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пожежа (4241) Харків (5428) ДСНС (4983)

У Харкові горіла багатоповерхівка: загинули двоє людей, 12 евакуювали

У Харкові горіла багатоповерхівка: загинули двоє людей, 12 евакуювали

У Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку 14 грудня виникла пожежа, унаслідок якої загинули дві особи.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася на вулиці Академіка Вальтера на сьомому поверсі багатоповерхівки. Туди було направлено шість оперативних пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабина.

Під час гасіння вогню в квартирі рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких наразі встановлюються. Рятувальники евакуювали 12 мешканців.

Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки. Причина виникнення пожежі наразі не відома

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень унаслідок пожеж загинули 46 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

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14.12.2020 10:35 Відповісти
Народ грелся и не рассчитал нагрузку на проводку или грелись газом, а над плитой сушили шмотки. И самая банальная версия: добряче приняли на грудь и уснули с сигаретой. По-любому, человеческий фактор. Сочувствую людям, которых залили пожарные, а ремонт оплатить будет некому, ответчики на небесах.
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14.12.2020 10:50 Відповісти
Про небо дуже сумніваюсь
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14.12.2020 10:52 Відповісти
Может, еще не на Небесах, а пока в приемной, но пострадавшим от залития от этого не легче.
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14.12.2020 10:59 Відповісти
 
 