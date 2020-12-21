Сенцов готується до зйомок нового фільму

Колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов повідомив, що готується до зйомок наступного фільму під назвою "Американська сторі".

Про це він розповів в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо наші переговори завершаться вдало, то будемо знімати його в Канаді чи в Америці англійською мовою, оскільки "Американська сторі" має бути з англомовними акторами. Хочу такий досвід отримати", - сказав Сенцов.

Він зазначив, що найближчим часом вилітає в Рим для монтажу фільму "Носоріг", зйомки якого закінчилися на початку грудня. За словами Сенцова, кінострічку можна буде побачити через пів року.

Раніше проєкт фільму Олега Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Зйомки фільму почалися наприкінці вересня.