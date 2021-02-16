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Мін'юст (921) підробка (340) приватні виконавці (5)

Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці

Міністерство юстиції вважає приватних виконавців конкурентами, намагається розправитися з ними дисциплінарними методами і застосовує для цього підроблені документи.

Про це заявив заступник голови Асоціації приватних виконавців України Анатолій Телявський на пресконференції "Проблема дисциплінарної практики Міністерства юстиції щодо приватних виконавців в Україні". Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

У межах заходу представники Асоціації продемонстрували відеозапис, на якому видно, як під час засідання комісії боржники публічно заявляють про те, що не писали скарг у справі приватного виконавця Павла Говорова, а документи хтось підробив.

Згідно з наданою АПВУ статистикою, за останній рік проти приватних виконавців провели 29 засідань Дисциплінарної комісії, на яких вони отримали 69 покарань, 31 з яких суворі - зупинка або припинення діяльності. В цілому кількість покарань від міністерства збільшилася в 12 разів. Член Дисциплінарної комісії за квотою АПВУ Олексій Соломко зазначив, що приватних виконавців у більшості випадків притягують до дисциплінарної відповідальності за виконання судових рішень, а не навпаки.

"Це все відбувається при тому, що ми, приватні виконавці, забезпечуємо левову частку виконання судових рішень в країні і не беремо за це ні копійки з державного бюджету. За офіційними показниками результативності, один приватний виконавець майже в шість разів ефективніший, ніж його колега на державній службі. Зовсім не такого ставлення до себе з боку регулятора чекала спільнота", - прокоментував ситуацію Анатолій Телявський, заступник Голови Асоціації приватних виконавців України.

"Дисциплінарна комісія стала каральним органом для приватних виконавців в Україні. Контроль за діями приватних виконавців повинен покладатися виключно на суди, а міністерство сьогодні намагається перетягнути на себе роботу судової влади. Ми публічно закликаємо керівництво Міністерства юстиції України направити діяльність Дисциплінарної комісії приватних виконавців виключно в правове русло. Сподіваємося, що регулятор почує наш заклик. Інакше будемо ініціювати і добиватися відповідних кадрових ротацій як в Дисциплінарній комісії, так і в Мін'юсті", - резюмував Голова Асоціації приватних виконавців України Віталій Чепурний.

Нагадаємо, чинний міністр юстиції Денис Малюська займає свою посаду з серпня 2019 року. За виконання судових рішень в команді міністра відповідають його заступник Андрій Гайченко і директор Департаменту Державної виконавчої служби Максим Кисельов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Мені отака "приватна"скотина попсувала нерви , втратив частину з/п , поки з ним розбирався . Бо воно приписало мені неіснуючий борг і заочно , без мого відома судило мене в суді . Пройшло 3 роки - випадково дізнаюсь , що впровадження не закрите ! І навіть помстився мені відкривши знову за неіснуючий борг нове . Рлзігнати пі..расів щоб і не смерділи !
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16.02.2021 10:28
+4
Пройшов і навіть зареєстрував кожен папірець , здавшши їм копії - все як треба . І аферистів , які з ним взаємодіяли бачив . Так що в моєму випадку саме ця істота все оформляла . Керівник в нього такий самий . Тому й зробив такий висновок . На жаль не було часу і здоров'я підвело , щоб покарати їх .
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16.02.2021 11:03
+3
Частные рэкетиры в беде, спасайте!
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16.02.2021 10:44
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Мені отака "приватна"скотина попсувала нерви , втратив частину з/п , поки з ним розбирався . Бо воно приписало мені неіснуючий борг і заочно , без мого відома судило мене в суді . Пройшло 3 роки - випадково дізнаюсь , що впровадження не закрите ! І навіть помстився мені відкривши знову за неіснуючий борг нове . Рлзігнати пі..расів щоб і не смерділи !
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16.02.2021 10:28 Відповісти
Тут треба питати не тільки з виконавця, а й із з тих, хто вам цей борг приписав - адже виконавець не виносить вирок, а лише виконує. Треба ретельно пройтися по усьому ланцюжку, крок за кроком.
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16.02.2021 10:56 Відповісти
Пройшов і навіть зареєстрував кожен папірець , здавшши їм копії - все як треба . І аферистів , які з ним взаємодіяли бачив . Так що в моєму випадку саме ця істота все оформляла . Керівник в нього такий самий . Тому й зробив такий висновок . На жаль не було часу і здоров'я підвело , щоб покарати їх .
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16.02.2021 11:03 Відповісти
Спічуваю. До речі, з приводу покарати - цим маємо займатись не ми з вами, а поліція, отже й до них теж питання.
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16.02.2021 11:53 Відповісти
ЧАСТНЫЕ ВЫМОГАТЕЛИ --- ГНАТЬ их наХУтор !!! Пусть идут работать . Сделали себе лавочку Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці - Цензор.НЕТ 5019
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16.02.2021 11:56 Відповісти
Частные рэкетиры в беде, спасайте!
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16.02.2021 10:44 Відповісти
Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці - Цензор.НЕТ 484 Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, - приватні виконавці - Цензор.НЕТ 8812 В Кривом Роге выставили на аукцион женские трусы, изъятые за долги.
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16.02.2021 10:50 Відповісти
Це ті самі «інвестиційні няні»?
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16.02.2021 11:11 Відповісти
Так я й кажу : що не вистачало державних вимагачів ?, А ці Вам потім ще й скажуть , що нізащо не відповідають . Теж саме з прив. нотаріусами - розплодилося як тарганів , а реально допомогти - дуже важко такого знайти .
.
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16.02.2021 14:53 Відповісти
 
 