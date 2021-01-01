УКР
Португалія вступила в права голови Ради ЄС

Португалія вступила в права голови Ради ЄС

Португальська Республіка в перший день 2021 набуває повноважень чергового змінюваного голови Ради ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Девіз Португалії як голови: "Час діяти в ім'я справедливого, "зеленого" і цифрового економічного відновлення".

"Для португальського головування Ради Європейського союзу головне полягає в посиленні стійкості Європи і зміцненні довіри громадян до європейської соціальної моделі за підтримки союзу, що базується на спільних цінностях солідарності, конвергенції і згуртування. Такого союзу, який здатний скоординовано діяти для виходу з кризи", - цією заявою відкривається очільницька програма Португалії.

У ній акцент робиться на трьох основних пріоритетах: сприяння економічному відновленню, орієнтованому на перехід до передових кліматичних норм і цифрових технологій; утвердження європейської основи соціальних прав як головний елемент успішної реалізації справедливого та інклюзивного кліматичного і цифрового переходу; посилення стратегічної автономії відкритої всьому світу Європи.

Втілення цих пріоритетів у Лісабоні пов'язують з п'ятьма напрямками дій.

Це підтримка економічного відновлення, згуртованості і європейських цінностей. Посилення лідируючої ролі ЄС у боротьбі проти кліматичних змін за "зелену Європу". Прискорення цифрових перетворень в інтересах громадян і підприємств. Посилення ролі та посилення європейської соціальної моделі. Посилення ролі Євросоюзу як глобального гравця при орієнтації на ефективну багатосторонність.

Роль глобального гравця в португальській програмі передбачає, зокрема, розвиток відносин з Африканським союзом, сусідами ЄС по півдню Середземномор'я, підтримку партнерів у Латинській Америці, посилення діалогу зі Сполученими Штатами, інтенсифікацію співпраці з Індією, вибудовування майбутнього партнерства з Великою Британією.

Португалія приймає естафету головування від Німеччини. Вона очолюватиме Раду ЄС упродовж шести місяців від січня до червня 2021 року.

Першим значним заходом на чолі з новим головою буде проведення 19 січня засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (Екофін).

Португалія (211) Євросоюз (14021)
+1
Напредеседательствуют. Поднялись за счет вляваний из ЕС.
Раньше во Францию масово ехали строители из Португалии. Да так массово же и осели во Франции. Заробитчане. А теперь к ним едут.
НЕ хочу никого обидеть, но не так давно французы говорили "уборщица из Португалии".
показати весь коментар
01.01.2021 11:16 Відповісти
+1
Итальянцы тоже пору десятилетий назад массово выезжали на заработки в Германию и др. более северные страны Европы, а сейчас - неплохо, третья экономика в Евросоюзе .Всё течёт, всё изменяется.
показати весь коментар
01.01.2021 21:20 Відповісти
Коментувати
Напредеседательствуют. Поднялись за счет вляваний из ЕС.
Раньше во Францию масово ехали строители из Португалии. Да так массово же и осели во Франции. Заробитчане. А теперь к ним едут.
НЕ хочу никого обидеть, но не так давно французы говорили "уборщица из Португалии".
показати весь коментар
01.01.2021 11:16 Відповісти
Как-то не по себе гражданину Евросоюза проснутьса сегодня в стране победившего брекзита. Прям раздвоение идентичности какое-то.
показати весь коментар
01.01.2021 13:46 Відповісти
Да ладно Вам. Просыпайтесь спокойно в туманном Альбионе. Была бы честь предложена.
показати весь коментар
01.01.2021 14:34 Відповісти
Зря вы так. Я видел португальскую делегацию в работе в ООН. Выгодно отличались и от евросоюза, и от еврокомиссии ... не говоря уж о всяких палестинцах и, тем более, чекистских бандитов из РФ (на украинскую я тогда не обращал внимания). Внушили уважение. Ранним утром в кафе первыми собирались мы, активисты, надеявшиеся протащить лучшую резолюцию против русни, чем евросоюзовская, и они, нацеленные на свою работу лучше, чем расслабленные аррогантные евросоюзовцы.
показати весь коментар
01.01.2021 13:55 Відповісти
У меня субъктивное восприятие Португалии.

https://crime.fakty.ua/350732-v-portugalii-sotrudniki-migracionnoj-sluzhby-ubili-ukrainca-shokiruyucshie-podrobnosti-tragedii В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца
показати весь коментар
01.01.2021 14:33 Відповісти
понятно. Однако, разглядывая один яркий пиксель на фотографии, не увидешь всей фотографии и не поймешь ее содержания.
показати весь коментар
01.01.2021 16:30 Відповісти
Да ну куда мне до подданого ее величетва, который все знает и во всем разбирается. С такими "я все знаю" спорить - себе дороже.
Они все равно прут, как носороги. Их даже слово "субъективно" не останавливает.
показати весь коментар
01.01.2021 16:36 Відповісти
Итальянцы тоже пору десятилетий назад массово выезжали на заработки в Германию и др. более северные страны Европы, а сейчас - неплохо, третья экономика в Евросоюзе .Всё течёт, всё изменяется.
показати весь коментар
01.01.2021 21:20 Відповісти
Колективне керівництво- це як колективний секс. Задоволення багато, а за виховання дітей відповідати ніхто не хоче.
показати весь коментар
01.01.2021 11:16 Відповісти
евросоюз как раз и не ради детей собрался, а ради секса.
показати весь коментар
01.01.2021 13:58 Відповісти
Вам действительно ннравятся визы и все прочее? Жаль, что шотландцы не отделились от Англии, а заодно Ольстер. Наверное, Вы еще и флажками королеве машете. И за Гарри переживаете.
показати весь коментар
01.01.2021 14:39 Відповісти
ваш комментарий далёк от реалий. Он больше похож на попытку написать портрет человека путем копания в его дерьме.
показати весь коментар
01.01.2021 16:33 Відповісти
Мне нет дела до вашего говна. Кажется, именно вы (не вы именно) - ну вы понимаете , оказались в говне. Ну и сидите там.
показати весь коментар
01.01.2021 16:37 Відповісти
 
 