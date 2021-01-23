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Новости Коронавирус и карантин
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Известный американский телеведущий Ларри Кинг умер от COVID-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг умер от COVID-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в субботу в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был.

"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга - нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

В самом начале января американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие его семье, сообщил о госпитализации Ларри Кинга с COVID-19.

Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.

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карантин (16729) смерть (9214) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
А тот,кто Кингу улыбаясь сказал-"она утонула", ещё коптит небо. Несправедливость.
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23.01.2021 16:01
+37
Это настоящий журналист. Это вам не Бенины журнашлюхи.
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23.01.2021 16:05
+22
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?
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23.01.2021 16:14
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А тот,кто Кингу улыбаясь сказал-"она утонула", ещё коптит небо. Несправедливость.
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23.01.2021 16:01 Ответить
Ему еще всю рашу топить и плодить 10-долларовых шдюх. Хоья, скорее, уже 3-долларовых. Инфляция, сэр...
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23.01.2021 16:43 Ответить
3-х рублевых...
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23.01.2021 20:34 Ответить
жду не дождусь когда уже:

- почем шлюхи в москве?
- по 3 гривны.
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23.01.2021 23:55 Ответить
Так тот умник в бункере от ковида прячется.
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23.01.2021 19:41 Ответить
Это настоящий журналист. Это вам не Бенины журнашлюхи.
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23.01.2021 16:05 Ответить
Да, это был не Бенин, а путинский журнашлюшка.
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23.01.2021 20:08 Ответить
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5848
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23.01.2021 20:43 Ответить
Да, дорогой 18зю15чэ38попугаев. Это великий пердь, если учесть, что великий журнашлюшка последние годы служил в Раша Тудей у путинского паразита Маргариты Симоньян.
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23.01.2021 21:10 Ответить
Нинішній ССN відрізняється вір Раша Тудей лише мовою.
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24.01.2021 08:21 Ответить
Многие умрут .
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23.01.2021 16:08 Ответить
Да почти все.
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23.01.2021 17:44 Ответить
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?
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23.01.2021 16:14 Ответить
А 87 - это на 100% смертельный возраст?! человек бы ещё жил и жил...
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23.01.2021 16:33 Ответить
Нет, не на 100% смертельный.Может бы ещё жил и жил, а может бы и завтра умер от, скажем, простуды.Но тогда бы написали, что Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет и даже бы не указали болезнь.И никто бы и не удивился - ну, умер, 87 лет, почтенный возраст, чтож тут странного...
Но вот если КОВИД - то это совсем другое дело!
87 лет - это такой возраст, в котором можно умереть от чего угодно - КОВИД всего лишь одна из огромного множества причин.
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23.01.2021 17:36 Ответить
Хотел бы я дожить до его лет и умереть од КОВИДА.
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23.01.2021 17:41 Ответить
Доживі до п'ятдесят а потім будеш мичати про жил і жил...
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23.01.2021 20:34 Ответить
Сейчас никто не умирает просто так, все только от ковида, даже в дтп!
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23.01.2021 16:36 Ответить
Прикинь, люди живут и дольше. И мало того, в нормальніх условиях они не только существуют - но живут нормальной жизнью, работают. И когда читаеш,что там умер художник в 93 или там актер в 91 - и єто от ковида, но невольно вспоминаеш средний возвраст жизни в своей стране
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23.01.2021 16:40 Ответить
Живут.Но живут и меньше - тут уж как повезёт.
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23.01.2021 17:43 Ответить
А за вогнепального поранення помирають від отруєння Pb?
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23.01.2021 17:50 Ответить
Ні. Теж від КОВІДу.
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23.01.2021 17:58 Ответить
Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет korrespondent.net со ссылкой CNN. 😊

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2655
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23.01.2021 18:30 Ответить
Джидайка, она поддерживает их всеобщую кампанию. Не берите в голову.
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23.01.2021 18:55 Ответить
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?

В СМИ смерть только от Ковида. Иначе с работы выгонят...
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23.01.2021 19:16 Ответить
Рип, конечно. Но, не от коронавируса, а от ПОСЛЕДСТВИЙ. То есть, сопутствующих заболеваний
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23.01.2021 16:14 Ответить
А убитый пулей не потому что застрелили, а от последствий.
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23.01.2021 16:39 Ответить
Причина смерти, НЕ ковид. Инфаркт, инсульт, онко и тд.
Умирают не от ВИЧ/СПИДА, а от других болезней, потому как иммунитет на 0.
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23.01.2021 17:08 Ответить
_Ты правда такой упоротый плуг? Перечитывай пока не поймёшь: а убитый пулей не потому что застрелили, а от последствий.
_Ещё и спорит, блин, там где не о чем спорить...
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23.01.2021 17:12 Ответить
Еще раз, для глупых, причина смерти инфаркт/инсульт/онко, как осложнение сопутствующего заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. у него 3 инфаркта было!!! 3! до заболевания короной, умник
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23.01.2021 17:18 Ответить
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3400
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23.01.2021 17:20 Ответить
Помнится, лет в семь рассказал деревенским, что солнце - это звезда, а меня обозвали дураком, потому что солнце круглое и жёлтое, а звезда пятиконечная. Ещё тогда нужно было понять, что не стоит лезть в полемику с людьми без образования
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23.01.2021 17:49 Ответить
Прикинь, но нет. Причина смерти это не пуля. Причина смерти это либо повреждение жизненно важного органа, либо потеря крови, или ещё что либо. Они могут быть вызваны попаданием пули. Либо чем-то ещё. Установит судмед.
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23.01.2021 18:30 Ответить
Так ты дорассуждаешься до первопричины вообще всех событий. Пустая софистика.
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23.01.2021 18:39 Ответить
Так ты дорассуждаешься до первопричины вообще всех событий

Как по моим понятиям- первопричина-заработать на перепуганном народе, Продаем никому не нужные маски, потом воруем деньги с бюджета ( типа потратили на вакцину), проводим дракоеовские законы во время карантина во избежание массовых .
Это уже было - вспомним Сталина, Гитлера, Муссолини.
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23.01.2021 19:26 Ответить
Это вам. Подарок!
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6561
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23.01.2021 19:32 Ответить
😄👍
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24.01.2021 11:18 Ответить
Не пустая софистика, а почитай любое заключение о смерти. Найдёшь хоть одно где написано «застрелили» - скинь скриншот.
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23.01.2021 21:40 Ответить
Да? А, ну ладно.
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23.01.2021 21:42 Ответить
_На Цензоре ещё и сейчас ещё попадаются придурки которые: корона это брехня, ко-ко-ко, заговор, рептилоиды... Ну, давайте, дегенераты, прокукарекайте.
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23.01.2021 16:17 Ответить
Пациент с одышкой:"доктор,я не верю ни в какую корону,это всё обман"
доктор:"этого долбо@ба сразу на цокольный этаж"
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23.01.2021 16:22 Ответить
Обычная болезнь. Переболел я, жена и масса моих знакомых.
Важно заботится о своем здоровье, спорт, питание, режим, отдых.
А, насрав на свой организм и насилуя его всю свою свою жизнь (курение, алкоголь, наркотики, физ не активность, лень и тд), конечно последствия будут сложнее.
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23.01.2021 17:11 Ответить
Обычная болезнь. Переболел я, жена и масса моих знакомых.

Подтверждаю. Лично знаю переболевших (60+) человек 15, Ни один не умер.
Ну а медецинское обеспечение- слов нет для выражения...
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23.01.2021 19:29 Ответить
В начале прошлого года. Невозможно было купить витамины на айхербе. Всем срочно понадобились витамины. Все срали на свое здоровье и тело, и тут же начали искать волшебную пилюлю. смешно
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23.01.2021 17:12 Ответить
Та вы там хуже рептилоидов со своим ковидом! 87 лет...87 лет, бл"дь! Он должен жить вечно? Тут до 70-ти не доживают!
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23.01.2021 18:21 Ответить
ты один из конченных людей из-за которых болезнь распространяется, ты заблеешь этим и посчитаешь, что у т**я обычная простуда и попрешься на работу заражать остальных, конечно ты молодой и все в легкой форме, зато некоторых своих коллег "я не верю" загонишь в могилу, по тому что ты дол..** и т**е наскрать на окружающих.
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23.01.2021 18:29 Ответить
ты один из конченных людей

Конченные люди, как по мне, это те которые хотят жить вечно, и превыше всего ценяит только свою жизнь... Как правило,IQ у них 60-90...
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23.01.2021 19:33 Ответить
вы такое же дермао эгоистичное, ананимус сплошной
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29.01.2021 01:14 Ответить
Мне жаль тебя...ты болен навязчивой идеей, плавно переходящей в ПАРАНОЮ!
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23.01.2021 20:05 Ответить
скажи это родственникам людей которые умерли от ковида19
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29.01.2021 01:11 Ответить
Мудыло, ему было 87 лет

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019-го ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.
Умер, конечно, от ковида!
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23.01.2021 19:01 Ответить
О... Чу! Что-то потрескивает. У вы табуретка пригорел!
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23.01.2021 19:04 Ответить
Что такое "смерть от старости"?? нет такого диагноза
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23.01.2021 16:35 Ответить
Люди не вічні, вони мусять померти.
Старіння - фізіологічний процес.
Те, що тепер не ставлять таку причину (смерть від старості) не означає, що це не так.
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23.01.2021 21:15 Ответить
Есть. Лично видела свидетельство о смерти выданное в Украине, где в графе "причина смерти" было написано "от старости". Это то, что по научному сейчас называют "окончание генетического кода". Тот человек слабел постепенно, все меньше ходил, все больше спал, но он ничем не болел, даже сердце у него не болело, не было никаких приступов чего угодно, по врачам тоже не ходил. Жил в семье. Умер дома, его покормили, он уснул и через пару часов просто перестал дышать. Возраст, конечно, был за 90.
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24.01.2021 10:52 Ответить
Меня удивляет ,почему ватные рашистские пдрсы нарочито отрицают наличие эпидемии ковида . Вы реально такие тупые длббы или желаете ,чтобы умирало как можно больше людей ,животные?
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23.01.2021 17:32 Ответить
Вони так ввпє на тушку населення підвищують.
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23.01.2021 17:53 Ответить
Меня удивляет ,почему ватные рашистские пдрсы нарочито отрицают наличие эпидемии ковида

Уважаемый Гарик! По официальной статистике смартность- около 2,5%.
В Белоруссии и в Щвеции карантин как таковой не вводили- там что -все умерли?
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23.01.2021 19:38 Ответить
По Беларуси статистике верить нельзя, а вот в Швеции смертность от ковида в 2 раза выше, чем в той же Германии, которая уже второй раз сидит в жестком локдауне.
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24.01.2021 10:55 Ответить
Ватная курица из Моржовии,конечно же вЯликая , я работаю в реанимации и занимаюсь лечением этих больных и представляю обьективную ситуацию со смертностью от ковида. Она выше ,чем от гриппа в 2,5-3раза , а это 6-7%
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24.01.2021 17:08 Ответить
Умереть в 87 - для большинства украинцев просто недостижимая мечта .
А уж от последствий , или от излишиств там - это не важно ...
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23.01.2021 16:20 Ответить
Скоро где-то в Аду

Ларри Кинг: - "Владимир, так что же случилось с вашим ёршиком"
*****: "Мне его засунули в жопу"
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23.01.2021 16:25 Ответить
Зато в Україні локдаун відміняють завтра і дітей в школу женуть. Через Зеленського і його уряд загине дуже багато українців. Карантин в школах має і далі тривати!!!
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23.01.2021 16:30 Ответить
Може то вас до школи в дитинстві потрібно було гнати? Адже нормальні діти до школи самі ходять
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23.01.2021 16:48 Ответить
RIP
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23.01.2021 16:38 Ответить
В последние годы его шоу выходило на Ora TV и платформе ****. Также их показывал российский пропагандистский канал RT, за что Кинга в частности критиковали в https://variety.com/2020/digital/news/larry-king-podcast-5-million-celebrity-interview-1234614219/ Variety . Сам Кинг заверял, что лишь продает россиянам передачи - и у них нет никакого редакционного контроля.

Деньги не пахнут
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23.01.2021 16:47 Ответить
Я хочу тоже умереть в 87 лет от какого-нибудь вируса.
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23.01.2021 17:01 Ответить
Нє. Хибна математика. ~Рік. Рік від початку пандемії...
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23.01.2021 17:56 Ответить
В свое постели с бабой на члене!
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23.01.2021 18:24 Ответить
Кин Конг , это тот, который допрашивал ******** зачем он дурик подводную лодку утопил?
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23.01.2021 17:06 Ответить
Легендарный дядька. Это вам не гордоны и соловьевы
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23.01.2021 17:07 Ответить
Только у него ещё был рак и диабет, но умер, конечно, от ковидлы.
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23.01.2021 17:35 Ответить
З діабетом він давно жив. Може ще років з 10 би протягнув.
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23.01.2021 17:58 Ответить
Діабет то вирок лише для країн третього світу. З онко маючи подібні статки можна жити достатньо довго.
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23.01.2021 17:59 Ответить
про онко зі статками розповідай бідному Стіву Джобсу...
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23.01.2021 20:36 Ответить
Й скільки він жив з цим діагнозом?
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24.01.2021 09:42 Ответить
Ти точно не від раку помреш, якщо думаєш що з раком підшлункової може бути життя...
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24.01.2021 13:15 Ответить
а что, для того что бы умереть в 87 надо коронавирус? помоему нет....
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23.01.2021 17:57 Ответить
Он ушел этим утром в возрасте 87 лет...

Совсем еще молодой.. ему бы жить и жить...
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23.01.2021 18:05 Ответить
А ведь действительно мог бы жить и жить...

Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет korrespondent.net со ссылкой CNN.
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 35
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23.01.2021 18:58 Ответить
На последних фото уже было видно, что ему осталось немного.
87 лет при его работе - очень неплохой результат.
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23.01.2021 19:10 Ответить
это что. в Зимбабве сразу три министра от ковида померли.
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23.01.2021 18:18 Ответить
кучно пошли...
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23.01.2021 18:19 Ответить
Колись в 87 вмирали від старості, тепер - тільки від ковіду. Причому чим більше ти відомий, тим імовірніше помреш від ковіду.
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23.01.2021 18:50 Ответить
А что же, вакцина ему не помогла ?
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23.01.2021 19:00 Ответить
Помер ВІД Ковід, чи З КОВІД?
Є заключення лікарів?
Жовта преса.
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23.01.2021 19:01 Ответить
С его деньгами у него была лучшая мировая медицина со всеми наворотами.
Значит, именитые вакцины, скажем политкорректно - конченное фуфло.
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23.01.2021 19:05 Ответить
И страховка скорее всего у него тоже была.
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23.01.2021 19:28 Ответить
Тримають за умалішьонних. сс.ки. Дєд радий що час прийшов , а йому ліплять вірус.
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23.01.2021 20:37 Ответить
Лоуренс Цейгер був дитиною білоруських єврейських імігрантів і останніми роками працював на Раша Тудей.
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23.01.2021 20:49 Ответить
 
 