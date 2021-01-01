Португалія вступила в права голови Ради ЄС

Португальська Республіка в перший день 2021 набуває повноважень чергового змінюваного голови Ради ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Девіз Португалії як голови: "Час діяти в ім'я справедливого, "зеленого" і цифрового економічного відновлення".

"Для португальського головування Ради Європейського союзу головне полягає в посиленні стійкості Європи і зміцненні довіри громадян до європейської соціальної моделі за підтримки союзу, що базується на спільних цінностях солідарності, конвергенції і згуртування. Такого союзу, який здатний скоординовано діяти для виходу з кризи", - цією заявою відкривається очільницька програма Португалії.

У ній акцент робиться на трьох основних пріоритетах: сприяння економічному відновленню, орієнтованому на перехід до передових кліматичних норм і цифрових технологій; утвердження європейської основи соціальних прав як головний елемент успішної реалізації справедливого та інклюзивного кліматичного і цифрового переходу; посилення стратегічної автономії відкритої всьому світу Європи.

Читайте також: ЄС ще не відповів на пропозицію ввести посаду спецпредставника з питань Криму, - Точицький

Втілення цих пріоритетів у Лісабоні пов'язують з п'ятьма напрямками дій.

Це підтримка економічного відновлення, згуртованості і європейських цінностей. Посилення лідируючої ролі ЄС у боротьбі проти кліматичних змін за "зелену Європу". Прискорення цифрових перетворень в інтересах громадян і підприємств. Посилення ролі та посилення європейської соціальної моделі. Посилення ролі Євросоюзу як глобального гравця при орієнтації на ефективну багатосторонність.

Роль глобального гравця в португальській програмі передбачає, зокрема, розвиток відносин з Африканським союзом, сусідами ЄС по півдню Середземномор'я, підтримку партнерів у Латинській Америці, посилення діалогу зі Сполученими Штатами, інтенсифікацію співпраці з Індією, вибудовування майбутнього партнерства з Великою Британією.

Португалія приймає естафету головування від Німеччини. Вона очолюватиме Раду ЄС упродовж шести місяців від січня до червня 2021 року.

Першим значним заходом на чолі з новим головою буде проведення 19 січня засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (Екофін).