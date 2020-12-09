Від початку року Нацполіція направила до суду понад 2,8 тис. справ щодо корупційних правопорушень, - Цуцкірідзе

Слідчі Нацполіції "показали динаміку зростання кількості розслідуваних проваджень у порівнянні з аналогічним торішнім періодом".

Про це заступник Голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе повідомив сьогодні, 9 грудня, під час V Міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації НПУ.

Зокрема, згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчі Національної поліції України за 10 місяців 2020 року закінчили досудове розслідування 2836 кримінальних корупційних правопорушень (у 2019 році − 2424). Загалом до суду з обвинувальними актами вже направлено кримінальні провадження стосовно 2850 таких злочинів (проти 2410 у 2019 році). 1499 кримінальних корупційних правопорушень є тяжкими та особливо тяжкими (у 2019 році таких було 1276).

Ці показники свідчать, перш за все, про стрімку динаміку злочинності у цій сфері. Це дає підстави стверджувати про необхідність підсилення нормативно-правового регулювання відповідної сфери соціальних відносин, а також означає необхідність мобілізації сил органів охорони правопорядку в цьому напрямі", − підкреслив заступник Голови Національної поліції України.

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