть с Исполнительной.
О каком Карабахе идёт речь? Если о первоначальном Карабахе, то это означает разрешение со стороны Франции на преследование со стороны Азербайджана миллионов армян, что весьма странно для Франции и недопустимо для остального мира.
А если копать в глубь истории то можно дойти до динозавров и все равно не прийти к решению.
А тепер «по поличках»:
1. На 1989 рік населення Нагорного Карабаху складало 182 тис. осіб. З них - 77% - вірмени, близько 22% - азербайджанці… Про які мільйони іде мова? Невже 3-мільйонна Вірменія, окупувавши, за допомогою російських «іхтамнєтів», майже третину території Азербайджану, масово переселилась в Карабах?
2. Про які кордони НКАО 1994 року іде мова? В Бішкекській угоді йшла мова про припинення бойових дій… Про зміну загальновизнаних кордонів мова не йшлася… От Азербайджан і не воював… А потім повернув окуповані Вірменією території Лачинського, Кельбаджарського та інших районів, що належали йому… Навіть повернув у склад КОЛИШНЬОГО НКАО село, яке вірмени, після 1994 року передали у склад Кельбаджарського району. Ну, те, яке вірмени, на днях, спалили, діючи по кацапському принципу « Да не даставайся же ты, никому!!!» (А зараз «репу чешут» - своє житло спалили, і повертаться - нікуди…).
3. Ті вірмени, що заселилися на окуповані території Лачинського, Кельбаджарського та інші території Азербайджану, після 1994 року, мають статус окупантів, і зобов»язані залишить колишні окуповані території… Що вони масово і роблять…
Я дивлюся, ти, «Джетро», як госпожа Простакова, з п»єси Фон Візіна, «Недоросль», «мастерица толковать Указы!…» От тільки, тут не «лохи» сидять…
Подразнили Турцию в очередной раз заявлением парламента, сделали вид, что играют в самостоятельную внешнеполитическую игру - и всё. Хотя самостоятельной игры в карабахском кризисе у Франции нет - её сыграли русские с турками (с разной степенью успешности), а французов (и шире - ЕС) с американцами и персов просто "проинформировали" и поставили перед фактом. В такой ситуации отрицать реальность со стороны МИД Франции и дальше быковать было бы глупо. И так напрягли отношения с мусульманским миром на ровном месте и без всякого смысла по самое "не могу".
1. Автономная область Нагорный Карабах существует с 1918 года.
2. Русские с турками - враги, они забирают Россию из сферы влияния в Карабахе.
3. Отдать христианскую Армению на поглощение мусульманским миром - это значит "быковать"?
4.. Не дождётесь, муслимы, что мир будет ваш с вашими женщинами, которых вы прячете в чёрный мешок под названием хиджаб..
И хоть с Турцией были вечные конфликты, она так же и давний союзник Украины.
Что касается "христианской Армении" . . . Религиозная общность - не повод для дружбы, а разница в религии - не повод для вражды :
православные христиане (преимущественно) россия и Украина - заклятые, генетические, экзистенциальные враги, тогда как Тайвань / Япония / Израиль и США - друзья, хотя исповедуют разные (в основном) религии.
И потом - кто Армению поглощает ? Ей всего-навсего говорят, чтобы она сидела в своих международно признанных границах и не лезла к соседям. А если этническим армянам неуютно на международно признанной территории Азербайджана, то пусть уедут в Армению.
Так само как русские Крыма имели шанс собрать чемоданы и уехать в россию (без земли).
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе:
«Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
«… механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
Вообще вести разговор в духе: "Я не буду читать то, что ты рекомендуешь, а вот послушай, что я тебе скажу" не способствует диалогу. Ты не прочитал то, что я предложил, но хочешь, чтобы я проникся твоими текстами.
Мой коммент глубоко не касался армяно-азербайджанских отношений, потому, что, повторяю, не принимаю ни одну сторону, он касался тревожной для многих, и не только армян, муслимизации мира. В подтверждение дикости исламского фанатизма привожу небольшой текст. Хотя после нападения на США 11 сентября и так всё понятно.
«…Я вам напомню замечательную историю человека, которого зовут Рамиль Сафаров. Это азербайджанский офицер, который в 2004 году поехал на натовские сборы и там зарезал другого спящего, во сне другого армянского офицера. Естественно, он получил довольно большой срок заключения. Но зато он был передан для отбытия этого заключения в Азербайджан. В тот же день, когда он прибыл, он, естественно, был помилован, встречен как герой. Ему раскатали красную ковровую дорожку, ему дали квартиру. Ему сказали: ты большой настоящий азербайджанский герой! Ты зарезал спящего армянина.
И вот обращаю внимание, если бы речь шла просто о сумасшедшем и подонке, который сошёл почему-то с ума и зарезал человека, то это была бы проблема личная сумасшедшего и поддонка. Но вот когда его встречают как героя, это уже свидетельствует о душевном нездоровье целой нации. Как представитель другой нации, которая, на мой взгляд, тоже сейчас нездорова, я имею право азербайджанскому обществу ставить этот диагноз.
Старший лейтенант Рамиль Сафаров действительно в свое время, находясь на международных офицерских курсах в Венгрии, пошёл в магазин, купил топор и точильный камень, после чего шестнадцатью ударами практически отрубил голову спящему армянскому офицеру. И всё остальное, касающееся дальнейшей судьбы убийцы, тоже абсолютная правда, даже ещё далеко не вся, но её целиком и полностью каждый желающий может в мельчайших подробностях узнать в интернете» (С).