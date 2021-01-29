Роботу податкової в 2020-му оцінюю максимум на трійку, - ексглава ДПС Верланов

Позитивні тренди нове керівництво ДПС продовжило - десь вони повільно загасають (наприклад з ПДВ), а де оперативно згорнуті (акцизи і податок на прибуток підприємств). Тому роботу нового керівництва податкової можна оцінити, в кращому випадку, на трійку.

Про це в інтерв'ю виданню "Тексти" розповів ексглава ДПС України Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми заклали здорові тренди, які сприяли наповненню бюджету протягом минулого року. Це і розробка постанови Кабміну №1165, яка дозволила ефективно боротися із сумнозвісними скрутками та скоротити їхній обсяг у рази, і вперше в історії країни виведення з тіні значної частини підакцизних товарів (пальне, алкоголь і тютюн, – ред.), підтвердженням чого були рекорди зі збору акцизного податку навесні. Але це не було продовжено після зміни керівництва", - розповів Сергій Верланов.

За його словами, новий глава ДПС Олексій Любченко протягом року любив хвалитися зменшенням обсягу фіктивного податкового кредиту.

"Але водночас забував додати, що найкращий результат був навесні (травень – перший місяць роботи нового керівництва), а найгірший результат – восени. Тобто за його каденції чітко простежується негативний тренд. Більша частина досягнень, якими хизується пан Любченко – віртуальні. Катастрофи із податковими надходженнями торік не сталося, але тенденції дуже тривожні", - підкреслив Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, у своїй колонці для видання "Новое время" ексглава ДПС Сергій Верланов вказав на те, що 2020 рік Держмитслужба повністю провалила - виявилася нездатна виконати навіть зменшений план, направивши до бюджету на 28 млрд менше від запланованого.