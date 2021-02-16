Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці

Міністерство юстиції вважає приватних виконавців конкурентами, намагається розправитися з ними дисциплінарними методами і застосовує для цього підроблені документи.

Про це заявив заступник голови Асоціації приватних виконавців України Анатолій Телявський на пресконференції "Проблема дисциплінарної практики Міністерства юстиції щодо приватних виконавців в Україні". Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

У межах заходу представники Асоціації продемонстрували відеозапис, на якому видно, як під час засідання комісії боржники публічно заявляють про те, що не писали скарг у справі приватного виконавця Павла Говорова, а документи хтось підробив.

Згідно з наданою АПВУ статистикою, за останній рік проти приватних виконавців провели 29 засідань Дисциплінарної комісії, на яких вони отримали 69 покарань, 31 з яких суворі - зупинка або припинення діяльності. В цілому кількість покарань від міністерства збільшилася в 12 разів. Член Дисциплінарної комісії за квотою АПВУ Олексій Соломко зазначив, що приватних виконавців у більшості випадків притягують до дисциплінарної відповідальності за виконання судових рішень, а не навпаки.

"Це все відбувається при тому, що ми, приватні виконавці, забезпечуємо левову частку виконання судових рішень в країні і не беремо за це ні копійки з державного бюджету. За офіційними показниками результативності, один приватний виконавець майже в шість разів ефективніший, ніж його колега на державній службі. Зовсім не такого ставлення до себе з боку регулятора чекала спільнота", - прокоментував ситуацію Анатолій Телявський, заступник Голови Асоціації приватних виконавців України.

"Дисциплінарна комісія стала каральним органом для приватних виконавців в Україні. Контроль за діями приватних виконавців повинен покладатися виключно на суди, а міністерство сьогодні намагається перетягнути на себе роботу судової влади. Ми публічно закликаємо керівництво Міністерства юстиції України направити діяльність Дисциплінарної комісії приватних виконавців виключно в правове русло. Сподіваємося, що регулятор почує наш заклик. Інакше будемо ініціювати і добиватися відповідних кадрових ротацій як в Дисциплінарній комісії, так і в Мін'юсті", - резюмував Голова Асоціації приватних виконавців України Віталій Чепурний.

Нагадаємо, чинний міністр юстиції Денис Малюська займає свою посаду з серпня 2019 року. За виконання судових рішень в команді міністра відповідають його заступник Андрій Гайченко і директор Департаменту Державної виконавчої служби Максим Кисельов.