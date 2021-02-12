УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6744 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Революція в Білорусі
6 639 101
Білорусь (5964) ВР (11722) Тіхановська (389)

Тіхановська звернулася до Ради: "Білорусь і Україна здатні на більше"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Тіхановська звернулася до Ради:

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська виступила зі зверненням до Верховної Ради України. Вона просить українську сторону підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.

Звернення опубліковано на її офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вчора вона провела онлайн-зустріч з українськими народними депутатами, членами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь".

Вона висловила подяку за підтримку білоруської опозиції на політичному рівні, а також за допомогу в міграції тим, хто був змушений покинути Білорусь. За її словами, Олександр Лукашенко втягнув країну в кризу і ставить під загрозу суверенітет ідеєю інтеграції з Росією, а торгівля з Україною розвивалася виходячи з міркувань сьогочасної вигоди.

Також дивіться: Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів". ВIДЕО

"Я впевнена, що Білорусь і Україна здатні на більше. Співпраця між нашими країнами буде плідною і довгостроковою, якщо вона стане для нас цінністю і пріоритетом", - зазначила Тіхановська.

Вона підкреслила, що режим Лукашенка вже в минулому, а майбутнє - це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України. Крім того, вона висловила підтримку територіальній цілісності України і заявила, що Крим є частиною України.

"Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн", - заявила Тіхановська.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Мудозвонская всё протестное движение похерила.
И с Крымом определится пусть, убогое
показати весь коментар
12.02.2021 10:49
+12
Тихановской надо сперва определиться чей же все же Крым.
показати весь коментар
12.02.2021 10:56
+11
покрышок можем дать ну а остальное сами.....
показати весь коментар
12.02.2021 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пшла нахер,ты в Украине никому не интересна,сиди в ЕС и не отсвечивай
показати весь коментар
12.02.2021 21:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 