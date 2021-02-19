Smart City.UA допомагатиме процесу цифровізації українських громад , - глава ініціативи SmartCity.UA Назаров

Спостерігаючи за цифровим розвитком столиці, де завдяки ініціативі Kyiv Smart City вже реалізовано понад 40 проєктів, інші міста України теж прагнуть до цифровізації.

Наразі smart city проєкти розбудовують команди фахівців у Харкові, Львові, Дніпрі, Мукачеві. Також в Україні є ряд громад, представники яких висловлюють бажання впроваджувати цифрові технології. У своєму новому блозі голова ініціативи SmartCity.UA Юрій Назаров розповів про основні етапи реалізації проєктів з цифровізації міст та надав експертні поради початківцям.

"Сучасний розвиток міста важко уявити без smart city рішень. Завдяки цифровим технологіям та інструментам smart city міста підвищують ефективність функціонування своїх систем, спрощують надання муніципальних послуг та комунальних сервісів, забезпечують безпеку мешканців та екологічну безпеку середовища, розвиток міської інфраструктури. Але головне – вони забезпечують взаємодію між владою міста, його мешканцями та бізнесом. В Україні є ряд міст, де ще не почали, але дуже хочуть впроваджувати цифрові технології. Але є проблема - брак досвіду і нерозуміння місцевого керівництва, з чого ж починати", - написав голова ініціативи SmartCity.UA Юрій Назаров.

За експертною оцінкою Юрія Назарова, становлення розумного міста можна розділити на три основні етапи: планування, розробка та впровадження, розвиток.

"Звичайно, будь-який проєкт розпочинається з планування. Представники місцевої влади повинні розуміти, що без чітко поставлених та сформованих цілей неможливо забезпечити розвиток розумного міста", - наголошує Юрій Назаров.

На думку фахівця, насамперед до планування варто віднести створення експертної робочої групи, яка визначає цілі та напрямки розвитку міста, етапність впровадження smart рішень та КРІ для визначення ефективності роботи. На цьому етапі може бути сформовано три документи.

По-перше, це Концепція або концептуальні засади розвитку міста. У цьому документі необхідно визначити основні завдання, які мають вирішити smart-city проєкти, а також напрямки цифровізації, які є пріоритетними саме для міста. Другим документом має стати стратегія або конкретні кроки по впровадженню Концепції. Третій документ - це програма цифровізації міста. Сюди має входити інформація щодо строків дії та видатків, заходів програми, виконавців, розробки та впровадження, подальшого розвитку розумного міста.

"Програма цифровізації міста має включати визначені строки дії та суми видатків на фінансування тих чи інших проєктів. Для її розробки необхідно здійснити дослідження наявних у місті чи громаді рішень та сфер, які потребують цифровізації. Зокрема, це може бути транспортна, комунальна, соціальна та інші сфери. Далі потрібно визначити заходи програми. Тут головне пам’ятати, що вони повинні відповідати стратегічним цілям розвитку міста чи громади", - пояснює Юрій Назаров.

За словами голова ініціативи SmartCity.UA, виконавцями програми можуть бути декілька підрозділів - все залежить від кількості заходів, які у ній передбачені, та складності цифрових рішень, які потрібно реалізувати. Етап розробки та впровадження ідеї розумного міста починається із закупівлі товарів та послуг, які необхідні для її реалізації.

"На цьому етапі надважливо правильно готувати документацію для закупівель, щоб отримати саме те, що вам необхідно. Тобто чітко виписувати технічні характеристики, вимоги до товарів, технічні завдання", - доповнює експерт.

Що стосується етапу розвитку розумного міста, то він складається із підтримки вже існуючих рішень та їх масштабування.

"Головне пам’ятати, що втілення в життя концепції розумного міста – єдиної системи впровадження інноваційних технологій у всі сфери життя суспільства – є викликом часу. І чим скоріше міста почнуть її реалізацію, тим швидше вони підготуються до цифровізації усієї країни та дозволять своїм мешканцям іти в ногу з майбутнім", - наголошує голова ініціативи SmartCity.UA.