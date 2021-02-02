Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

Командування ЗС РФ підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

З 1 лютого в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ. Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.

Водночас у ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів здійснюється переміщення бронегрупи противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.

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