Воїн 503-го ОБМП Дмитро Власенко загинув у зоні ООС 2 лютого від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Учора, 2 лютого, в районі селища Шуми Донецької області загинув Дмитро Леонідович Власенко (дата народження 19.08.1982), старший матрос, старший стрілець 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 503-го ОБМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна - старшого матроса Дмитра Власенка.

Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть - поранення виявилось несумісним із життям.

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Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні понад три роки і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки!

Братику, ми не забудемо! І обов'язково помстимося ординцям!" - зазначається у повідомленні.









