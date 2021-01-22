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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Гейтс зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО

Глава корпорації Microsoft Білл Гейтс вакцинувався проти коронавірусної інфекції.

Про це він повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Гейтс написав, що після щеплення почувається чудово.

"Однією з переваг 65-річного віку є те, що я маю право на вакцину проти COVID-19. Я отримав свою першу дозу на цьому тижні і почуваюся чудово", - зазначив Гейтс.

При цьому він не уточнив, препаратом якої саме фірми йому зробили щеплення.

Читайте також: Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"

Гейтс зробив щеплення проти COVID-19 01

Автор: 

вакцина (4419) Гейтс Білл (42) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
И тут борцов с 5G, прививками, масонами, рептилоидами и круглой Землей разорвало на клапти.
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22.01.2021 20:18
+17
Гейтс зробив щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7292
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22.01.2021 20:36
+11
ну этот цирк на кого рассчитан?
вроде кто делал анализ, что он себе колол?
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22.01.2021 20:21
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В США одобрены только 2 вакцины. У обеих примерно одинаковая эффективность.
Други там нет ни для больших, ни для маленьких людей.

И с какого б перепуга Гейтс стал бы колоться фуфлыжными Спутником или Синоваком?

Ты тупой или тебе абы потрындеть?
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22.01.2021 21:08 Відповісти
розмову закінчено
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22.01.2021 21:14 Відповісти
https://www.interfax.ru/news/2020/12/21
22 грудня 2020, 00:22В США почалася вакцинація від COVID-19 препаратом компанії Moderna
https://lb.ua/world/2020/12/22/473618_ssha_pochalasya_vaktsinatsiya_vid.html

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22.01.2021 21:04 Відповісти
Ну все Билл Гейтс вакцинирован, значит это какой то межгалактический заговор!
Сторонники секты "Плоскоземельных свидетелей Анти 5G" прямо духом воспрянули!
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22.01.2021 20:51 Відповісти
Вышки 5G распыляют вакцину с чипом. Чип воздействует на глаза, скругляя плоскую Землю. Не дайте мировому правительству себя обмануть!
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22.01.2021 21:02 Відповісти
"Вышки 5G" предназначены не только для распыления вакцины с чипом, но и выжигания ваты из скрепных голов?! это то скреПОНОСОВ и пугает
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22.01.2021 21:25 Відповісти
зачем верит Биллу Гейтсу, он постоянно врет, хочет захватить ваш мозг и создать там внешнее управление! майкрософту нужно много, оч. много девственно пустых носителей ))))
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22.01.2021 21:03 Відповісти
успокойся, у тебя он ничего не захватит, ввиду отсутствия такового.
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22.01.2021 22:11 Відповісти
скока денег?
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22.01.2021 21:08 Відповісти
15-20 баксов. Даже нигеры в Гарлеме могут себе это позволить.
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22.01.2021 21:13 Відповісти
мелковат бил
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22.01.2021 21:38 Відповісти
Интересная логика.

Ну тебе ЗЕ подгонит галимую китайчатину по 50 баксов. Будешь круче Билла.
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22.01.2021 21:42 Відповісти
логіка це не твоє
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22.01.2021 22:20 Відповісти
Так это не ты считаешь,что Гейтс мог бы и подороже вакцину вколоть?
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22.01.2021 22:22 Відповісти
старик сдулся
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22.01.2021 22:35 Відповісти
Ну я и говорю, что у тебя логика обделенного судьбой дебила.
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22.01.2021 22:59 Відповісти
Ну, це сама вакцина. Сама процедура дорожча, мабуть.
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23.01.2021 08:13 Відповісти
Головний мальтузіанец світу вколов глюкози для реклами.
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22.01.2021 21:18 Відповісти
Ты небось пишешь из-под Linux бользуясь туннелем из FidoNet?


Ты же отрицаешь прогресс, который тебе дал Билл Гейтс.
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22.01.2021 21:22 Відповісти
Гитлеровцы первые открыли полеты в ближний космос, вы же не отрицаете, что они сделали первый рывок к спутникам геолокации, телекомуникации, и разведки. Тоже и Гейтс. Виндоус и взгляды мальтузианства, а также финасирование им создание ковида ни как не связаны.
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22.01.2021 21:57 Відповісти
Приехали.

Имбицилы стали сравнивать самого известного мецената и филантропа с нацистами.
Давай еще про знак сотоны расскажи, клоун немытый.
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22.01.2021 22:00 Відповісти
Когда на кону милиардные барыши, то не грех и прикормленную ботосперму кинуть на рекламу вакцын. Пусть Гейтс свою Вин 10 засунет в одно место и вам на ботоферме. ! Одно слежения и отслеживания всех и вся.
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22.01.2021 22:06 Відповісти
Откуда ты знаешь, что у него на кону, одноклеточное?
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22.01.2021 22:07 Відповісти
Проплаченый вылез и гадит!
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22.01.2021 22:10 Відповісти
фольгу на голові собі поправ
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23.01.2021 01:19 Відповісти
Так ці каци й живуть. Однією рукою тримають фольгу іншою пляшку.
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23.01.2021 08:15 Відповісти
Вважаю топ-генієм світу першої половини 20 сторіччя Ейнштейна, а другої половини - Гейтса. Мені чогось гидко читати рознуздані коменти на його адресу.
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22.01.2021 21:27 Відповісти
Приведу слова епископа про бунтующую чернь (играл Ролан Быков) из старого фильма "Реликвия" :
"Мужичье - есть му-жи-чье..."

Чтобы верить во всемирные заговоры, принудительную чипизацию и плоскую Землю достаточно в детсве прогуливать школу.
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22.01.2021 21:32 Відповісти
Или дистанционно обучаться плебеям, как это всем сделал Билл Гейтс и Ральф Барик.
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22.01.2021 22:15 Відповісти
Или получить липовый диплом и писать откровенную херню, как ты.
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22.01.2021 22:19 Відповісти
Лучше липовый диплом чем быть проституткой с ботофермы олигархии.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Ти спочатку коми навчись розставляти, а потім уже про складні речі тут розглагольствувати будеш!
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23.01.2021 00:22 Відповісти
ти купувала винду
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22.01.2021 21:40 Відповісти
Так не читай піди і вколись. Які проблеми?
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22.01.2021 22:13 Відповісти
A была инфа что уже сдох. Хотя, под намордником может и не он.
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22.01.2021 21:37 Відповісти
да и лицо слишком морщинистое - не таким его помню.
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22.01.2021 21:43 Відповісти
Да и ты лет 20 назад совсем другим был.
Вот он в прошлом году:
Гейтс зробив щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1841

Оч подозрительный тип. И улыбается хитро так.
Сразу видно - задумал бабу Груню из колхоза "Красный луч" тайно вакцинировать.
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22.01.2021 21:49 Відповісти
Перетрудился при написании кода десятого окнА.
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22.01.2021 22:14 Відповісти
чтоб он сдох пдрс вонючий
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22.01.2021 21:37 Відповісти
А на чем ты сейчас зарабатывал бы себе на пропитание? На "компьютере Вектор" ?
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22.01.2021 21:42 Відповісти
А ты уверен, что оно знает на чем это пишет?

Для большинства быдланов компьютер - это такой ящик из магазина, купленный в кредит, на котором можно порнуху позырить и в вконтактике поторчать.
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22.01.2021 21:45 Відповісти
Этот комп не его,-это комп пригожина!
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22.01.2021 21:49 Відповісти
Не, на компьютере "Флуераш"!
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23.01.2021 09:56 Відповісти
Дать тебе дуднуть в Флуераш?
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23.01.2021 15:21 Відповісти
Ты в компьютер дуешь?
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24.01.2021 11:25 Відповісти
В твою бестолковку дую из глушителя!
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25.01.2021 06:48 Відповісти
+ не бачив на цензорі https://www.nbc12.com/2021/01/21/schwarzenegger-covid-vaccine-come-with-me-if-you-want-live/ Schwarzenegger on COVID-19 vaccine: 'Come with me if you want to live'
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22.01.2021 21:38 Відповісти
Чип и Гейтс ! Сам себя чипанул... Вот это конспирология!
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22.01.2021 21:40 Відповісти
Чип и Гейтс спешат на помощь!
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23.01.2021 11:17 Відповісти
Заметил,холоп,как я тобою управляю?
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25.01.2021 21:31 Відповісти
Нет, а что?
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26.01.2021 10:20 Відповісти
В чипизацию через прививки мало верю но всё равно там какая-то шняга
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22.01.2021 21:42 Відповісти
Да! И еще у них большой госдолг!
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22.01.2021 21:47 Відповісти
Гейтсу не помешала би прививка от бешенства.
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22.01.2021 21:48 Відповісти
Ой,ли?
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22.01.2021 21:50 Відповісти
Странно. А впечатление такое, шо это ты из вольера сбежал.
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22.01.2021 21:51 Відповісти
где мое имя?
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22.01.2021 21:55 Відповісти
хто купил винду?
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Я
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22.01.2021 22:35 Відповісти
лох
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22.01.2021 22:38 Відповісти
А ты вор. И поэтому, собственно, всех меряешь по себе.
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22.01.2021 23:00 Відповісти
и шо я украл?
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22.01.2021 23:21 Відповісти
В данном случае Windows.
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23.01.2021 00:20 Відповісти
у кого?
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23.01.2021 05:37 Відповісти
Усі, хто тут поливає брудом Гейтса, - видаліть нафіг Вінду! Це було б справедливо, чи не так? Переходьте на FreeBSD!
І так, Гейтс за життя перерахував на благодійність третину свого статку - 30 млрд. баксів!


Такі, як Гейтс, Маск, Джобс, Бренсон, Безос, заробили мільярди СВОЄЮ ГОЛОВОЮ і не крали, як наші олігархи!
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23.01.2021 00:20 Відповісти
Коломойський пляшки здавав і на цьому піднявся, так що всім викинути пляшки, і вінда має 30 відсотків світового ринку ОС., а найпоширеніша Лінус. Мало того США навіть озвучили жаль що Бразилія перейшла в держслужбі на Лінус. Тому тут не все так просто, Віндоус крім оболонки інтерфеса має функції і шпигунські, а ще в разі глобального конфлікту її можна заблокувати. Отже це вигідний продукт для впровадження її в інших країнах навіть безплатно.
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23.01.2021 08:25 Відповісти
Який Лінукс??? Статистику глянь!

Найпоширеніші ОС у світі:
Віндовс 10 - 57,34%
Віндовс 7 - 26,23%
Віндовс 8.1 - 3,69%

Мак ОС - 2,62%
Решта - 9,05% і серед них десь там Лінукс!

Лінукс юзає дуже обмежене коло програмістів! І він реально слаюенький - на нетбуці колись стояв, то це неможливо - зніс його і поставив 7ку... 7ка, як на мене, - найкраща ОС - всіх часів і народів! На другому місці - ХРюша.
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23.01.2021 09:49 Відповісти
І з Коломойським паралель неправильна - пляшки не є винаходом Бєні. От 1+1 - так... Тільки без 1+1 прожити легше зараз, ніж без Вінди)
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23.01.2021 09:50 Відповісти
Так і ОС не є винаходом Гейтса.
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23.01.2021 09:52 Відповісти
Сама по собі ОС не є винаходом Гейтса, а конкретно ОС Віндовс є і Віндовс виготовляють на його фірмі Майкрософт...

Телеканал - теж не винахід Бєні і навіть 1+1 не він заснував, але 1+1 його власність зараз!
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23.01.2021 11:39 Відповісти
А що таке Віндоус - одна з ОС. І не один Гейтс створював цю ОС а колектив авторів. Окрім того ОС це програмний продук для роботи людини з інтерфесом ПК. Таким чином суттєвий внесок ця ОС в розвиток ПК не робить, вона робить більш доступним доступ не кваліфікованих користувачів до ПК.
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23.01.2021 11:47 Відповісти
Я розумію, але якщо людина проти Гейтса, значить не мусить використовувати його творіння... Це все одно, що бути проти москалів і їздити на Ладі!
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23.01.2021 11:51 Відповісти
І так, майкрософт у 2014 ОФІЦІЙНО підтримали Майдан!
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23.01.2021 11:52 Відповісти
Я не говорю про Майкрософт, я говрю про міжнародну корпорацію СЕРІ, NIH інвестором яких є Білл і Мелінда Гейтс, які і розробили штучний вірус руками і головою Ральфа Баріка. А ВООЗ яку фінансував Білл Гейтс замість держави США якось не побачила ні початку пандемії, ні провела розслідуваня хто створив цей штучний вірус і чому? Тому приплітати сюди Віндоус, коли мова йде про злочин проти людства, це принаймні не логічно.
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23.01.2021 11:59 Відповісти
А чому саме вони, а не китайці чи кацапи?? Проти китайців і кацапів якось доказів БІЛЬШЕ! І вибух в біолабораторії кацапів, і проблеми в біолабораторії Уханя...А про Гейтса ЛИШЕ чутки - одна бабка сказала!

ВООЗ якраз проводить розслідування і зараз її експертів НЕ ПУСКАЮТЬ в Ухань. Це ще один доказ, до речі!
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23.01.2021 12:01 Відповісти
Це тільки або люди елементарних професій, або проплачені слуги олігархії можуть такі питаня задавати. Мені обридло вже публікувати і Нобеліського лауреата з Франції і матеріали з журналу США - Природна медицина. І про те що США фінансували до 20.04.2020 роботу Ши Чженьлі в Ухані. Тобто там ціле кубло міжнародних корпоарцій з Франції, США, Англії Іспанії Японії , які творили цю гидоту.
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23.01.2021 12:07 Відповісти
У мене червоний диплом істфаку КНУ, а люди елементарних професій якраз вірять у теорії змови!
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23.01.2021 12:18 Відповісти
А кому вірити блювотині з жовтої преси чи ботоспермі плутократії:
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа. «Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов…

e" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast) Par https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/43-la-redaction la rédaction
·
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a
déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé,
sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un
vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur
Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découvert

Відкриваємо статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і читаємо: Роботи міжнародної дослідницької групи, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус
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23.01.2021 12:31 Відповісти
Це лише одна із думок...
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23.01.2021 14:09 Відповісти
Тоді шановні назвіть думку якогось іншого лауреата Нобелівської премії з вірусології , який скаже - Ковід це результат сексу панголіна з вухатою мишею в Ухані? Тому коли є інша якась думка будь-ласка озвучте і дайте посилання. Діло надто серйозне щоб просто пердіти в інтернет.
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23.01.2021 14:18 Відповісти
Люди не елементарних професій прислуховуються не до думок, а до ДОКАЗІВ!
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23.01.2021 14:50 Відповісти
Ботосперми наприклад?
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23.01.2021 15:06 Відповісти
Високоосічена інтелігенція!
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23.01.2021 17:28 Відповісти
Билли вакцинировался Спутником V?
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23.01.2021 08:20 Відповісти
Витамином С ,наверное? У него же организация по КОНТРОЛЮ народонаселения Земли. Уж свою то вакцину он точно не уколит. Начнут люди дохнуть через несколько лет,ну "не смогли" они предусмотреть "побочку",ведь "пандемия"(правда смертность как от гриппа,а мероприятия как при чуме) же!
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23.01.2021 09:10 Відповісти
В Одессе лопнул меридиан и ударил тебя по голове....
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23.01.2021 09:58 Відповісти
На службе? Наша служба и опасна и трудна....
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23.01.2021 10:16 Відповісти
Ну, Гейтс платит мне 200 долларов в час. А сколько платят тебе?
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23.01.2021 10:21 Відповісти
Конечно таким как Вы платит Гейтс но для него вы просто робот с чипом,который выполняет программу. Деньги это средство,а для роботов типа вас это цель. Поэтому даже 200 $ вам много,вы просто робот,работайте за похлёбку.
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23.01.2021 10:34 Відповісти
Бесплатно работают только дураки.
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23.01.2021 11:12 Відповісти
УколЕт, свою-то...
Чому у теорії змови зазвичай вірять тупі і неграмотні люди???
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23.01.2021 11:59 Відповісти
Типу так:
https://youtu.be/5IUzAtS2Usk?t=709
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23.01.2021 12:21 Відповісти
Шокуючі цифри. Що не так?
https://www.youtube.com/watch?v=GCmOqMqwV04&ab_channel=BBCNews%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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23.01.2021 12:51 Відповісти
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-sputnik-v-asisi-icin-imzalar-atildi Туреччина теж схоже здалася Son dakika! Sputnik- V aşısı için imzalar atıldı
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23.01.2021 16:51 Відповісти
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