Известный американский телеведущий Ларри Кинг умер от COVID-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в субботу в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был.

"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга - нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

В самом начале января американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие его семье, сообщил о госпитализации Ларри Кинга с COVID-19.

Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.

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