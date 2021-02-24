Одеський суд оголошує вирок Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Сьогодні Приморський райсуд Одеси оголошує вирок громадському діячеві Сергію Стерненку у справі про нібито викрадення в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича з проросійської партії Батьківщина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив сам Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд з другої спроби оголошує мені вирок за сфабрикованою справою щодо тітушки Труханова Щербича", - написав Стерненко.

За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію.

8 вересня 2015 року за підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектору, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури був заарештований лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненку вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. В цей же день гроші на заставу зібрали, і Стерненка, і Демчука звільнили з-під варти.

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.