Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною

Європейський Союз дійсно відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомили в Представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, Раду асоціації відклали доти, поки умови не дозволять провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали в пресслужбі Представництва ЄС в Україні в п'ятницю.

Як повідомлялося, Раду асоціації планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

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