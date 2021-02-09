ОГХК передавали Фонду держмайна прибутковою і без боргів, - екскерівник компанії

Колишній керівник Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Олександр Гладушко відкидає звинувачення у виведенні коштів з компанії, висунуті її чинним керівництвом.

У коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", він стверджує, що будь-якої простроченої дебіторської заборгованості за продукцію на момент передачі управління новому менеджменту в лютому 2020 р. не було.

"Уже рік як Об'єднаною гірничо-хімічною компанією управляють нові менеджери. І раптом ми дізнаємося про заборгованість у $38 млн за 2019 рік, про яку весь цей час скромно мовчали? Цей алогізм можу пояснити лише тим, що напередодні приватизації команда Артура Сомова (нинішній керівник ОГХК. - Ред.) намагається перекласти відповідальність за свої управлінські помилки на попередників", - йдеться в коментарі.

За словами Гладушка, на момент відходу його команди з компанії вона була прибутковою та фінансово забезпеченою: за підсумками першого кварталу 2020 року ОГХК отримала 245 млн грн чистого прибутку, платіжний баланс підприємства був позитивним. "На рахунках компанії до січня перебувало понад 405,3 млн грн. Цього було достатньо, щоб безперебійно працювало та забезпечувалося виробництво, виплачувалися зарплата, відраховувалися податки протягом трьох-чотирьох місяців", - стверджує екскерівник.

Коментуючи новини щодо зупинки Вільногірського ГМК у травні 2020 року і невиплати заробітних плат гірникам, а пізніше - щодо простоїв виробництва через нестабільне фінансове забезпечення, Гладушко висловив думку, що зазначені вище кошти були витрачені, а нові - не зароблені, що призвело до касових розривів у компанії.

Екскерівник також назвав серед досягнень своєї команди зростання доходу ОГХК майже вдвічі - до 3,5 млрд грн, відрахувань до бюджетів майже вчетверо - до 1,4 млрд грн, інвестицій у виробництво у 8,3 раза - до 749,6 млн грн, а також збільшення вартості активів більше ніж вчетверо - до 3,4 млрд грн.

Як повідомив раніше т. в. о. голови правління ОГХК Артур Сомов, компанія має намір стягнути $38 млн через Міжнародний комерційний арбітраж за контрактами з компаніями Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans FZE (ОАЕ), через які екс-менеджмент ОГХК нібито вимив кошти із підприємства.

Раніше ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), до управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), ініціювало процес стягнення боргу у розмірі $38 млн, на думку компанії, виведених попереднім менеджментом.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів ВГМК та ІГЗК. 8 грудня 2016 року ДП було перетворено на ПАТ "ОГХК", 26 грудня 2018 року - на ПрАТ.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж до 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.

Уряд у серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Її терміни декілька разів відкладали, востаннє - у зв'язку з коронакризою та карантином. Готує ОГХК до приватизації "BDO корпоративні фінанси" у складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine та Asset Expertise.