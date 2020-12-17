Парламент провалив правку про зниження акцизу на ТВЕН

Верховна Рада не підтримала поправку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики - щодо пом'якшення зростання акцизу на тютюнові вироби електричного нагріву (ТВЕН).

За поправку проголосували 211 депутатів за необхідних 226.

Про це свідчать дані офіційного сайту Верховної Ради.

Нагадаємо, Податковий комітет пропонував підвищити акциз на ТВЕН на 200% плюс по 30% кожний наступний рік до 2025.

Але оскільки депутати поправку не підтримали, з нового року набуде чинності ще більш масштабне підвищення акцизу на ТВЕН - відразу на 320%.

Хоча виробники ймовірно візьмуть частину тягаря від підвищення акцизу на себе, проте ціна на пачку ТВЕН зросте.

Незважаючи на те, що в Україні вже близько 1 млн курців перейшли з традиційних сигарет на ТВЕН, різке збільшення акцизу призведе до того, що частина споживачів знову повернеться до споживання найбільш шкідливих тютюнових виробів - традиційних сигарет, причому не факт що легальних.

Також є прогнози, що крім контрабандних сигарет на ринку України з'являться також і контрабандні ТВЕН з Молдови, Білорусі та Російської Федерації, де ціни на ТВЕН будуть приблизно в 1,5-2 рази нижче, ніж в Україні.

Незважаючи на це, заплановані доходи від акцизу на ТВЕН опиняться під загрозою. Що може привести до додаткових втрат держбюджету на рівні 4,8-5 млрд грн.

Нагадаємо, що в 2019 доходи держбюджету від тютюнового акцизу було недовиконано майже на 14 млрд грн, за перші 9 місяців 2020 року - на 9, 7 млрд грн. Різке підвищення акцизів на ТВЕН ще сильніше розширить втрати держбюджету від тютюнового акцизу.

Також під загрозою може опинитися робота тютюнових компаній, що входять до ТОП-10 платників податків України та які також в активно намагаються перевести власне виробництво з традиційних сигарет до потенційно менш шкідливих для здоров'я ТВЕН.

Зокрема, два найбільші виробники ТВЕН - компанії "Філіп Морріс Україна" і "Брітіш Американ Тобакко Україна" вже інвестували понад 200 млн грн в розвиток дистриб'юторських мереж ТВЕН - відповідно, IQOS i Glo.

Компанії мають великі виробництва в Харківській і Чернігівській областях, де працює понад 2 тис. осіб. Але також ці виробництва є основними клієнтами для кількох сотень середніх і малих компаній, де працює понад 50 тис. осіб.

- За останні роки ми інвестували в екосистему IQOS в Україні більш як 140 млн доларів, забезпечили робочими місцями тисячі людей. Ми сприймаємо це підвищення як пряме повідомлення від уряду про те, що ми повинні зупинити подальші інвестиції в Україну. Як держава нам говорить: нам не потрібні ваші інвестиції, ваша фабрика, ваші співробітники і споживачі - пояснює ситуацію генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Він нагадав, що у компанії були великі плани переведення частини потужностей фабрики компанії в Харківській області на виробництво ТВЕН і перетворення її на великий експортний хаб для всієї Східної Європи.

- Наша фабрика в Харківській області розрахована на виробництво 40 млрд сигарет на рік. Зараз вона працює на половину своїх потужностей - 20 млрд сигарет, з яких 12 млрд йде на експорт. Але ринок сигарет скорочується, ми планували додаткові інвестиції у виробництво ТВЕН в Україні. Це могло б перетворити нашу фабрику в експортний центр всієї Східної Європи, - заявив генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Але через "провалену" поправку ці плани, так само як і вже вкладені іноземні інвестиції, опинилися під загрозою.