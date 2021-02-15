"Фармак" завдяки рішенню Київради про продаж фармкомпанії земділянки планує розвиток науково-дослідного кластера

Фармацевтична компанія АТ "Фармак" (Київ) завдяки рішенню Київради про продаж фармкомпанії земельної ділянки планує розвиток проєкту R&D-кластера.

Як повідомляється в пресрелізі на сайті компанії, 11 лютого поточного року Київська міськрада абсолютною більшістю голосів ухвалила рішення про продаж компанії землі, на якій протягом 95 років розміщені виробничі потужності заводу "Фармак".

Визначене документом цільове використання землі - експлуатація та обслуговування комплексу будівель і споруд.

"Фармак" висловлює подяку депутатам за підтримку розвитку доброчесності прозорого бізнесу. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію і відповідають високим вимогам європейських стандартів. Тепер, завдяки позитивному вирішенню міської ради, ми зможемо реалізувати черговий амбітний проєкт - створення фармацевтичного R&D-кластера для нарощування науково-технічного потенціалу", - в пресрелізі цитують виконавчого директора компанії Володимира Костюка.

Він нагадав, що за останні 25 років "Фармак" інвестував у модернізацію підприємства понад $300 млн.

У свою чергу, технічний директор "Фармак" Андрій Гой підкреслив, що створення R&D-кластера стане кроком вперед на шляху до розвитку галузі біомедичних досліджень і розробок в Україні та важливим кроком до перетворення Києва на столицю європейської рівня.

"Основним капіталом столиці повинен бути саме інтелектуальний продукт", - сказав Гой.

У компанії впевнені, що поява R&D-кластера сприятиме збільшенню надходжень до міського бюджету від наукомістких галузей економіки.

Як повідомлялося, в 2015 році компанія запустила власне виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів у місті Шостка на базі індустріального парку "Свема". Інвестиції в будівництво заводу становили $ 40 млн, з них понад $ 500 тис. були спрямовані на встановлення передових очисних споруд. Тоді в компанії підкреслили, що "потенційно небезпечне хімічне виробництво було не просто винесено за межі Києва, а й перебуває в спеціально підготовленій промисловій зоні".

"Фармак" - одне з найстаріших фармацевтичних підприємств України, що спеціалізується на виробництві сучасних високотехнологічних препаратів. Київський завод забезпечує роботою майже 1800 жителів Києва і передмість.

На виробництві впроваджена і постійно вдосконалюється фармацевтична система якості відповідно до чинних нормативних вимог і відповідно до світових стандартів: ISO, GMP (належна виробнича практика). Щорічно компанія проходить по кілька міжнародних інспекцій і перевірок.

Підприємство входить до ТОП-100 найбільших платників податків України. У 2020 році "Фармак" заплатив податків на загальну суму понад 712 млн грн, в тому числі 120 млн грн - до київського міського бюджету.