COVID-19 дістався до Антарктиди: перші випадки зараження виявили на чилійській базі

В Антарктиді зафіксовано перші випадки COVID-19 з початку пандемії. До цього континент залишався єдиним, куди не добралася пандемія.

Про це повідомляє ABC, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коронавірус виявили у 36 осіб на чилійській базі O'Higgins. 26 з них - чилійські військовослужбовці, а десять - цивільні особи. Інфікованих евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі.

За попередніми даними, джерелом зараження міг стати екіпаж військового десантного корабля чилійських ВМС. 17 грудня коронавірус виявили у трьох членів екіпажу. Саме це судно останнім відвідувало чилійську дослідну базу в Антарктиді.

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