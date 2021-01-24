40 628 0
Помер брат Ахметова
На 60-му році пішов із життя Ігор Леонідович Ахметов, старший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Футбольного клубу "Шахтар".
Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав розбудовувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою. Його досвіду і його порад дуже не вистачатиме всій сім'ї ФК "Шахтар", - наголошується в повідомленні.
Про причини смерті не повідомляється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль