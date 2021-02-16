ФРУ закликає Раду доопрацювати законопроєкт про дозволи на викиди

Поточна версія законопроєкту не враховує побажання бізнесу.

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликає Верховну Раду України доопрацювати законопроєкт №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Про це йдеться в повідомленні федерації на її сторінці в Facebook.

На думку ФРУ, законопроєкт №4167 в поточній версії не враховує побажання бізнесу.

Запровадження інтегрованих дозволів на викиди є частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак реалізація законопроєкту в поточній редакції може нести значні ризики погіршення бізнес-клімату в Україні й мати істотний негативний вплив на конкурентоспроможність промисловості, вважає ФРУ.

"Норми законопроєкту передбачають значне підвищення вимог до компаній, які здійснюють промислове виробництво на території України. Виконання вимог, передбачених законопроєктом, потребуватиме кількох мільярдів євро інвестицій в екологічну модернізацію виробництв і поставить частину промислових підприємств перед необхідністю скорочення або повного зупинення виробництва в середньостроковій і довгостроковій перспективі", – пояснила федерація.

ФРУ закликає владу розробити та впровадити заходи державної підтримки промисловості для реалізації вимог законопроєкту №4167 і в рамках інших зобов’язань з екологічної модернізації промисловості.

Зокрема, федерація пропонує врахувати в законопроєкті такі пропозиції:

поширити вимоги законів "Про систему дозволів у сфері господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на відносини у сфері контролю промислового забруднення;

здійснювати призупинення дії інтегрованого дозволу виключно в судовому порядку;

встановити прозору процедуру і вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, анулювання, призупинення інтегрованого дозволу;

збільшити перехідні періоди для повного виконання норм закону, зокрема термінів відступу – до 15-20 років залежно від галузі промисловості;

врахувати інвестиційні можливості, вплив на зайнятість у галузях промисловості під час встановлення нормативів гранично допустимих викидів у рамках затвердження найкращих доступних технологій і методів.

Як ми вже писали, ОП "Укрметалургпром" також закликав владу доопрацювати законопроєкт №4167. За думку об’єднання, прийняття законопроєкту в поточній версії може негативно позначитися на цілих галузях економіки.

Нагадаємо, що в листопаді комітет ради з екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти за основу законопроєкт №4167. Документ передбачає впровадження системи контролю промислового забруднення в рамках проєкту "Найкращі доступні технології та методи управління для України" (НДТМ для України), який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини.

Законопроєкт пропонує запровадити інтегровані дозволи на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами довкілля.