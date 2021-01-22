Гейтс зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО

Глава корпорації Microsoft Білл Гейтс вакцинувався проти коронавірусної інфекції.

Про це він повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Гейтс написав, що після щеплення почувається чудово.

"Однією з переваг 65-річного віку є те, що я маю право на вакцину проти COVID-19. Я отримав свою першу дозу на цьому тижні і почуваюся чудово", - зазначив Гейтс.

При цьому він не уточнив, препаратом якої саме фірми йому зробили щеплення.

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