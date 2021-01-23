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Новини Коронавірус і карантин
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Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у суботу в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія Ora Media, співзасновником якої він був.

"З глибоким сумом Ora Media повідомляє про смерть Ларрі Кінга - нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років", - йдеться в повідомленні, опублікованому у твітері.

На початку січня американський телеканал CNN із посиланням на джерела, наближені до його сім'ї, повідомив про госпіталізацію Ларрі Кінга з COVID-19.

Кінг відомий, зокрема, роботою на CNN із 1985-го до 2010 року. Він брав інтерв’ю у політиків, бізнесменів та інших відомих людей.

Дивіться також: Гейтс зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) смерть (6742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+43
А тот,кто Кингу улыбаясь сказал-"она утонула", ещё коптит небо. Несправедливость.
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23.01.2021 16:01
+37
Это настоящий журналист. Это вам не Бенины журнашлюхи.
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23.01.2021 16:05
+22
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?
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23.01.2021 16:14
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А тот,кто Кингу улыбаясь сказал-"она утонула", ещё коптит небо. Несправедливость.
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23.01.2021 16:01 Відповісти
Ему еще всю рашу топить и плодить 10-долларовых шдюх. Хоья, скорее, уже 3-долларовых. Инфляция, сэр...
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23.01.2021 16:43 Відповісти
3-х рублевых...
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23.01.2021 20:34 Відповісти
жду не дождусь когда уже:

- почем шлюхи в москве?
- по 3 гривны.
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23.01.2021 23:55 Відповісти
Так тот умник в бункере от ковида прячется.
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23.01.2021 19:41 Відповісти
Это настоящий журналист. Это вам не Бенины журнашлюхи.
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23.01.2021 16:05 Відповісти
Да, это был не Бенин, а путинский журнашлюшка.
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23.01.2021 20:08 Відповісти
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5848
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23.01.2021 20:43 Відповісти
Да, дорогой 18зю15чэ38попугаев. Это великий пердь, если учесть, что великий журнашлюшка последние годы служил в Раша Тудей у путинского паразита Маргариты Симоньян.
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23.01.2021 21:10 Відповісти
Нинішній ССN відрізняється вір Раша Тудей лише мовою.
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24.01.2021 08:21 Відповісти
Многие умрут .
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23.01.2021 16:08 Відповісти
Да почти все.
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23.01.2021 17:44 Відповісти
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?
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23.01.2021 16:14 Відповісти
А 87 - это на 100% смертельный возраст?! человек бы ещё жил и жил...
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23.01.2021 16:33 Відповісти
Нет, не на 100% смертельный.Может бы ещё жил и жил, а может бы и завтра умер от, скажем, простуды.Но тогда бы написали, что Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет и даже бы не указали болезнь.И никто бы и не удивился - ну, умер, 87 лет, почтенный возраст, чтож тут странного...
Но вот если КОВИД - то это совсем другое дело!
87 лет - это такой возраст, в котором можно умереть от чего угодно - КОВИД всего лишь одна из огромного множества причин.
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23.01.2021 17:36 Відповісти
Хотел бы я дожить до его лет и умереть од КОВИДА.
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23.01.2021 17:41 Відповісти
Доживі до п'ятдесят а потім будеш мичати про жил і жил...
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23.01.2021 20:34 Відповісти
Сейчас никто не умирает просто так, все только от ковида, даже в дтп!
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23.01.2021 16:36 Відповісти
Прикинь, люди живут и дольше. И мало того, в нормальніх условиях они не только существуют - но живут нормальной жизнью, работают. И когда читаеш,что там умер художник в 93 или там актер в 91 - и єто от ковида, но невольно вспоминаеш средний возвраст жизни в своей стране
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23.01.2021 16:40 Відповісти
Живут.Но живут и меньше - тут уж как повезёт.
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23.01.2021 17:43 Відповісти
А за вогнепального поранення помирають від отруєння Pb?
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23.01.2021 17:50 Відповісти
Ні. Теж від КОВІДу.
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23.01.2021 17:58 Відповісти
Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет korrespondent.net со ссылкой CNN. 😊

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2655
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23.01.2021 18:30 Відповісти
Джидайка, она поддерживает их всеобщую кампанию. Не берите в голову.
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23.01.2021 18:55 Відповісти
87 лет. Но умер од КОВИДА.
А может от 87 лет?

В СМИ смерть только от Ковида. Иначе с работы выгонят...
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23.01.2021 19:16 Відповісти
Рип, конечно. Но, не от коронавируса, а от ПОСЛЕДСТВИЙ. То есть, сопутствующих заболеваний
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23.01.2021 16:14 Відповісти
А убитый пулей не потому что застрелили, а от последствий.
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23.01.2021 16:39 Відповісти
Причина смерти, НЕ ковид. Инфаркт, инсульт, онко и тд.
Умирают не от ВИЧ/СПИДА, а от других болезней, потому как иммунитет на 0.
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23.01.2021 17:08 Відповісти
_Ты правда такой упоротый плуг? Перечитывай пока не поймёшь: а убитый пулей не потому что застрелили, а от последствий.
_Ещё и спорит, блин, там где не о чем спорить...
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23.01.2021 17:12 Відповісти
Еще раз, для глупых, причина смерти инфаркт/инсульт/онко, как осложнение сопутствующего заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. у него 3 инфаркта было!!! 3! до заболевания короной, умник
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23.01.2021 17:18 Відповісти
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3400
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23.01.2021 17:20 Відповісти
Помнится, лет в семь рассказал деревенским, что солнце - это звезда, а меня обозвали дураком, потому что солнце круглое и жёлтое, а звезда пятиконечная. Ещё тогда нужно было понять, что не стоит лезть в полемику с людьми без образования
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23.01.2021 17:49 Відповісти
Прикинь, но нет. Причина смерти это не пуля. Причина смерти это либо повреждение жизненно важного органа, либо потеря крови, или ещё что либо. Они могут быть вызваны попаданием пули. Либо чем-то ещё. Установит судмед.
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23.01.2021 18:30 Відповісти
Так ты дорассуждаешься до первопричины вообще всех событий. Пустая софистика.
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23.01.2021 18:39 Відповісти
Так ты дорассуждаешься до первопричины вообще всех событий

Как по моим понятиям- первопричина-заработать на перепуганном народе, Продаем никому не нужные маски, потом воруем деньги с бюджета ( типа потратили на вакцину), проводим дракоеовские законы во время карантина во избежание массовых .
Это уже было - вспомним Сталина, Гитлера, Муссолини.
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23.01.2021 19:26 Відповісти
Это вам. Подарок!
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6561
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23.01.2021 19:32 Відповісти
😄👍
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24.01.2021 11:18 Відповісти
Не пустая софистика, а почитай любое заключение о смерти. Найдёшь хоть одно где написано «застрелили» - скинь скриншот.
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23.01.2021 21:40 Відповісти
Да? А, ну ладно.
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23.01.2021 21:42 Відповісти
_На Цензоре ещё и сейчас ещё попадаются придурки которые: корона это брехня, ко-ко-ко, заговор, рептилоиды... Ну, давайте, дегенераты, прокукарекайте.
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23.01.2021 16:17 Відповісти
Пациент с одышкой:"доктор,я не верю ни в какую корону,это всё обман"
доктор:"этого долбо@ба сразу на цокольный этаж"
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23.01.2021 16:22 Відповісти
Обычная болезнь. Переболел я, жена и масса моих знакомых.
Важно заботится о своем здоровье, спорт, питание, режим, отдых.
А, насрав на свой организм и насилуя его всю свою свою жизнь (курение, алкоголь, наркотики, физ не активность, лень и тд), конечно последствия будут сложнее.
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23.01.2021 17:11 Відповісти
Обычная болезнь. Переболел я, жена и масса моих знакомых.

Подтверждаю. Лично знаю переболевших (60+) человек 15, Ни один не умер.
Ну а медецинское обеспечение- слов нет для выражения...
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23.01.2021 19:29 Відповісти
В начале прошлого года. Невозможно было купить витамины на айхербе. Всем срочно понадобились витамины. Все срали на свое здоровье и тело, и тут же начали искать волшебную пилюлю. смешно
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23.01.2021 17:12 Відповісти
Та вы там хуже рептилоидов со своим ковидом! 87 лет...87 лет, бл"дь! Он должен жить вечно? Тут до 70-ти не доживают!
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23.01.2021 18:21 Відповісти
ты один из конченных людей из-за которых болезнь распространяется, ты заблеешь этим и посчитаешь, что у т**я обычная простуда и попрешься на работу заражать остальных, конечно ты молодой и все в легкой форме, зато некоторых своих коллег "я не верю" загонишь в могилу, по тому что ты дол..** и т**е наскрать на окружающих.
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23.01.2021 18:29 Відповісти
ты один из конченных людей

Конченные люди, как по мне, это те которые хотят жить вечно, и превыше всего ценяит только свою жизнь... Как правило,IQ у них 60-90...
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23.01.2021 19:33 Відповісти
вы такое же дермао эгоистичное, ананимус сплошной
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29.01.2021 01:14 Відповісти
Мне жаль тебя...ты болен навязчивой идеей, плавно переходящей в ПАРАНОЮ!
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23.01.2021 20:05 Відповісти
скажи это родственникам людей которые умерли от ковида19
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29.01.2021 01:11 Відповісти
Мудыло, ему было 87 лет

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019-го ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.
Умер, конечно, от ковида!
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23.01.2021 19:01 Відповісти
О... Чу! Что-то потрескивает. У вы табуретка пригорел!
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23.01.2021 19:04 Відповісти
Что такое "смерть от старости"?? нет такого диагноза
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23.01.2021 16:35 Відповісти
Люди не вічні, вони мусять померти.
Старіння - фізіологічний процес.
Те, що тепер не ставлять таку причину (смерть від старості) не означає, що це не так.
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23.01.2021 21:15 Відповісти
Есть. Лично видела свидетельство о смерти выданное в Украине, где в графе "причина смерти" было написано "от старости". Это то, что по научному сейчас называют "окончание генетического кода". Тот человек слабел постепенно, все меньше ходил, все больше спал, но он ничем не болел, даже сердце у него не болело, не было никаких приступов чего угодно, по врачам тоже не ходил. Жил в семье. Умер дома, его покормили, он уснул и через пару часов просто перестал дышать. Возраст, конечно, был за 90.
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24.01.2021 10:52 Відповісти
Меня удивляет ,почему ватные рашистские пдрсы нарочито отрицают наличие эпидемии ковида . Вы реально такие тупые длббы или желаете ,чтобы умирало как можно больше людей ,животные?
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23.01.2021 17:32 Відповісти
Вони так ввпє на тушку населення підвищують.
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23.01.2021 17:53 Відповісти
Меня удивляет ,почему ватные рашистские пдрсы нарочито отрицают наличие эпидемии ковида

Уважаемый Гарик! По официальной статистике смартность- около 2,5%.
В Белоруссии и в Щвеции карантин как таковой не вводили- там что -все умерли?
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23.01.2021 19:38 Відповісти
По Беларуси статистике верить нельзя, а вот в Швеции смертность от ковида в 2 раза выше, чем в той же Германии, которая уже второй раз сидит в жестком локдауне.
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24.01.2021 10:55 Відповісти
Ватная курица из Моржовии,конечно же вЯликая , я работаю в реанимации и занимаюсь лечением этих больных и представляю обьективную ситуацию со смертностью от ковида. Она выше ,чем от гриппа в 2,5-3раза , а это 6-7%
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24.01.2021 17:08 Відповісти
Умереть в 87 - для большинства украинцев просто недостижимая мечта .
А уж от последствий , или от излишиств там - это не важно ...
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23.01.2021 16:20 Відповісти
Скоро где-то в Аду

Ларри Кинг: - "Владимир, так что же случилось с вашим ёршиком"
*****: "Мне его засунули в жопу"
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23.01.2021 16:25 Відповісти
Зато в Україні локдаун відміняють завтра і дітей в школу женуть. Через Зеленського і його уряд загине дуже багато українців. Карантин в школах має і далі тривати!!!
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23.01.2021 16:30 Відповісти
Може то вас до школи в дитинстві потрібно було гнати? Адже нормальні діти до школи самі ходять
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23.01.2021 16:48 Відповісти
RIP
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23.01.2021 16:38 Відповісти
В последние годы его шоу выходило на Ora TV и платформе ****. Также их показывал российский пропагандистский канал RT, за что Кинга в частности критиковали в https://variety.com/2020/digital/news/larry-king-podcast-5-million-celebrity-interview-1234614219/ Variety . Сам Кинг заверял, что лишь продает россиянам передачи - и у них нет никакого редакционного контроля.

Деньги не пахнут
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23.01.2021 16:47 Відповісти
Я хочу тоже умереть в 87 лет от какого-нибудь вируса.
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23.01.2021 17:01 Відповісти
Нє. Хибна математика. ~Рік. Рік від початку пандемії...
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23.01.2021 17:56 Відповісти
В свое постели с бабой на члене!
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23.01.2021 18:24 Відповісти
Кин Конг , это тот, который допрашивал ******** зачем он дурик подводную лодку утопил?
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23.01.2021 17:06 Відповісти
Легендарный дядька. Это вам не гордоны и соловьевы
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23.01.2021 17:07 Відповісти
Только у него ещё был рак и диабет, но умер, конечно, от ковидлы.
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23.01.2021 17:35 Відповісти
З діабетом він давно жив. Може ще років з 10 би протягнув.
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23.01.2021 17:58 Відповісти
Діабет то вирок лише для країн третього світу. З онко маючи подібні статки можна жити достатньо довго.
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23.01.2021 17:59 Відповісти
про онко зі статками розповідай бідному Стіву Джобсу...
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23.01.2021 20:36 Відповісти
Й скільки він жив з цим діагнозом?
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24.01.2021 09:42 Відповісти
Ти точно не від раку помреш, якщо думаєш що з раком підшлункової може бути життя...
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24.01.2021 13:15 Відповісти
а что, для того что бы умереть в 87 надо коронавирус? помоему нет....
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23.01.2021 17:57 Відповісти
Он ушел этим утром в возрасте 87 лет...

Совсем еще молодой.. ему бы жить и жить...
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23.01.2021 18:05 Відповісти
А ведь действительно мог бы жить и жить...

Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет korrespondent.net со ссылкой CNN.
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 35
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23.01.2021 18:58 Відповісти
На последних фото уже было видно, что ему осталось немного.
87 лет при его работе - очень неплохой результат.
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23.01.2021 19:10 Відповісти
это что. в Зимбабве сразу три министра от ковида померли.
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23.01.2021 18:18 Відповісти
кучно пошли...
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23.01.2021 18:19 Відповісти
Колись в 87 вмирали від старості, тепер - тільки від ковіду. Причому чим більше ти відомий, тим імовірніше помреш від ковіду.
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23.01.2021 18:50 Відповісти
А что же, вакцина ему не помогла ?
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23.01.2021 19:00 Відповісти
Помер ВІД Ковід, чи З КОВІД?
Є заключення лікарів?
Жовта преса.
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23.01.2021 19:01 Відповісти
С его деньгами у него была лучшая мировая медицина со всеми наворотами.
Значит, именитые вакцины, скажем политкорректно - конченное фуфло.
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23.01.2021 19:05 Відповісти
И страховка скорее всего у него тоже была.
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23.01.2021 19:28 Відповісти
Тримають за умалішьонних. сс.ки. Дєд радий що час прийшов , а йому ліплять вірус.
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23.01.2021 20:37 Відповісти
Лоуренс Цейгер був дитиною білоруських єврейських імігрантів і останніми роками працював на Раша Тудей.
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23.01.2021 20:49 Відповісти
 
 