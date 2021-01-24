Помер брат Ахметова

На 60-му році пішов із життя Ігор Леонідович Ахметов, старший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Футбольного клубу "Шахтар".

Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав розбудовувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою. Його досвіду і його порад дуже не вистачатиме всій сім'ї ФК "Шахтар", - наголошується в повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється.

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Рінат Ахметов: "Ігор був не просто моїм старшим братом, він був моїм найкращим другом. У дитинстві ми ділили одну цукерку на двох, а протягом усього життя на двох ми ділили і радості, і прикрощі. Й любов до "Шахтаря" у нас теж була одна на двох - Ігор любив і розумів футбол, і дуже багато мені допомагав. Він був дуже доброю, порядною і гідною людиною. і мені його сильно бракуватиме".