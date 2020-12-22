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COVID-19 дістався до Антарктиди: перші випадки зараження виявили на чилійській базі

COVID-19 дістався до Антарктиди: перші випадки зараження виявили на чилійській базі

В Антарктиді зафіксовано перші випадки COVID-19 з початку пандемії. До цього континент залишався єдиним, куди не добралася пандемія.

Про це повідомляє ABC, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коронавірус виявили у 36 осіб на чилійській базі O'Higgins. 26 з них - чилійські військовослужбовці, а десять - цивільні особи. Інфікованих евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі.

За попередніми даними, джерелом зараження міг стати екіпаж військового десантного корабля чилійських ВМС. 17 грудня коронавірус виявили у трьох членів екіпажу. Саме це судно останнім відвідувало чилійську дослідну базу в Антарктиді.

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Все,жепа Антарктиде...
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22.12.2020 10:49 Відповісти
Это тот вирус который, безвозвратно, сбежал из Китая. И по очень Тихому океану, тихо, добрался до Антарктиды.
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22.12.2020 10:49 Відповісти
мдя...
ты хоть в погребе дачи спрячся - всёравно рано или поздно нюх потеряешь...
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22.12.2020 10:59 Відповісти
В Арктике схоронится еще можно, там его нет, бегом туда
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22.12.2020 12:47 Відповісти
 
 