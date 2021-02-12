Тіхановська звернулася до Ради: "Білорусь і Україна здатні на більше"
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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська виступила зі зверненням до Верховної Ради України. Вона просить українську сторону підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.
Звернення опубліковано на її офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що вчора вона провела онлайн-зустріч з українськими народними депутатами, членами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь".
Вона висловила подяку за підтримку білоруської опозиції на політичному рівні, а також за допомогу в міграції тим, хто був змушений покинути Білорусь. За її словами, Олександр Лукашенко втягнув країну в кризу і ставить під загрозу суверенітет ідеєю інтеграції з Росією, а торгівля з Україною розвивалася виходячи з міркувань сьогочасної вигоди.
"Я впевнена, що Білорусь і Україна здатні на більше. Співпраця між нашими країнами буде плідною і довгостроковою, якщо вона стане для нас цінністю і пріоритетом", - зазначила Тіхановська.
Вона підкреслила, що режим Лукашенка вже в минулому, а майбутнє - це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України. Крім того, вона висловила підтримку територіальній цілісності України і заявила, що Крим є частиною України.
"Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн", - заявила Тіхановська.
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И с Крымом определится пусть, убогое