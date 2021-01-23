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Известный американский телеведущий Ларри Кинг умер от COVID-19
Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в субботу в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был.
"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга - нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.
В самом начале января американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие его семье, сообщил о госпитализации Ларри Кинга с COVID-19.
Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.
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+43 Garry Grant
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- почем шлюхи в москве?
- по 3 гривны.
А может от 87 лет?
Но вот если КОВИД - то это совсем другое дело!
87 лет - это такой возраст, в котором можно умереть от чего угодно - КОВИД всего лишь одна из огромного множества причин.
А может от 87 лет?
В СМИ смерть только от Ковида. Иначе с работы выгонят...
Умирают не от ВИЧ/СПИДА, а от других болезней, потому как иммунитет на 0.
_Ещё и спорит, блин, там где не о чем спорить...
Как по моим понятиям- первопричина-заработать на перепуганном народе, Продаем никому не нужные маски, потом воруем деньги с бюджета ( типа потратили на вакцину), проводим дракоеовские законы во время карантина во избежание массовых .
Это уже было - вспомним Сталина, Гитлера, Муссолини.
доктор:"этого долбо@ба сразу на цокольный этаж"
Важно заботится о своем здоровье, спорт, питание, режим, отдых.
А, насрав на свой организм и насилуя его всю свою свою жизнь (курение, алкоголь, наркотики, физ не активность, лень и тд), конечно последствия будут сложнее.
Подтверждаю. Лично знаю переболевших (60+) человек 15, Ни один не умер.
Ну а медецинское обеспечение- слов нет для выражения...
Конченные люди, как по мне, это те которые хотят жить вечно, и превыше всего ценяит только свою жизнь... Как правило,IQ у них 60-90...
В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019-го ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.
Умер, конечно, от ковида!
Старіння - фізіологічний процес.
Те, що тепер не ставлять таку причину (смерть від старості) не означає, що це не так.
Уважаемый Гарик! По официальной статистике смартность- около 2,5%.
В Белоруссии и в Щвеции карантин как таковой не вводили- там что -все умерли?
А уж от последствий , или от излишиств там - это не важно ...
Ларри Кинг: - "Владимир, так что же случилось с вашим ёршиком"
*****: "Мне его засунули в жопу"
Деньги не пахнут
Совсем еще молодой.. ему бы жить и жить...
Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет korrespondent.net со ссылкой CNN.
87 лет при его работе - очень неплохой результат.
Є заключення лікарів?
Жовта преса.
Значит, именитые вакцины, скажем политкорректно - конченное фуфло.