Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у суботу в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія Ora Media, співзасновником якої він був.

"З глибоким сумом Ora Media повідомляє про смерть Ларрі Кінга - нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років", - йдеться в повідомленні, опублікованому у твітері.

На початку січня американський телеканал CNN із посиланням на джерела, наближені до його сім'ї, повідомив про госпіталізацію Ларрі Кінга з COVID-19.

Кінг відомий, зокрема, роботою на CNN із 1985-го до 2010 року. Він брав інтерв’ю у політиків, бізнесменів та інших відомих людей.

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