Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Гейтс написал, что после прививки чувствует себя прекрасно.

"Одним из преимуществ 65-летнего возраста является то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", - отметил Гейтс.

При этом он не уточнил, препаратом какой именно фирмы ему сделали прививку.

Также на Цензор.НЕТ: Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%