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ОДА (1623) Івано-Франківська область (928) Бойчук Андрій (5)

Кабмін пропонує Андрія Бойчука на посаду голови ІФ ОДА

Кабмін пропонує Андрія Бойчука на посаду голови ІФ ОДА

Кабінет міністрів України коротко заслухав кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Андрій Бойчук зазначив, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. "Можу не лише оцінити ефективність роботи, але й бачу своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету", – сказав Бойчук.

В умовах епідемії пріоритетним завданням назвав підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією. Також у пріоритетах – розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.

Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми "Велике будівництво", боротьби з COVID-19 та інших ініціатив центральної влади. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився у Бойчука, чим він займався останні роки, оскільки в особовій картці зазначено, що з 2016 року кандидат на посаду голови ОДА тимчасово не працює.

"З моменту, коли пішов з Міненерго, я не займав ніяких посад. Присвятив свій час забезпеченню потреб армії і волонтерській діяльності. Є відповідні напрацювання, всім відомо, що залучено багато коштів з діаспори, і такий вид діяльності був до цього часу. Не займав постів і не був на посадах", – сказав Бойчук. Він додав, що створив організацію "Корпус захисників революції Гідності". В результаті міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови ІФ ОДА. Тепер Указ про призначення має підписати президент України.

Нагадаємо, Івано-Франківська ОДА залишилася без голови 5 листопада. Тоді Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення з посади голови Віталія Федоріва. Т.в.о. голови ОДА була призначена перша заступниця голови ОДА Марія Савка. Віталій Федорів після звільнення з посади голови ОДА отримав посаду заступника міського голови Івано-Франківська.
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