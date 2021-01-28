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Генерал міліції і СБУ Пісний помер від ускладнень COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генерал міліції і СБУ Пісний помер від ускладнень COVID-19

У віці 58 років помер генерал-лейтенант міліції, ексначальник міліції Львівщини і ексзаступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив товариш Пісного, ексміліціонер Олег Рудницький.

"Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович", - йдеться в повідомленні.

Пісний тривалий час перебував у важкому стані в лікарні через ускладнення COVID-19.

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Очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, в 2008-2010 роках був начальником УМВС у Львівській області. У 2010 році був обраний депутатом Львівської облради від "Фронту Змін", згодом обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради.

З березня 2014 р. до 4 січня 2015 р. очолював Департамент по боротьбі з економічною злочинністю МВС України. З вересня 2015 року до червня 2019 р. працював заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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