Три українські лікарні отримали сучасне обладнання від "Фундації Течія"

Керуючі партнери холдингу TECHIIA Олег Крот та Юрій Лазебніков спрямували понад мільйон гривень на оновлення хірургічних, опікових і реанімаційних відділень у регіональних лікарнях.

Медзаклади Білої Церкви, Одеси та Черкас отримали багатофункціональний операційний стіл, апарат для пришвидшення загоєння опіків та реанімаційні ліжка для немовлят. Це устаткування придбали засновники ГО "Фундація Течія" Олег Крот та Юрій Лазебніков. Про це пише Обозреватель.

"Ми розширили географію благодійного проєкту. Кількість лікарень, яким ми допомагаємо, регулярно збільшується, але незмінним залишається наш принцип допомоги — отримати довгострокові позитивні зміни для якнайбільшої кількості людей", — каже Олег Крот, співзасновник "Фундації Течія" та керуючий партнер холдингу TECHIIA.

У лікарні в Білій Церкві на операційному столі від "Фундації Течія" уже провели понад 120 операцій.

Нейрохірургічному відділенню КНП "Білоцерківська міська лікарня №2" Фундація допомогла придбати новий операційний стіл. Він має 5-секційне ложе, електрогідравлічний привід та комплект необхідних аксесуарів для швидкого позиціонування та фіксації пацієнта. Стіл можна доукомплектувати набором аксесуарів, які дозволять проводити кілька різнотипних хірургічних втручань під одним наркозом. Оновлення обійшлося в 740 000 грн.

Опікове відділення "Першої Черкаської міської лікарні" отримало апарат вакуумної терапії ран вартістю 235 000 грн. Апарат дозволяє видаляти лімфу з ран та пришвидшує загоєння шкіри. Завдяки спеціальному роздвоювачу лікарі зможуть працювати з двома ураженими зонами одночасно.

Для Одеської обласної дитячої лікарні "Фундація Течія" придбала 9 спеціальних реанімаційних ліжок для новонароджених, загальною вартістю 210 000 грн. Ліжка виготовлено з АБС-пластику, стійкого до будь-якого типу дезінфекції та стерилізації. Додаткові ліжка також придбали місцеві благодійники.

"Фундація Течія" – громадська організація, створена керуючими партнерами холдингу TECHIIA Олегом Кротом та Юрієм Лазебніковим. Засновники виділили три ключові напрями діяльності: охорона здоров’я, розвиток STEM-освіти та адресна соціальна допомога. Фундація вже три роки допомагає оновлювати українські медзаклади. Першим проєктом Фундації стала дитяча лікарня в Кропивницькому. З 2018 року для цього медзакладу було придбано сучасне обладнання на суму понад 7 млн ​​грн. У 2020 році Фундація почала здійснювати благодійні проєкти в Харкові та Києві, де передала БФ "Таблеточки" 300 000 грн на купівлю медикаментів для онкохворих дітей.

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