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Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО
Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
Гейтс написал, что после прививки чувствует себя прекрасно.
"Одним из преимуществ 65-летнего возраста является то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", - отметил Гейтс.
При этом он не уточнил, препаратом какой именно фирмы ему сделали прививку.
Также на Цензор.НЕТ: Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%
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Други там нет ни для больших, ни для маленьких людей.
И с какого б перепуга Гейтс стал бы колоться фуфлыжными Спутником или Синоваком?
Ты тупой или тебе абы потрындеть?
22 грудня 2020, 00:22В США почалася вакцинація від COVID-19 препаратом компанії Moderna
https://lb.ua/world/2020/12/22/473618_ssha_pochalasya_vaktsinatsiya_vid.html
Сторонники секты "Плоскоземельных свидетелей Анти 5G" прямо духом воспрянули!
Ну тебе ЗЕ подгонит галимую китайчатину по 50 баксов. Будешь круче Билла.
Ты же отрицаешь прогресс, который тебе дал Билл Гейтс.
Имбицилы стали сравнивать самого известного мецената и филантропа с нацистами.
Давай еще про знак сотоны расскажи, клоун немытый.
"Мужичье - есть му-жи-чье..."
Чтобы верить во всемирные заговоры, принудительную чипизацию и плоскую Землю достаточно в детсве прогуливать школу.
Вот он в прошлом году:
Оч подозрительный тип. И улыбается хитро так.
Сразу видно - задумал бабу Груню из колхоза "Красный луч" тайно вакцинировать.
Для большинства быдланов компьютер - это такой ящик из магазина, купленный в кредит, на котором можно порнуху позырить и в вконтактике поторчать.
І так, Гейтс за життя перерахував на благодійність третину свого статку - 30 млрд. баксів!
Такі, як Гейтс, Маск, Джобс, Бренсон, Безос, заробили мільярди СВОЄЮ ГОЛОВОЮ і не крали, як наші олігархи!
Найпоширеніші ОС у світі:
Віндовс 10 - 57,34%
Віндовс 7 - 26,23%
Віндовс 8.1 - 3,69%
Мак ОС - 2,62%
Решта - 9,05% і серед них десь там Лінукс!
Лінукс юзає дуже обмежене коло програмістів! І він реально слаюенький - на нетбуці колись стояв, то це неможливо - зніс його і поставив 7ку... 7ка, як на мене, - найкраща ОС - всіх часів і народів! На другому місці - ХРюша.
Телеканал - теж не винахід Бєні і навіть 1+1 не він заснував, але 1+1 його власність зараз!
ВООЗ якраз проводить розслідування і зараз її експертів НЕ ПУСКАЮТЬ в Ухань. Це ще один доказ, до речі!
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа. «Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов…
e" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast) Par https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/43-la-redaction la rédaction
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Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a
déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé,
sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un
vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur
Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découvert
Відкриваємо статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і читаємо: Роботи міжнародної дослідницької групи, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус
Чому у теорії змови зазвичай вірять тупі і неграмотні люди???
https://youtu.be/5IUzAtS2Usk?t=709
https://www.youtube.com/watch?v=GCmOqMqwV04&ab_channel=BBCNews%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0