У віці 98 років помер всесвітньо відомий модельєр П'єр Карден

Французький кутюр'є П'єр Карден помер у вівторок у віці 98 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання AFP.

"Помер французький модельєр П'єр Карден", - йдеться в повідомленні.

Карден народився в 1922 році. У 1950 році відкрив власний модний будинок Pierre Cardin. Модельєр прославився не тільки своїм новаторським підходом до моди, але і численними ліцензіями: під його ім'ям в сімдесятих роках виходили найрізноманітніші товари. Сам він запатентував близько 500 модних винаходів і силуетів.

Саме він зробив перші костюми-унісекс, які в той час вважалися провокаційними. Для чоловічого одягу він увів яскраві кольори, а не тільки сірий, чорний і коричневий. У 1957 році Карден представив свою першу колекцію моделей жіночого одягу. Саме він увів у моду туніки, окуляри та одяг нестандартного крою.

