Голова Нацбанку Кирило Шевченко: "Маємо завершити реформу фінансових послуг"

Голова Нацбанку Кирило Шевченко розказав про новий законопроєкт, який був зареєстрований у Верховній Раді, і має на меті вирішити комплексні питання сфери фінансових послуг. Зокрема, він звернувся до народних депутатів щодо підтримки проєкту №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

За словами керівника центрального банку, потреба у змінах існує з 2001 року, тож нарешті команди професіоналів об'єдналися, щоб реалізувати "єдині базові підходи до регулювання і нагляду за всіма учасниками фінансового ринку, а не тільки банківського".

За його словами, "захист прав споживачів також у фокусі законопроєкту".

Кирило Шевченко наголосив, що новий закон передбачає багато сучасних новацій. Серед них нагляд за ринковою поведінкою, введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи. Також пропонується можливість застосування НБУ коригувальних заходів у випадках, коли учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але Нацбанк бачить ризики. Крім того, документ пропонує нові підходи до ліцензування: спрощення, полегшення регулювання, формування реєстрів та аналіз репутації компанії-заявника.

Свого часу під контроль Національного банку перейшов ряд небанківських фінансових установ – страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, тощо, однак питання принципів нагляду за ними залишається недостатньо врегульованим. Законопроєкт №5065 вирішує частину питань, однак, як наголосив Кирило Шевченко, "Надалі мають бути зареєстровані законопроєкти "Про страхування" та "Про кредитні спілки"". Він закликав парламент підтримати комплексну реформу сфери фінансових послуг.