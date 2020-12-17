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модернізація (242) Азовсталь (437)

На "Азовсталі" встановлюють сучасні системи очищення

На

У конвертерному цеху меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест продовжують реконструювати систему очищення ділянки сипучих і феросплавів.

Як розповіли у пресслужбі, роботи були розпочаті в березні, а завершення масштабної модернізації заплановано на друге півріччя 2021 року. Інвестиції в реалізацію проєкту – 204 млн грн.

Як відзначили у компанії, для того, щоб мінімізувати концентрацію пилу на ділянці сипучих і феросплавів модернізують очисні споруди. Роботи на ділянці ведуть фахівці підрядної організації.

Уже змонтовано 58 локальних фільтрів з 166, що відповідають європейським вимогам до очисних споруд. Надалі, як відзначили у пресслужбі, вони працюватимуть на всіх перевантажувальних вузлах, а контролювати систему аспірації буде автоматика.

Нові очисні споруди побудовані за принципом касетних фільтрів і всередині кожного встановлений вентилятор, підготовлений до запуску автоматично під час цвітіння – при проходженні брудного повітря через мембрану на фільтроелемент залишаються частинки пилу. Їх налипання відбувається до критичної маси, після чого створюється розрядження і виконується регенерація фільтра. За рахунок імпульсу пневмовстряхування пил скидається назад в бункер або на транспортер – втрати матеріалів і викиди в атмосферу зводяться до мінімуму.

"Група Метінвест щорічно збільшує інвестиції в екомодернізацію промислових об'єктів. Покроково ведеться реконструкція меткомбінату, ми планомірно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Для цього у виробничих цехах встановлюємо сучасні системи аспірації, що відповідають суворим європейським вимогам до очисних споруд", – розповів генеральний директор меткомбінату "Азовсталь "Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, що в конвертерному цеху комбінату "Азовсталь" Групи Метінвест цього року реалізовано низку інших важливих екологічних проєктів. Після реконструкції введена в експлуатацію система аспірації дробильного відділення ділянки сипучих і феросплавів. Оновлені системи аспірації установок піч-ківш №1 і №2, триває реконструкція систем аспірації міксерного відділення.

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Топ коментарі
+4
Азовсталь нужно убирать подальше от моря,доменные берут воду напрямую с моря,говорят что при прокачке воды рыба гибнет в обеих случаях,в первом случае физически,а во втором случае хим отбросами,а с онкологии вывозят трупы с отметкой Ковид19,вот такие дела малята, Ждановцы не врут
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17.12.2020 15:05
+3
АЗОВСТАЛЬ НЕМЕДЛЕННО НУЖНО ДЕМОНТИРОВАТЬ и СПАСТИ МОРЕ !!!
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17.12.2020 15:41
+1
Смешно то ,что в Украине не хвата энергоресурсов и это не мешает государству держать два металлургических комбината в Мариуполе,откуда металл как МЕТАЛЛОЛОМ в слябах и штрипсах отправляется за границу .Ждановцы открывают полный холодильник, а за окном у них ад.Мамы возят между бытовками детей мутантов в колясках,а мимо них ездят в спальном районе метал ловозы
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17.12.2020 15:15
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Интересно, каким образом владельца "убедили" к этой реконструкции ?
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17.12.2020 15:04 Відповісти
а що, є сенс переконувати? Уже весь світ розуміє, наскільки важливо в наш час рахуватись з екологією і до України доходить це розуміння, хоча трохи із запізненням.. але краще пізно, як ніколи..
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17.12.2020 18:30 Відповісти
У них там разработана программа экологической модернизации и каждый год по этой программе идет реконструкция. Программа согласована с городской властью и представителями общественности. С 2012-го года вроде-бы начали вкладывать деньги, после митинга городского.
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17.12.2020 19:24 Відповісти
Азовсталь нужно убирать подальше от моря,доменные берут воду напрямую с моря,говорят что при прокачке воды рыба гибнет в обеих случаях,в первом случае физически,а во втором случае хим отбросами,а с онкологии вывозят трупы с отметкой Ковид19,вот такие дела малята, Ждановцы не врут
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17.12.2020 15:05 Відповісти
Не знаю,не знаю. Но рыбаков под стенами Азовстали - море. И полицейских, которые ловят браконьеров и налагают на них огромные штрафы - тоже много. И эти рыбаки считают главными врагами рыбы не завод, а катера, которые тралами хищнически вылавливают рыбу.
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17.12.2020 15:50 Відповісти
Из последнего: https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-brakoner-nalovil-ryby-pochti-na-100-tysyach-griven В Мариуполе браконьер наловил рыбы почти на 100 тысяч гривен
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17.12.2020 16:00 Відповісти
увы но перенести такое предприятие это дело не двух даже лет, а что делать рабочим? вот когда строили при советской власти надо было думать, а рыбу и вообще многое что происходит с природой, дело рук человека и властей которым плевать
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17.12.2020 16:00 Відповісти
С моря уже воду не берут. Они закончили реконструкцию год-два назад и теперь там замкнутый цикл водооборота. Это и экологичнее и дешевле. Ведь соленая морская вода больше коррозирует, а это финансовые затраты на ремонтах.
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17.12.2020 19:27 Відповісти
Вы вообще представляете, какой объём воды в Азовском море? Азовское море убивает неконтролируемый лов рыбы и крымский мост добавляет проблем.
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17.12.2020 20:17 Відповісти
Я вообще переживаю за людей проживающих возле Ада двух меткомбинатов,они водой не дышат.
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17.12.2020 20:40 Відповісти
С момента основания 1930 г Ждановского метзавод по 1990г азовское море считали неисчерпаемым источником осетровых рыб, а с какого то 1990 до 2000г, оказалось что очень даже исчерпаемый источник и по сегодня осетровые занесены в кр.книгу. Может все таки это не Азовсталь рыбу убивает?
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18.12.2020 00:53 Відповісти
- А в это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль(с)
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17.12.2020 15:11 Відповісти
Смешно то ,что в Украине не хвата энергоресурсов и это не мешает государству держать два металлургических комбината в Мариуполе,откуда металл как МЕТАЛЛОЛОМ в слябах и штрипсах отправляется за границу .Ждановцы открывают полный холодильник, а за окном у них ад.Мамы возят между бытовками детей мутантов в колясках,а мимо них ездят в спальном районе метал ловозы
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17.12.2020 15:15 Відповісти
Сарказм?
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17.12.2020 15:44 Відповісти
Да сейчас многие плачут что утишим и пр. Не хотят тратить лишние деньги
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17.12.2020 18:34 Відповісти
АЗОВСТАЛЬ НЕМЕДЛЕННО НУЖНО ДЕМОНТИРОВАТЬ и СПАСТИ МОРЕ !!!
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17.12.2020 15:41 Відповісти
Море нужно спасти от россиян, которые блокируют проход кораблей. И убивают туризм на Азовском море.
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17.12.2020 15:46 Відповісти
Так тогда можно всё демонтировать, потому что так или иначе, но на что-то оно влияет, как и вы сами.
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17.12.2020 19:48 Відповісти
В 2025г запланировано закрыть к-т Азовсраль, я такое слышал от ждановцев.
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17.12.2020 20:42 Відповісти
сказкі це все) про закриття говорили в 2010, в 2012, само собою, шо після 2014 пару років всі були впевнені, шо от-от закриється)
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17.12.2020 23:54 Відповісти
А ждановец не сказал за какие деньги он планирует жить, если закроют Азовсталь?
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18.12.2020 00:57 Відповісти
На том месте будет построен большой развлекательный центр, кто найдёт себя тот останется ,а остальные могут вернуться в своё родное Приуралье,где проживали их предки ,которые приехали в Мариупольский Уезд на заработки и обросли семьями,всё равно этот народ какой то непонятный, под балалайку говорят что они советские и всё вокруг русское,хотя все давно знают что у советский и русских нет свого государства,а есть только столица Мацква.
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18.12.2020 09:07 Відповісти
устанавливают и хорошо, может хоть часть бизнеса будет переходить на европейские нормы и требования, потому что судя по всему властям это не интересно
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17.12.2020 15:59 Відповісти
Власти ложили на экологию по одной причине - нет денег. В Европе, как и во всем мире, программы экомодернизаций проводятся совместно с государством, инвестируются, но только у нас все должно делаться на халяву и даром.)))
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17.12.2020 19:30 Відповісти
Молодцы, что не отложили модернизацию из-за пандемии, хотя понятно, что сейчас от этого страдает пожалуй весь бизнес, кроме амазона. Хотя могли бы уже деньги с эконалога предоставлять на беспроцентные кредиты для предприятий
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17.12.2020 19:47 Відповісти
гамносталь запорговносталь
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17.12.2020 20:41 Відповісти
от система аспірації і її ремонт - це реально найважливіше з того, шо описано в новині) особливо в комбінатах, які в містах знаходяться)
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17.12.2020 23:53 Відповісти
 
 