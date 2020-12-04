Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною
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Європейський Союз дійсно відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС.
Про це повідомили в Представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дійсно, Раду асоціації відклали доти, поки умови не дозволять провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали в пресслужбі Представництва ЄС в Україні в п'ятницю.
Як повідомлялося, Раду асоціації планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
Топ коментарі
+26 vitalmod
показати весь коментар04.12.2020 12:19
+20 Eugeniusz 1
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+19 саша паламарчук
показати весь коментар04.12.2020 12:29
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Будь ласка, зачекайте...
Тож це не ви будете більше їсти, а вони будуть краще пити.
Дебіле, мозок ввімкнути ніколи не пробував? Хоча, при зебілізмі мозок атрофує, так що...
Ну і, виродку, до війни довела влада Януковича, а розпочав і продовжує її Путін. Ну то таке, для зебіла то занадто складно... Мозок ж атрофований.
Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.
У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.
кузькіну матьреформи.
"Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання в очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
"Така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення. Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр", - зазначається в повідомленні.
Лише два речення:
1. Вона мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.
2. Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.
Не дійшло? Тупий? Ну що ж, зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
В ЕС посчитали нецелесообразным и бесперспективным проведение встречи в режиме видеоконференции, на которой ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр и хотят провести встречу с непосредственно физически присутствующими представителями нашего государства, и в этом я вижу неутешительный сигнал для Зеленского и его кабинета министров. Проблема ведь не в эффективности проведения конференции по видеосвязи, а с вполне серьезными вопросами ЕС к Зеленскому относительно топ - коррупции в его окружении и сознательный саботаж реализации реформ...
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Цього року МВФ не робитиме заяв про припинення співпраці з Україною
Ми сподіваємося, що вони візьмуть трубку
Антон Швец
Украина нужна сбывать залежалый товар и высасывать трудовые ресурсы