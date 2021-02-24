Одеський суд оголошує вирок Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
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Сьогодні Приморський райсуд Одеси оголошує вирок громадському діячеві Сергію Стерненку у справі про нібито викрадення в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича з проросійської партії Батьківщина.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив сам Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд з другої спроби оголошує мені вирок за сфабрикованою справою щодо тітушки Труханова Щербича", - написав Стерненко.
За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію.
8 вересня 2015 року за підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектору, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури був заарештований лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін.
11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненку вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. В цей же день гроші на заставу зібрали, і Стерненка, і Демчука звільнили з-під варти.
Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.
Будь ласка, зачекайте...
За тебе стільки вийдуть, ватан?
А Стерненко пусть теперь сам разбирается со своим незаконным приговором. Пусть еще пару раз Зеле позвонит. Авось поможет и лохи сразу будут в экстазе.
Голосовать за большее зло, чтоб избегнуть меньшего? Это только от БОЛЬШОГО ума.
я....уши.
Че мне там еще надо изучить?) Как наполнялся буджет страны находившейся с состоянии войны и с отрезанным ОРДЛО? И как он был просран, как осталась без денег энергетика...
Чего лезть в тему, если в ней ничего не понимаешь?
А тема простая как столб - большее зло вместо меньшего, отморожу уши назло меме!
И можно список Петиных офшоров в студию? Перечислите весь список. Просто интересно
А по поводу торнадовцев -- может они сотворили что-то такое? Случайно не подскажешь кто убил Сармата?
Хто там *барижить * ?
А між реальною "Батьківщиною" й "Свободою" існують з 2015 року певні домовленності про взаємний ненапад й узгодження кандидатів на місцевих виборах .
Й попередній раді -- теж свої квоти на виступи "Батьківщина" інколи передавала "свободівцям" й "ПС" .
Дадуть термін
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- всі вилучені речі під час обшуку визнані судом допустимими доказами. Хоча обшук у мене вдома проводився без адвоката, з яким мені навіть не дали зв'язатись.
- судово-медичні експертизи, складені російською мовою також визнані допустимими. Хоча це пряме порушення ст. 29 КПК.
- показання тітушки Щербіча суд визнав достовірними (!)
- суд відмовився визнавати доказом висновок спеціаліста щодо стартового пістолета, у якому спеціаліст вказав що експертиза по пістолету проводилась з суттєвими порушеннями і пістолет не є вогнепальною зброєю.
- суд не сумнівається у висновку експерта сторони обвинувачення, в якому той сказав що взяв пістолет стартовий, але після викручення експертом втулки зі ствола став вогнепальним
- суддя вважає що у нас існує закон про зброю, і це (!) міліцейська інструкція, яка законом не є.
- стартовий пістолет мною було видано поліції добровільно. Це взагалі за ч. 3 ст. 263 ККУ є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Але суддя також відкинув цей документ, бо добровільна видача не зафіксована у протоколі обшуку і бо я в ньому це не написав.
Але я не підписував протокол, бо до мене не пустили адвоката!
Таке враження, що вирок писали мусора.
Суддю таки дотисла Венедіктова, Татаров та Труханов за ці дні.
Обвинувальний вирок за всіма статтями.
7 років з конфіскацією.
..Орест Лютий, Гаспада Малороси - Одесса, Думская площадь - YouTube
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Альо, редакція, ви головою ударилися? Якої ще партії Батьківщина, партії РОДІНА!
Джерело: https://censor.net/ua/n3249510
Посадять і все.
коли вже цю стару дамбаську комуняку, що вже наполовину в могилi, на цугундер за цей незаконний вирок?