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кіно (953) Сенцов (899)

Сенцов готується до зйомок нового фільму

Сенцов готується до зйомок нового фільму

Колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов повідомив, що готується до зйомок наступного фільму під назвою "Американська сторі".

Про це він розповів в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо наші переговори завершаться вдало, то будемо знімати його в Канаді чи в Америці англійською мовою, оскільки "Американська сторі" має бути з англомовними акторами. Хочу такий досвід отримати", - сказав Сенцов.

Він зазначив, що найближчим часом вилітає в Рим для монтажу фільму "Носоріг", зйомки якого закінчилися на початку грудня. За словами Сенцова, кінострічку можна буде побачити через пів року.

Раніше проєкт фільму Олега Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Зйомки фільму почалися наприкінці вересня.
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Топ коментарі
+13
Только из гос.бюджета денег Сенцову больше не давайте! Для больниц лишние 25 млн - не помешают!
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21.12.2020 23:25
+8
Может не надо? Или хотя бы без использования бюджетных средств? А то как режиссер Сенцов... ну вы сами понимаете...
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21.12.2020 23:26
+8
Роздули спочатку Надю-плєнніцу долбйпку тепер якогось мужичка-плєнніка а ля "вялікого ріжіссьора" Шо зняв, чим відомий? Тим шо з Криму в Москву переїхав посидіти та за нього кучу VIP ів віддали на кшталт Цемаха і тд.А тепер гроші які йшли б на армію і медицину йому дають на тіпа "кіно" А і ще поповнив секту "толька нє Порох праклятий"
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21.12.2020 23:51
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судя по его последним высказываниям, фильм будет называться "антирейтинг Порошенко". жаль
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21.12.2020 23:17 Відповісти
судя по твоим высказываниям -ты пишешь с дурки.
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21.12.2020 23:31 Відповісти
Точно из дурки пишет. Он там врачом работает Вас много он - один.

https://replyua.net/blog/237694-bloger-esli-by-poroshenko-ushel-iz-politiki-na-pensiyu-esli-by-es-ushla-iz-politiki-to-pinchuk-by-vyigral-vybory-no-eto-netochno.html бывший пленник Кремля , украинский кинорежиссер Олег Сенцов повторил в интервью Янине Соколовой почти двухлетнюю мантру всех противников Порошенко о том, что, если пятый президент не уйдет с политической арены Украины, то этим самым он обеспечит победу Медведчуку, ведь антирейтинг у него просто огромный, с таким антирейтингом не побеждают. здесь возникает вопрос: что же Порошенко так мешает определенным лицам, что до сих пор топят об «антирейтинге» сильнее «Раша тудей»? Интересные парни те «моральные авторитеты». Могут решать, когда и куда кому идти, а взамен никого не предлагают, кто бы эффективно и гарантированно мог вести государство в ЕС и НАТО. А, когда предлагают - это как Вакарчук получается. Мало?
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21.12.2020 23:37 Відповісти
Так, таке можливо. 73% довели, що дно можуть пробити, бо голосували абинепорошенко. в чому винен Сенцов?
Проте, цікаво було б почути саме з уст Сенцова, а поки не знайшла цього фрагмента в інтерв'ю.
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21.12.2020 23:46 Відповісти
Посмотрим. а сам ты- талант?
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21.12.2020 23:55 Відповісти
тебе уже, собственно, за меня ответили. так как там в дурке у тебя? санитаров хватает? вместо уволившихся врачей, которых кинули с надбавкой, квнщиков уже прислали?
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22.12.2020 00:53 Відповісти
Сенцов оказался кремлядской консервой. К сожалению. И шириной хари под зе подстраивается.🙂
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22.12.2020 05:50 Відповісти
я бы не называл Сенцова подарком пуйла, просто обидно что самоотверженный человек пополнил ряды телевизорных белых польт, у которого кругозор состоит из кремлевских тезисов
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22.12.2020 00:55 Відповісти
Только из гос.бюджета денег Сенцову больше не давайте! Для больниц лишние 25 млн - не помешают!
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21.12.2020 23:25 Відповісти
а чего не давать? зеленым мразям миллиарды тырить с ковидного фонда можно, а Сенцову на фильм -так сразу за больницы вспомнил? или ты просто завистливый цап?
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21.12.2020 23:29 Відповісти
Не переживай - придет время и Бог каждому даст по заслугам!
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21.12.2020 23:47 Відповісти
На Бога надійся-а сам не плошай. ти прихожанин сатанату москальського? лише там фсбшна попівня вчить повзати на колінах перед милостивым государем и его боярами.
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21.12.2020 23:54 Відповісти
Он уже показал свое кино с Яниной Ссаниной..Жизнь проходит а в карманах пусто..вот и решили что надо рубить бабло ...
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22.12.2020 08:25 Відповісти
Может не надо? Или хотя бы без использования бюджетных средств? А то как режиссер Сенцов... ну вы сами понимаете...
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21.12.2020 23:26 Відповісти
квентин бурантино
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22.12.2020 02:38 Відповісти
Гадя №2 только режисер
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22.12.2020 08:31 Відповісти
Фонд фондом,а гроші з бюджета ніколи не завадить освоїти.
https://www.dw.com/uk/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%94-25-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-54104559 Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко
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21.12.2020 23:46 Відповісти
А Ахтему Сєітаблаєву, талановитому, патріотичному відмовили у фінансуванні.
Він мав знімати фільм про переможну Конотопську битву українців над кацапами.
Квартально-ригівське шобло не могло такого допустити.

Зе-влада не фінансуватиме патріотичне кіно, - режисер Сєітаблаєв

"Наш продакшн брав з ним участь у 11-му пітчингу Держкіно.
Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією у своїй секції та потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку.
А потім через деякий час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що та "Конотопська битва", і фільм про Лесю Українку - на мій погляд, один з найбільш сильних проєктів на тому пітчингу - та інші проєкти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно", - Сєїтаблаєв.
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22.12.2020 09:07 Відповісти
Роздули спочатку Надю-плєнніцу долбйпку тепер якогось мужичка-плєнніка а ля "вялікого ріжіссьора" Шо зняв, чим відомий? Тим шо з Криму в Москву переїхав посидіти та за нього кучу VIP ів віддали на кшталт Цемаха і тд.А тепер гроші які йшли б на армію і медицину йому дають на тіпа "кіно" А і ще поповнив секту "толька нє Порох праклятий"
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21.12.2020 23:51 Відповісти
Сенцов готується до зйомок нового фільму - Цензор.НЕТ 8530
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22.12.2020 01:03 Відповісти
Дивився я відео. Його реально коробило від запитань про нлп та чи не переманив його Кремль бува.
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22.12.2020 06:10 Відповісти
https://www.facebook.com/anatom.dovik?__cft__[0]=AZXS2Z8xv5gQfPnVbhG-mtRqza4sx7IQSRgJ8mqlqTCFg6-*******************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Anatolii Dovhaniuk

https://www.facebook.com/anatom.dovik/posts/3530371947058571?__cft__[0]=AZXS2Z8xv5gQfPnVbhG-mtRqza4sx7IQSRgJ8mqlqTCFg6-*******************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 8 год ·

Написав короткого дописа про Сєнцова і одразу набігли його захисники, які почали волати, що я не те почув. Через це вирішив потратити дві години власного часу аби зробити повний розбір інтерв"ю з мітками часу. Посилання на ролік буде в першому коменті, аби кожен міг переконатися у моїх словах самостійно. Певно почну з висновків - з вірогідністю близько 90% Сєнцова було завербовано в той чи інший спосіб, з вірогідністю 80% це інтервью мало на меті лише одне - вкласти думку про необхідність пенсії Порошенка. Тепер починаю розбор і по ходу справи буду росказувати, чому саме я прийшов до вищенаведених висновків. Перше що вбило - пропозиція (3.35) Сєнцова міняти полонених на певну кількість води - на бочку, на цистерну, таке. Він що, не розуміє, що у пуйла від 4 до 6 мільйонів заручників, яких він легко продасть, створивши нам економічний, логістичний і епідеміологічний колапс!Починаючі з 12.53 починає транслювати установку на неможливість вирішення проблеми Криму та Донбасу воєнним шляхом, декілька разів це повторю. Росказує що в Пуйла гроші, в пуйла бомба, в пуйла армія - хоча чим далі тим більш очевидно, що і грошей вже зовсім не стільки скільки треба для агресії, що армія не боєздатна окрім дуже невеликої частини, та і до бомби вже є питання, але Сєнцов продовжує нав"язувати стереотипи, актуальні на 2014 але не зараз. На 14.12 остаточний, безумовний і безапеляційний висновок Сєнцова - не зможемо. На 15.38 Зеленський отримав спадщину, він нічого вдіяти не може - а чого тоді перся і доводив, що зможе? Не знав і перся - так це ще гірше. 16.11 Сєнцов прирівнює Пороха до Овоча ЩО!?!? без коментів. На 18.02 знайшов у Зе сильний характер - мовляв інакше не пішов би в президенти. І знов - ЩО!?!? Далі традиційно - на 18.36 Порох не зламав систему, помилки Пороха на 18.39 і одразу твердження що Зе робить дороги на 18.41. тобто пряме протиставлення - помилки-дороги. На 21.22 заявив що не збирається нічого радити Зе і не тільки Зе а взагалі кому не будь (тут я приготувався вибачатися перед суспільством за мій попередній допис, але ніт, бог милував, на жаль). Потім заява що не бачу потреби щось робити з політичними питаннями 22-ї хвилини пару хвилин. І одразу на 24.25 я от говорю - ознаки внутрішнього протиріччя, тобто ознака зовнішнього втручання в процес мислення і мотивації. Запропонував дати волю російськомовним книжкам на 28.40, тезис "Не треба розділяти" виліз на 30.02. Примітивне розділення на "Наші не наші" тільки по питанню Крима, наче нема інших болючих точок гібридної агресії 3107 (ознака зовнішньої запрограмованості на спрощення і одному питанні). Заявив що Зе не є проросійським на 34.44, потім пообіцяв, що після зе прийде таке, що ми будемо волати "Де наш зе" - 35.04. Ну і рівнесенько за 10 хвилин до завершення інтерв"ю, в кульмінаційній точці часу, перехід до основного питання - Порох має піти бо великий антирейтинг з 37.22 Десь півтори хвилини - грубо кажучи 3% часу інтерв"ю лише на вступний тезис головної думки - непогано так - ефективно закріплює в мозку слухача потрібний маркер. Далі розмови що критика пороха як образа почуттів віруючих на 38.06. Потім вже звичне звинувачення що Порох задавив всіх проукраїнських політиків і не дає голови підняти - 38.48 (аж цікаво - чи Порох їх палками лупцює, чи ремінем б"є, щоб не вилазили, бо жодного в упор не бачу). Далі, щоб глядач не забув відверта брехня про 70% негативного рейтинга Пороха на 39.00, хоча за негативним рейтингом бубачка вже обігнав і в Пороха давно не 70% а ледь не втричі менше. Ну і щоб остаточно закріпити головну думку інтервью - як порох не піде то ми обов"язково програємо, без варіантів програємо 39.36. Далі пішли питання від глядачів - на питання про катування і НЛП-програмування відповідати відмовився на 40.00, Савченко це трагедія а не зрада, не треба рівняти всіх, хто пройшов полон, нагадав що не сталінські часи, не треба одразу звинувачувати (наче хтось його в чомусь звинувачував, поки він не почав вносити деструктив) на 40.30. Тобто дуже хочеться піти від неприємного питання а чи не зламали тебе, хлопче? Найкращого президента не було в Україні не було (всі огидні, я правильно зрозумів?) на 43.15. Далі знов ознаки намагань приховати щось з минулого - мене ламали але не зламали на 43.54. І вишенька - я не даю поради 44.10, меньше ніж через 10 хвилин, після того як порадив Пороху негайно здатися, бо всі програємо.

Як на мене виводи очевидні і більш ніж обґрунтовані. Сєнцову довіряти не можна в жодному разі.
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22.12.2020 06:16 Відповісти
О Сенцове и Савченко я почти ничего не говорил здесь.
Знаете,разные бывают герои,имена которых забыты,о которых лет через 20...- почти все забудут...,а имена тех,кто настоящий будут помнить поколениями...
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22.12.2020 07:17 Відповісти
такого-же бездарного как предыдущих два?
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22.12.2020 08:30 Відповісти
Сенцов завидует... Фильм, который купил Голливуд- украинский хоррор режиссёра С.Капрала "Пик страха"( Let it Snow). Создан с копродукции с США и Испанией на английском языке с актёрами из разных стран мира. Оф.трейлер есть в Сети. Сенцов хочет... Провал в прокате "номера" и убогий первый фильмец всемирно известного режиссера. Сенцов улетел в Рим монтировать "носорога". Здесь монтажные не те для такого звездеца. Ну-ну.
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22.12.2020 15:59 Відповісти
 
 