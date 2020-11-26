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Новини За кордоном
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Франція (1974) Нагірний Карабах (460)

Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

Франція не визнаватиме самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батіста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, стосовно позиції французького уряду щодо Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".

"Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все від неї залежне для стабілізації ситуації на Південному Кавказі", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.
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Топ коментарі
+15
Жабоеды, как и кремляди играют в имперские игры. Фантомные боли мучают. Правительство Франции пока еще в адеквате по данному вопросу, но надолго ли?
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26.11.2020 23:37
+13
Я не удивлюсь, когда эти сенаторы и на карте Карабах не найдут, не то, чтобы кто-то там вообще когда-либо побывал. А ведь Франция уже 28 лет переговаривалась по этой теме , всё диалоги свои разводили , никчемные и никому не нужные. Зато Алиев с духовной поддержкой Эрдогана и при интеллектуальном обеспечении Израиля, скажем так, предложили свою формулу и совсем не такую, как у герра Штайнмайера Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 6843
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27.11.2020 00:04
+8
Проєкт "тисячолітньої великої вірменії" - закрито . Так само, як було закрито і подібний нацистський проєкт "тисячолітнього третього рейху" - там теж німецьким нацистам не вистачало житєвого простору. Карабах- це Азербайджан.
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26.11.2020 23:43
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26.11.2020 23:35 Відповісти
Жабоеды, как и кремляди играют в имперские игры. Фантомные боли мучают. Правительство Франции пока еще в адеквате по данному вопросу, но надолго ли?
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26.11.2020 23:37 Відповісти
Я не удивлюсь, когда эти сенаторы и на карте Карабах не найдут, не то, чтобы кто-то там вообще когда-либо побывал. А ведь Франция уже 28 лет переговаривалась по этой теме , всё диалоги свои разводили , никчемные и никому не нужные. Зато Алиев с духовной поддержкой Эрдогана и при интеллектуальном обеспечении Израиля, скажем так, предложили свою формулу и совсем не такую, как у герра Штайнмайера Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 6843
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27.11.2020 00:04 Відповісти
Проєкт "тисячолітньої великої вірменії" - закрито . Так само, як було закрито і подібний нацистський проєкт "тисячолітнього третього рейху" - там теж німецьким нацистам не вистачало житєвого простору. Карабах- це Азербайджан.
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26.11.2020 23:43 Відповісти
Там был проект - Армения от моря и до моря, если точнее от Каппадокии до Каспийского моря. Вбейте фразу в поисковик, поймете, что это диагноз Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 9479
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26.11.2020 23:52 Відповісти
русские "братья" помогли обрезать Армению на 3/4 территории от Севрского договора.
братская помощь Ата Тюрку золотом и оружием с одновременным ударом в спину со стороны Азербайджана

https://ru.wikipedia.org/
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27.11.2020 01:22 Відповісти
Даже не знаю........ то ли смеяться, то ли плакать. Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 3466 Севрский договор такая же блажь, как и все остальные претензии Армении. Вы хоть для начала судьбу этой бумажки, так и не ставшей Договором узнайте, а потом повторяйте армянские фантазии. Но даже по этой фикции там и близко не было территории, о которой Вы говорите. Скорее с точностью до наоборот. Про что-то там в спину со стороны Азербайджана тоже повеселило конечно.
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27.11.2020 01:38 Відповісти
"Русские братья" всем успели помочь. Вы думаете, почему ВСЕ республики бывшего совка в границах определенных им же, содержат куски этнических территорий других республик. СССР кроил так территории специально, чтобы внутри республик всегда был конфликт, чтобы республика не была моноэтнической и не могла выпрыгнуть из совка. Примерно с той же целью, когда призывали в армию, служить ВСЕГДА отправляли в другой конец страны, это так же делалось, с целью возможного использования армии, для подавления протестов местного населения (напомню чем закончилось в Крыму, где вояки служили по месту жительства. Как только туда пришла Рашка всех отправили на север...)
Потом из совка, все таки разом выпрыгнули и остаток империи в лице РФ принялся использовать эти нестабильные регионы для расшатывания ситуации.
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27.11.2020 10:53 Відповісти
От тут "рубка" йде, шаблі дзвенять, а ніхто не помічає одної цікавої речі - як тільки Росія офіційно заявила, що вона не буде виступать своїми збройними силами, в рамках ОДКБ, на боці Вірменії, з форуму "різко щезли" усі "патріоти" під вірменськими прапорцями... "Щойно були і хутко зникли...". Як казав Вінні-Пух, "це "ж-ж-ж-ж..." - не просто так...". Тепер уже зрозуміло, що, в ході цієї кампанії, крім усього іншого, Кремль, через "троллів" з "Лахти" старався "промацать" настрої українців стосовно дій Азербайджану в Вірменії... І коли в Кремлі зрозуміли, що "армян никто не паддерживает", різко поміняли "риторику" і прибрали "патріотів Великої Айастан" з "Цензора"... Ну, а потім перейшли до "миротворчого" плану...
От так Кремль і працює з нами, через "козачків засланих"...
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27.11.2020 05:06 Відповісти
Они так работают по всей Европе, что на это внимание обращать. А у нас. это происходит во всех СМИ В итоге на Банковой Нелох.
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27.11.2020 14:37 Відповісти
Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД - Цензор.НЕТ 9 déjà vu

Шесть лет назад этот же Сенат Франции принял абсолютно идентичную резолюцию, призвав правительство признать независимость Государства Палестины. «Сенат призывает правительство Франции признать Палестинское государство и использовать это признание как инструмент переговорного процесса по мирному урегулированию на Ближнем Востоке».

............ Буквально слово в слово, изменив только Палестину на Карабах и Ближний Восток на установление прочного мира.............с таким же результатом.
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26.11.2020 23:48 Відповісти
Что Вы написали? Буквально в новости написано, что Франция не признаёт Нагорный Карабах, в отличие от признания Палестины...
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26.11.2020 23:59 Відповісти
Правительство не признает, так же как не признала и Палестину. И в 2014 году, и в 2020 году правительство Франции в лице представителя руководства МИД ответило на Сената одной и той же фразой: «Одностороннее признание окажет давление на переговоры, а символическое признание никак им не поможет».
Будьте внимательнее и не путайте Законодательную власть с Исполнительной.
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27.11.2020 00:03 Відповісти
хоть мозгов хватило наконец
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26.11.2020 23:51 Відповісти
Странное дело. Существует на самом деле Нагорный Карабах как автономная область в Азербайджане (98% армян) по решению советской власти 1918 года. Потом Нагорный Карабах расширился до границ 1994 года (80% армян), что закреплено Бишкекским соглашением между Арменией и Азербайджаном.
О каком Карабахе идёт речь? Если о первоначальном Карабахе, то это означает разрешение со стороны Франции на преследование со стороны Азербайджана миллионов армян, что весьма странно для Франции и недопустимо для остального мира.
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26.11.2020 23:53 Відповісти
Все просто - есть международно признанные границы государств. И их нарушать нельзя, иначе наступит хаос, что и произошло во время второй мировой войны.
А если копать в глубь истории то можно дойти до динозавров и все равно не прийти к решению.
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27.11.2020 00:05 Відповісти
Не такая глубокая история - Бишкекский договор 1994 года. Почему-то никто не говорит о нарушении этого договора. А нынешняя история состоит в том, что Армения (христиане) потерпела поражение от Азербайджана (мусульмане), что говорит об успешном наступлении мусульманского мира на христианскую цивилизацию, которую вытеснили с Ближнего Востока люди, которые не могут создать не только мобильные телефон, но и что-нибудь по-проще.
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27.11.2020 00:22 Відповісти
Ох, як цікаво!!! Ну, прямо «початок геноциду багатостраждального вірменського народу в ХХІ столітті!!! Вибачаюсь, а скільки брать носових хустинок, щоб вистачило витирать сльози і шмарклі, оплакуючи «мучеників»? Десятка вистачить? Чи, може, просто взять старе простирадло, щоб було «з запасом»?...
А тепер «по поличках»:
1. На 1989 рік населення Нагорного Карабаху складало 182 тис. осіб. З них - 77% - вірмени, близько 22% - азербайджанці… Про які мільйони іде мова? Невже 3-мільйонна Вірменія, окупувавши, за допомогою російських «іхтамнєтів», майже третину території Азербайджану, масово переселилась в Карабах?
2. Про які кордони НКАО 1994 року іде мова? В Бішкекській угоді йшла мова про припинення бойових дій… Про зміну загальновизнаних кордонів мова не йшлася… От Азербайджан і не воював… А потім повернув окуповані Вірменією території Лачинського, Кельбаджарського та інших районів, що належали йому… Навіть повернув у склад КОЛИШНЬОГО НКАО село, яке вірмени, після 1994 року передали у склад Кельбаджарського району. Ну, те, яке вірмени, на днях, спалили, діючи по кацапському принципу « Да не даставайся же ты, никому!!!» (А зараз «репу чешут» - своє житло спалили, і повертаться - нікуди…).
3. Ті вірмени, що заселилися на окуповані території Лачинського, Кельбаджарського та інші території Азербайджану, після 1994 року, мають статус окупантів, і зобов»язані залишить колишні окуповані території… Що вони масово і роблять…
Я дивлюся, ти, «Джетро», як госпожа Простакова, з п»єси Фон Візіна, «Недоросль», «мастерица толковать Указы!…» От тільки, тут не «лохи» сидять…
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27.11.2020 05:56 Відповісти
Французское правительство констатировало очевидное. Смысл признавать "республику", которой фактически уже нет ? С таким же успехом можно было бы признать планету Мельмак из телесериала "Альф".
Подразнили Турцию в очередной раз заявлением парламента, сделали вид, что играют в самостоятельную внешнеполитическую игру - и всё. Хотя самостоятельной игры в карабахском кризисе у Франции нет - её сыграли русские с турками (с разной степенью успешности), а французов (и шире - ЕС) с американцами и персов просто "проинформировали" и поставили перед фактом. В такой ситуации отрицать реальность со стороны МИД Франции и дальше быковать было бы глупо. И так напрягли отношения с мусульманским миром на ровном месте и без всякого смысла по самое "не могу".
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27.11.2020 00:09 Відповісти
Чушь.
1. Автономная область Нагорный Карабах существует с 1918 года.
2. Русские с турками - враги, они забирают Россию из сферы влияния в Карабахе.
3. Отдать христианскую Армению на поглощение мусульманским миром - это значит "быковать"?
4.. Не дождётесь, муслимы, что мир будет ваш с вашими женщинами, которых вы прячете в чёрный мешок под названием хиджаб..
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27.11.2020 00:50 Відповісти
Чушь - это когда в 21 веке идиоты пишут про религиозные войны. Идут нах и особо упоротые христиане и мусульмане. Я уважаю чувства всех верующих, но ровно до той поры пока они не начинают пытаться навязать их другим.
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27.11.2020 02:21 Відповісти
Кацапня те же монголоиди, ктоби где би ни валил русню єто гут.
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27.11.2020 04:47 Відповісти
Так, для информации, а "христианский мир" за который мы, якобы, должны горой стоять, включает РПЦ МП с т.н. патриархом Кириллом?!
И хоть с Турцией были вечные конфликты, она так же и давний союзник Украины.
Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 7371
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27.11.2020 12:27 Відповісти
Я не говорил, что русские с турками - друзья. Я сказал, что карабахскую партию сыграли эти две страны (ну, кроме Армении с Азербайджаном, естественно), а Франция нервно покурила в сторонке, вместе с ЕС, США, Ираном и международными организациями типа ОБСЕ, ООН и т.д.
Что касается "христианской Армении" . . . Религиозная общность - не повод для дружбы, а разница в религии - не повод для вражды :
православные христиане (преимущественно) россия и Украина - заклятые, генетические, экзистенциальные враги, тогда как Тайвань / Япония / Израиль и США - друзья, хотя исповедуют разные (в основном) религии.
И потом - кто Армению поглощает ? Ей всего-навсего говорят, чтобы она сидела в своих международно признанных границах и не лезла к соседям. А если этническим армянам неуютно на международно признанной территории Азербайджана, то пусть уедут в Армению.
Так само как русские Крыма имели шанс собрать чемоданы и уехать в россию (без земли).
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Боюсь ,что Франция страна в прошлом великих людей , в скором будущем станет мусульманской державой c соответствующими приоритетами
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27.11.2020 00:12 Відповісти
Уже стала Франция муслимской державой (ну почти). Проигрыш в битве муслимской и христианской цивилизаций начался с вытеснения муслимами христиан с Ближнего Востока. Христианская терпимость к врагам и даже любовь и излишняя толерантность стали тому причиной.
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27.11.2020 01:02 Відповісти
Какая христианская цивилизация? Не надоело бред постить? Ходишь в церковь? Ходи, но не нужно из себя проповедника корчить. Христианская цивилизация осталась даже не в 20, а в 19 веке. И Украина, и Азербайджан, и Турция - светские государства. Развитые страны, которые двигают прогресс, не являются религиозными.
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27.11.2020 02:15 Відповісти
Ідіот!... Назви мені хоч одну країну християнську, у Західній Європі, у якій-би, від початку зародження ісламу, до 50-х років ХХ століття, були діючі мечеті... А от в ісламському світі діють до цих пір церкви і православні, і католицькі, і протестантські, і вірменські, і грузинські, і ефіопські... Так хто ж більш "толерантний" - християни чи мусульмани?...
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27.11.2020 08:48 Відповісти
Опаньки! Толераст объявился! Про "мирный" ислам здесь: https://www.ehorussia.com/new/node/17920
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27.11.2020 12:04 Відповісти
Знайшов, на що посилаться - на "сру.". Ти-б, ще Радзіховського процитував, Доренка, Тютчева (якого, під час Кримської війни, заборонив публікувать сам Микола І, назвавши йоро "суперпатріотичні" вірші "бредом сумасшедшего"...). Про ваших Дугіних і Мілоновиї і говорить нічого...
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27.11.2020 12:33 Відповісти
"Не читал, но осуждаю!" - знакомая песня. Ты ко мне не лепи всех тех уродов, которых ты назвал. Вижу, что ты только "Цензор" и читаешь. А "Эхо России" - хороший оппозиционный сайт. А упомянутая мною статья вообще отличная.
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27.11.2020 12:46 Відповісти
Читай росіян, європейців і Католикоса всіх вірмен::

Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».


Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».

Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе:
«Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».


«… механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
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27.11.2020 13:09 Відповісти
Разбираться в тысячелетнем противостоянии армян и азербайджанцев с целью найти виноватого - бессмысленное занятие. Подобные тексты можно найти с любой из стороны. Поэтому становиться на одну из сторону, как это делаешь ты, я не буду и тебе не советую.
Вообще вести разговор в духе: "Я не буду читать то, что ты рекомендуешь, а вот послушай, что я тебе скажу" не способствует диалогу. Ты не прочитал то, что я предложил, но хочешь, чтобы я проникся твоими текстами.
Мой коммент глубоко не касался армяно-азербайджанских отношений, потому, что, повторяю, не принимаю ни одну сторону, он касался тревожной для многих, и не только армян, муслимизации мира. В подтверждение дикости исламского фанатизма привожу небольшой текст. Хотя после нападения на США 11 сентября и так всё понятно.

«…Я вам напомню замечательную историю человека, которого зовут Рамиль Сафаров. Это азербайджанский офицер, который в 2004 году поехал на натовские сборы и там зарезал другого спящего, во сне другого армянского офицера. Естественно, он получил довольно большой срок заключения. Но зато он был передан для отбытия этого заключения в Азербайджан. В тот же день, когда он прибыл, он, естественно, был помилован, встречен как герой. Ему раскатали красную ковровую дорожку, ему дали квартиру. Ему сказали: ты большой настоящий азербайджанский герой! Ты зарезал спящего армянина.
И вот обращаю внимание, если бы речь шла просто о сумасшедшем и подонке, который сошёл почему-то с ума и зарезал человека, то это была бы проблема личная сумасшедшего и поддонка. Но вот когда его встречают как героя, это уже свидетельствует о душевном нездоровье целой нации. Как представитель другой нации, которая, на мой взгляд, тоже сейчас нездорова, я имею право азербайджанскому обществу ставить этот диагноз.

Старший лейтенант Рамиль Сафаров действительно в свое время, находясь на международных офицерских курсах в Венгрии, пошёл в магазин, купил топор и точильный камень, после чего шестнадцатью ударами практически отрубил голову спящему армянскому офицеру. И всё остальное, касающееся дальнейшей судьбы убийцы, тоже абсолютная правда, даже ещё далеко не вся, но её целиком и полностью каждый желающий может в мельчайших подробностях узнать в интернете» (С).
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27.11.2020 14:13 Відповісти
Додам - Ехо России" - "дозволений" сайт... Що це значить, я знаю...
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27.11.2020 13:59 Відповісти
Я просто вражений, скільки в сенаті Франції неадекватних людей (для них не існує поняття міжнародного права). Якась інтелектуальна деградація західного світу відбувається. Хоча, якщо згадати, що там Саркозі витворяв, то мабуть нічого дивного. Гадаю, що такі самі, як ці сенатори, задавали колись Францію Гітлеру.
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27.11.2020 00:21 Відповісти
жабоеды назад отматывают
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27.11.2020 00:33 Відповісти
так им и не впервой, они сами чем то на армян похожи... жужжали мурчали - страну гитлеру сдали...
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27.11.2020 01:55 Відповісти
Думал французи умнее, стидно так продаваться армянам.
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27.11.2020 04:41 Відповісти
Восток дело тонкое. Лягушатникам не понять.
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28.11.2020 17:53 Відповісти
 
 