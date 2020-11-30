Зеленський підтвердив зобов’язання щодо фінансування "Укренерго" для виплат зеленим інвесторам

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4119), який передбачив можливість надати НЕК "Укренерго" державні гарантії для залучення кредитів і фінансової стабілізації на ринку електроенергії.

Інформація про підпис Президента була опублікована на сайті парламенті 26 листопада.

"Повернуто з підписом від Президента", - зазначається у повідомленні щодо етапу проходження закону №4119.

Станом на 26 листопада 2020р "Укренерго" боргує "Гарантованому покупцю" – 23,9 млрд грн для покриття витрат по "зеленому" тарифу та 6,9 млрд грн для потреб населення в рамках механізму ПСО. В свою чергу "Гарантований покупець" боргує виробникам по "зеленому" тарифу – 26,13 млрд грн. Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути сплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Станом на 26 листопада 2020р "Укренерго" боргує "Гарантованому покупцю" – 23,9 млрд грн для покриття витрат по "зеленому" тарифу та 6,9 млрд грн для потреб населення в рамках механізму ПСО. В свою чергу "Гарантований покупець" боргує виробникам по "зеленому" тарифу – 26,1 млрд грн.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 "Про внесення змін у Державний бюджет на 2019", в якому, зокрема мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.