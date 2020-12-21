Сенцов готується до зйомок нового фільму
Колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов повідомив, що готується до зйомок наступного фільму під назвою "Американська сторі".
Про це він розповів в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо наші переговори завершаться вдало, то будемо знімати його в Канаді чи в Америці англійською мовою, оскільки "Американська сторі" має бути з англомовними акторами. Хочу такий досвід отримати", - сказав Сенцов.
Він зазначив, що найближчим часом вилітає в Рим для монтажу фільму "Носоріг", зйомки якого закінчилися на початку грудня. За словами Сенцова, кінострічку можна буде побачити через пів року.
Раніше проєкт фільму Олега Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Зйомки фільму почалися наприкінці вересня.
Будь ласка, зачекайте...
https://replyua.net/blog/237694-bloger-esli-by-poroshenko-ushel-iz-politiki-na-pensiyu-esli-by-es-ushla-iz-politiki-to-pinchuk-by-vyigral-vybory-no-eto-netochno.html бывший пленник Кремля , украинский кинорежиссер Олег Сенцов повторил в интервью Янине Соколовой почти двухлетнюю мантру всех противников Порошенко о том, что, если пятый президент не уйдет с политической арены Украины, то этим самым он обеспечит победу Медведчуку, ведь антирейтинг у него просто огромный, с таким антирейтингом не побеждают. здесь возникает вопрос: что же Порошенко так мешает определенным лицам, что до сих пор топят об «антирейтинге» сильнее «Раша тудей»? Интересные парни те «моральные авторитеты». Могут решать, когда и куда кому идти, а взамен никого не предлагают, кто бы эффективно и гарантированно мог вести государство в ЕС и НАТО. А, когда предлагают - это как Вакарчук получается. Мало?
Проте, цікаво було б почути саме з уст Сенцова, а поки не знайшла цього фрагмента в інтерв'ю.
https://www.dw.com/uk/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%94-25-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-54104559 Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко
Він мав знімати фільм про переможну Конотопську битву українців над кацапами.
Квартально-ригівське шобло не могло такого допустити.
Зе-влада не фінансуватиме патріотичне кіно, - режисер Сєітаблаєв
"Наш продакшн брав з ним участь у 11-му пітчингу Держкіно.
Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією у своїй секції та потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку.
А потім через деякий час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що та "Конотопська битва", і фільм про Лесю Українку - на мій погляд, один з найбільш сильних проєктів на тому пітчингу - та інші проєкти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно", - Сєїтаблаєв.
https://www.facebook.com/anatom.dovik/posts/3530371947058571?__cft__[0]=AZXS2Z8xv5gQfPnVbhG-mtRqza4sx7IQSRgJ8mqlqTCFg6-*******************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 8 год ·
Написав короткого дописа про Сєнцова і одразу набігли його захисники, які почали волати, що я не те почув. Через це вирішив потратити дві години власного часу аби зробити повний розбір інтерв"ю з мітками часу. Посилання на ролік буде в першому коменті, аби кожен міг переконатися у моїх словах самостійно. Певно почну з висновків - з вірогідністю близько 90% Сєнцова було завербовано в той чи інший спосіб, з вірогідністю 80% це інтервью мало на меті лише одне - вкласти думку про необхідність пенсії Порошенка. Тепер починаю розбор і по ходу справи буду росказувати, чому саме я прийшов до вищенаведених висновків. Перше що вбило - пропозиція (3.35) Сєнцова міняти полонених на певну кількість води - на бочку, на цистерну, таке. Він що, не розуміє, що у пуйла від 4 до 6 мільйонів заручників, яких він легко продасть, створивши нам економічний, логістичний і епідеміологічний колапс!Починаючі з 12.53 починає транслювати установку на неможливість вирішення проблеми Криму та Донбасу воєнним шляхом, декілька разів це повторю. Росказує що в Пуйла гроші, в пуйла бомба, в пуйла армія - хоча чим далі тим більш очевидно, що і грошей вже зовсім не стільки скільки треба для агресії, що армія не боєздатна окрім дуже невеликої частини, та і до бомби вже є питання, але Сєнцов продовжує нав"язувати стереотипи, актуальні на 2014 але не зараз. На 14.12 остаточний, безумовний і безапеляційний висновок Сєнцова - не зможемо. На 15.38 Зеленський отримав спадщину, він нічого вдіяти не може - а чого тоді перся і доводив, що зможе? Не знав і перся - так це ще гірше. 16.11 Сєнцов прирівнює Пороха до Овоча ЩО!?!? без коментів. На 18.02 знайшов у Зе сильний характер - мовляв інакше не пішов би в президенти. І знов - ЩО!?!? Далі традиційно - на 18.36 Порох не зламав систему, помилки Пороха на 18.39 і одразу твердження що Зе робить дороги на 18.41. тобто пряме протиставлення - помилки-дороги. На 21.22 заявив що не збирається нічого радити Зе і не тільки Зе а взагалі кому не будь (тут я приготувався вибачатися перед суспільством за мій попередній допис, але ніт, бог милував, на жаль). Потім заява що не бачу потреби щось робити з політичними питаннями 22-ї хвилини пару хвилин. І одразу на 24.25 я от говорю - ознаки внутрішнього протиріччя, тобто ознака зовнішнього втручання в процес мислення і мотивації. Запропонував дати волю російськомовним книжкам на 28.40, тезис "Не треба розділяти" виліз на 30.02. Примітивне розділення на "Наші не наші" тільки по питанню Крима, наче нема інших болючих точок гібридної агресії 3107 (ознака зовнішньої запрограмованості на спрощення і одному питанні). Заявив що Зе не є проросійським на 34.44, потім пообіцяв, що після зе прийде таке, що ми будемо волати "Де наш зе" - 35.04. Ну і рівнесенько за 10 хвилин до завершення інтерв"ю, в кульмінаційній точці часу, перехід до основного питання - Порох має піти бо великий антирейтинг з 37.22 Десь півтори хвилини - грубо кажучи 3% часу інтерв"ю лише на вступний тезис головної думки - непогано так - ефективно закріплює в мозку слухача потрібний маркер. Далі розмови що критика пороха як образа почуттів віруючих на 38.06. Потім вже звичне звинувачення що Порох задавив всіх проукраїнських політиків і не дає голови підняти - 38.48 (аж цікаво - чи Порох їх палками лупцює, чи ремінем б"є, щоб не вилазили, бо жодного в упор не бачу). Далі, щоб глядач не забув відверта брехня про 70% негативного рейтинга Пороха на 39.00, хоча за негативним рейтингом бубачка вже обігнав і в Пороха давно не 70% а ледь не втричі менше. Ну і щоб остаточно закріпити головну думку інтервью - як порох не піде то ми обов"язково програємо, без варіантів програємо 39.36. Далі пішли питання від глядачів - на питання про катування і НЛП-програмування відповідати відмовився на 40.00, Савченко це трагедія а не зрада, не треба рівняти всіх, хто пройшов полон, нагадав що не сталінські часи, не треба одразу звинувачувати (наче хтось його в чомусь звинувачував, поки він не почав вносити деструктив) на 40.30. Тобто дуже хочеться піти від неприємного питання а чи не зламали тебе, хлопче? Найкращого президента не було в Україні не було (всі огидні, я правильно зрозумів?) на 43.15. Далі знов ознаки намагань приховати щось з минулого - мене ламали але не зламали на 43.54. І вишенька - я не даю поради 44.10, меньше ніж через 10 хвилин, після того як порадив Пороху негайно здатися, бо всі програємо.
Як на мене виводи очевидні і більш ніж обґрунтовані. Сєнцову довіряти не можна в жодному разі.
Знаете,разные бывают герои,имена которых забыты,о которых лет через 20...- почти все забудут...,а имена тех,кто настоящий будут помнить поколениями...