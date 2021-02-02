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Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

Командування ЗС РФ підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

З 1 лютого в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ. Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.

Водночас у ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів здійснюється переміщення бронегрупи противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.

Також дивіться: Ситуація на Донбасі потребує активної участі ОБСЄ, - голова організації Лінде. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Мириться хотят, однозначно, потому и расейские паспорта получают, там же наши люди...
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02.02.2021 13:45
+3
/// цитата:
Блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook
События на фронте - это яркий маркер того, кто сегодня у руля страны - полтора года позора, отступления, пренебрежения к бойцам живых и павших, бессмысленных потерь из-за запрета активной разведки, унижение ложью из-за заявлений о «неприцельных обстрелах», «работающее перемирие» и «не надо было лезть». Военное руководство демонстрирует некомпетентность, а теперь еще судится друг с другом....
Уже через три месяца на Донбасс восьмой раз приедут сдавать экзамены выпускники российских артиллерийских училищ, но наших «стратегов» интересуют исключительно шкурные вопросы, как и их Верховного главнокомандующего, который собирался «умереть за Крым», но так и не дошел (!!!) до военкомата....
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02.02.2021 14:15
+1
Не при этой власти.
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02.02.2021 13:46
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Отправить их ЧЕРВЕЙ КОРМИТЬ .... Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 6220
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02.02.2021 13:39 Відповісти
Не при этой власти.
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02.02.2021 13:46 Відповісти
очередной раз зеленский засунет свой язик в дупу путину Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 3343
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02.02.2021 14:30 Відповісти
Мириться хотят, однозначно, потому и расейские паспорта получают, там же наши люди...
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02.02.2021 13:45 Відповісти
ай, ай, ай! как же так???!!! мы же уже просто перестали стрелять!!!! а они...
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02.02.2021 13:51 Відповісти
Орда имеет лучшие финансовые возможности и по возможности пытается не отставать от мировых тенденций ведения боевых действий.Поэтому Украине надо быстрей двигаться в НАТО и союз с США.Орде за ними не угнаться.Да и зубы может последние потерять.
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02.02.2021 13:58 Відповісти
Очевидные вещи говорите, только в ОП другого мнения...
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02.02.2021 14:03 Відповісти
А подробнее? Какого мнения?
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02.02.2021 16:33 Відповісти
/// цитата:
Блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook
События на фронте - это яркий маркер того, кто сегодня у руля страны - полтора года позора, отступления, пренебрежения к бойцам живых и павших, бессмысленных потерь из-за запрета активной разведки, унижение ложью из-за заявлений о «неприцельных обстрелах», «работающее перемирие» и «не надо было лезть». Военное руководство демонстрирует некомпетентность, а теперь еще судится друг с другом....
Уже через три месяца на Донбасс восьмой раз приедут сдавать экзамены выпускники российских артиллерийских училищ, но наших «стратегов» интересуют исключительно шкурные вопросы, как и их Верховного главнокомандующего, который собирался «умереть за Крым», но так и не дошел (!!!) до военкомата....
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02.02.2021 14:15 Відповісти
расслабляйтесь, расслабляйтесь, давайте время руснявым на подготовку. Выполняйте бубочкин каприз - берегите жизни русских оккупантов. Потом крови прольется больше.
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02.02.2021 14:59 Відповісти
Ну, вони постійно підвищують підготовку. А ось у нас досі не вирішено питання з територіальною обороною і немає військової підготовки в школах, мовчу вже про цивільну оборону.
Кацапи на телебаченні знову колядують про необхідність бомбардування Києва та Одеси, а де у нас бомбосховища?
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02.02.2021 17:41 Відповісти
 
 