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Гончарук (1103) прослуховування (206) СБУ (12507)

СБУ розслідує 2 провадження у справі про прослуховування експрем'єра Гончарука

СБУ розслідує 2 провадження у справі про прослуховування експрем'єра Гончарука

Служба безпеки України продовжує розслідувати кримінальне провадження щодо прослуховування кабінету експрем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Додатково відкрито справу про втручання в роботу держчиновника. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Із нього випливає, що крім справи, спочатку відкритої в січні 2020 року ст. 359 (незаконне використання технічних засобів негласного отримання інформації), СБУ зараз також розслідує провадження, відкрите за статтею про втручання в діяльність держчиновника (ст.344 Кримінального кодексу).

"Щодо викладених обставин (прослуховування екс-прем'єра Гончарука. - ред.) слідчими органів безпеки здійснюється досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 344 і ч.3 ст.359 Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Зазначено, що слідчий (прокурор) не дав дозволу на розкриття даних про підозрюваних, потерпілих і строки розслідування зазначених кримінальних проваджень.

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А з 80-річним дідом, за пости в фейсбуці, вже розібрались?
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18.12.2020 10:25 Відповісти
Лучше бы звонок Ермака в Беларусь расследовали 😀😀😀
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18.12.2020 10:36 Відповісти
негайно допитайте тьотю Клаву ( прибиральницю) та Степана Петровича ( сторожа) чи мають вони звязки з ЦРУ і чи переходили вони таможню поза митним контролем. Як розслідувати те, що самі продали. От в росії продали самі своїх і репи не чухають.
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18.12.2020 10:55 Відповісти
 
 