Умер брат Ахметова

На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Футбольного клуба "Шахтер".

Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер", - отмечается в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

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Ринат Ахметов: "Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом. В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтёру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать".