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Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною

Європейський Союз дійсно відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомили в Представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, Раду асоціації відклали доти, поки умови не дозволять провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали в пресслужбі Представництва ЄС в Україні в п'ятницю.

Як повідомлялося, Раду асоціації планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

Також читайте: У ЄС хочуть створити союз для реагування на майбутні пандемії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Понятно, зелька с товарищами делает свое дело. Спасибо зебилам.
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04.12.2020 12:19
+20
казламордая подстилка таким как ты ничего не надо...
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04.12.2020 12:24
+19
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 825
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04.12.2020 12:29
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Понятно, зелька с товарищами делает свое дело. Спасибо зебилам.
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04.12.2020 12:19 Відповісти
Вот не понимаю. Украина должна самостоятельно идти в интеграцию в ЕС. Например сделать минимальную зарплату например 270 долларов. Потому что ниже 270 долларов в странах ЕС считается бедностью. Украина сама должна строить верховенство права и закона.
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04.12.2020 12:52 Відповісти
Шановний, мінімальна зарплата, це, здебільшого, не доходи малооплачуваних осіб, а база для нарахування зарплат для частини чиновників і правоохоронних відомств. Яку потрібно покривати через зростання витрат бізнесу.
Тож це не ви будете більше їсти, а вони будуть краще пити.
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04.12.2020 14:44 Відповісти
Запомни Европа никогда не будет устанавливать минимальную зарплату и не будет заниматься судебной и правоохранительной деятельностью.
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04.12.2020 12:54 Відповісти
Отложен минимум на 3 года
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04.12.2020 12:20 Відповісти
казламордая подстилка таким как ты ничего не надо...
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04.12.2020 12:24 Відповісти
Є підозра, що організм бухий.))
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Та яка там підозра, тут вірогідність 146%
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04.12.2020 12:26 Відповісти
Що ти таке написав - це треба читати з кінця чи з середини? Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 6829
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04.12.2020 12:24 Відповісти
т.е ты голосуеш за януковичей-зеленских а в том что "никаких продвижек" виноват ЕС?)
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Ти спочатку туди заповзи, щоб звідти виповзати.
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Може то він про себе? Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 1276
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 685
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04.12.2020 12:27 Відповісти
Хіба що...
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04.12.2020 12:38 Відповісти
А корумповану владу в цій бідній країні вибирають всілякі ідіоти. Ти з такими не зустрічався, часом?
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04.12.2020 12:41 Відповісти
Зебілізм хвороба невиліковна...
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04.12.2020 12:59 Відповісти
Тю, тю, тю... Війна закінчилась, зубожіння пройшло, ну а на рахунок смерті... Чуть не пропустив - ТАРИФИ! Що там з тарифами? Не тиснуть, придурку?
Дебіле, мозок ввімкнути ніколи не пробував? Хоча, при зебілізмі мозок атрофує, так що...
Ну і, виродку, до війни довела влада Януковича, а розпочав і продовжує її Путін. Ну то таке, для зебіла то занадто складно... Мозок ж атрофований.
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04.12.2020 13:19 Відповісти
как можно довести до войны с ********** не нападая на *********?
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04.12.2020 13:24 Відповісти
Зебилоид, проснись! Ты обосрался!
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04.12.2020 13:39 Відповісти
Ну и правильно! Зебилы заслуживают только ассоциацию с "таёжный союза"! Кацапы готовы ее провести 24\7
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04.12.2020 12:22 Відповісти
Як кажуть, приїхали...
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04.12.2020 12:23 Відповісти
"Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям."

Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.

У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.
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04.12.2020 12:23 Відповісти
Так бл***ть она "провірена" почему она не заявляет о введении санкций против тех кто разваливает реформы???
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Мабудь, СерЛещ, стимульований зарплатнею в сотні тисяч гривен, продовжує вештатись по посольствах і переконує, що найвеличніший ще покаже кузькіну мать реформи.
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04.12.2020 12:29 Відповісти
Нам без коррупции нельзя - это наше всё.
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04.12.2020 12:27 Відповісти
Игорь Валеричь за базар отвечает!
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04.12.2020 12:27 Відповісти
Никакой ассоциации и точка!
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04.12.2020 12:25 Відповісти
обсуждать ассоциацию с клоуном могут только клоуны, поэтому с этого роя не выйдет никуя.
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04.12.2020 12:33 Відповісти
Дипломати, пілять. Ні, щоб прямо сказати, ніфіга вам з тими зеленськими, портновими, венедіктовими... не світить. Зебіли, запишіть в свій актив ще одну "перемогу", яку ви зробили, разом, виродки дебільні.
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04.12.2020 12:28 Відповісти
Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Вона мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW, якому інформацію повідомило джерело в структурах ЄС.
"Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання в очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
"Така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення. Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр", - зазначається в повідомленні.
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04.12.2020 13:10 Відповісти
А сказати, що хотів?

Лише два речення:
1. Вона мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.
2. Європейський союз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.
Не дійшло? Тупий? Ну що ж, зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
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04.12.2020 13:14 Відповісти
"Така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення. Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр", - зазначається в повідомленні.
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04.12.2020 13:17 Відповісти
Планували і відмінили. Придурку, послідовність дій розумієш? І чому так сталось не догадуєшся? А тому, ідіоте, йди на хрін, якщо тупий і до тебе не доходить.
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04.12.2020 13:21 Відповісти
Європейський Союз опублікував річний звіт про реалізацію Україною реформ, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, за останній рік. У звіті відзначається як прогрес у виконанні реформ, так і виклики, які стоять перед країною, включаючи конституційну кризу.
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04.12.2020 13:32 Відповісти
Лет на сто?
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04.12.2020 12:28 Відповісти
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 825
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04.12.2020 12:29 Відповісти
Это единственная сфера деятельности,где преЗЕдент слабоумных имеет успех.
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04.12.2020 14:16 Відповісти
зато у зесрани в психушке все ок
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 27
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04.12.2020 12:31 Відповісти
Евросоюз отменил проведение Совета Ассоциации Украина-ЕС в формате видеоконференции, которая должна была состояться 8-го декабря поточного года.

В ЕС посчитали нецелесообразным и бесперспективным проведение встречи в режиме видеоконференции, на которой ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр и хотят провести встречу с непосредственно физически присутствующими представителями нашего государства, и в этом я вижу неутешительный сигнал для Зеленского и его кабинета министров. Проблема ведь не в эффективности проведения конференции по видеосвязи, а с вполне серьезными вопросами ЕС к Зеленскому относительно топ - коррупции в его окружении и сознательный саботаж реализации реформ...
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04.12.2020 12:32 Відповісти
Європейський Союз опублікував річний звіт про реалізацію Україною реформ, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, за останній рік. У звіті відзначається як прогрес у виконанні реформ, так і виклики, які стоять перед країною, включаючи конституційну кризу.
показати весь коментар
04.12.2020 13:11 Відповісти
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 7026
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04.12.2020 12:36 Відповісти
о чем говорить?
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04.12.2020 12:42 Відповісти
Цирк на дроті

Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною - Цензор.НЕТ 4811

Транш буде восени
Транш буде до кінця року
До кінця року буде місія МВФ, яка визначить дату траншу
ДАТА приїзду місії буде відома до кінця року
---- Ви знаходитесь тут ----
Цього року МВФ не робитиме заяв про припинення співпраці з Україною
Ми сподіваємося, що вони візьмуть трубку
Антон Швец
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04.12.2020 12:46 Відповісти
никакой европе Украина не нужна, в 2013-м это был лоховской развод,

Украина нужна сбывать залежалый товар и высасывать трудовые ресурсы Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною - Цензор.НЕТ 6018
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04.12.2020 14:18 Відповісти
это ты , свинособака, нам не нужен) вот че вы, кацапы, лезете, какой то там дружбы клянчите - ПНХ
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04.12.2020 15:18 Відповісти
ЕС толерантно намекнул...
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04.12.2020 14:49 Відповісти
ЕС пока что отложил " украинский зе квартал "
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04.12.2020 15:12 Відповісти
Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною - Цензор.НЕТ 6276
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04.12.2020 15:16 Відповісти
"..а я вам говоріл...нє сєзон єсчо..."(с) (Кузьміч)...може після свят... десь після Водохреща...
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04.12.2020 15:22 Відповісти
 
 