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"Укрзалізниця" робить кроки у напрямку реальної реновації залізничних перевезень, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" розпочала шлях до реновації залізничних перевезень та забезпечення зростання доходів компанії.

Про це написав економіст Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті, почалися певні позитивні зрушення в управлінській політиці самої "УЗ". Нещодавно Мінінфраструктури та компанія заявили про структурну реформу, у тому числі з розділенням роботи на оператора інфраструктури та перевізника. Зокрема, створені філії "УЗ Інфра" (інфраструктура) та "УЗ Карго" (вантажні перевезення)", - написав Кушнірук.

За словами економіста, саме у вантажних перевезеннях у минулі роки компанія дійшла "до ручки" - політика завищених тарифів на вантажні перевезення призводила до втрати залізницею своїх клієнтів, зниження обсягів вантажоперевезень та доходів компанії. І, як наслідок, минулий рік УЗ закінчила зі збитком.

"Компанія першим кроком переглянула свою маркетингову політику у вантажних перевезеннях, щоб і далі не скочуватись у прірву банкрутства. Якщо стисло, то "УЗ" знизила тарифи на перевезення. Але це не просто механічне зниження ціни. Раніше бізнес нарікав на те, що не розуміє, як формуються тарифи компанії на перевезення. Нова ж команда запропонувала прив’язати господарську діяльність формулою до своїх ринкових позицій у певний період часу", - зазначив Кушнірук.

Окрім того, економіст звернув увагу, що УЗ почала переговори з великим бізнесом, щоб повернути клієнтів-вантажовідправників. Вона почала укладати як довгострокові контракти з великим бізнесом, так і поточні з дрібним.

"За останні два місяці таких торгів ціни на дрібні лоти для дрібних покупців були нижчі, чим на довгострокові трирічні контракти! При цьому порядок ціноутворення передбачає, що тариф не може бути нижче собівартості", - пояснив Кушнірук.

На його думку, такі кроки УЗ є особливо важливими для експортерів та постачальників різного виду палива, металургійної та аграрної продукції, оскільки стимулюватимуть зростання обсягів вантажних перевезень і повернення на залізницю тих вантажів, які пішли в автотранспорт, та дозволять збільшити валютні надходження в країну. Також це підтримає український бізнес, і економіку в цілому, в умовах економічної кризи.

"При такому маркетингу та якщо задекларована боротьба з "внутрішніми драконами" у вигляді корупції в закупівлях, відсутності мотивації виконавчого персонал та збиткових непрофільних активів буде успішною, то цілком можливо, що почнеться реальна реновація залізничної інфраструктури в Україні", - підсумував Кушнірук.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.

Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що "Укрзалізниця" також має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.

Автор: Анастасія Потіха
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я даю 100% что в "Укрзализныци" не знают значение слова "реновации"...а так - понтуються демоны !! "Укрзализныця" делает шаги в направлении реальной реновации железнодорожных перевозок, - экономист - Цензор.НЕТ 6175
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01.02.2021 16:07 Відповісти
То, что они термина не знают это полбеды. Хуже, что они сути не понимают. Или не хотят понять. Впрочем, когда зарплата не зависит от результата работы, зачем стараться?
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01.02.2021 19:36 Відповісти
А реальные шаги это, надо полагать, бесконечные требования повышения тарифов на грузоперевозки?) О да, реновация, которую мы заслужили)
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01.02.2021 19:29 Відповісти
Реальными шагами было-бы сокращение всякого рода управленческих структур и набсоветов. А еще уменьшение в этих структурах бешенных зарплат. Вот это было-бы реально. Нужно научиться экономить. А уменьшение количества электричек в связи с повышениями тарифов - это не реновация.)))
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01.02.2021 20:31 Відповісти
Под этими хитрыми "реформами" проглядывает желание прибрать к рукам железную дорогу и интересную инфраструктуру (самые крупные и доходные пассажирские вокзалы и грузовые станции). Прихватизация и дерибан от зебилынх пархатых иуд.
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01.02.2021 20:41 Відповісти
 
 