В возрасте 98 лет умер всемирно известный модельер Пьер Карден

Французский кутюрье Пьер Карден умер во вторник в возрасте 98 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание AFP.

"Умер французский модельер Пьер Карден", - говорится в сообщении.

Карден родился в 1922 году. В 1950 году открыл собственный модный дом Pierre Cardin. Модельер прославился не только своим новаторским подходом к моде, но и многочисленными лицензиями: под его именем в семидесятых годах выходили самые разные товары. Сам он запатентовал около 500 модных изобретений и силуэтов.

Именно он сделал первые костюмы-унисекс, которые в то время считались провокационными. Для мужской одежды он ввел яркие цвета, а не только серый, черный и коричневый. В 1957 году Карден представил свою первую коллекцию моделей женской одежды. Именно он ввел в моду туники, очки и одежду нестандартного кроя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скончался британский писатель-романист Джон Ле Карре