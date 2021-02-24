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Новини Політика України
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Одеса (4014) суд (8030) Стерненко (374)

Одеський суд оголошує вирок Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Приморський райсуд Одеси оголошує вирок громадському діячеві Сергію Стерненку у справі про нібито викрадення в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича з проросійської партії Батьківщина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив сам Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд з другої спроби оголошує мені вирок за сфабрикованою справою щодо тітушки Труханова Щербича", - написав Стерненко.

За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію.

8 вересня 2015 року за підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектору, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури був заарештований лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненку вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. В цей же день гроші на заставу зібрали, і Стерненка, і Демчука звільнили з-під варти.

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Твари хотят любыми способами закрыть Стерненка. Значит правильный парень.
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23.02.2021 10:49
+17
Да прямо так и помог. Заставил 73% стадо овец за клована голосовать. Да они не знают,кто это такой.
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23.02.2021 10:58
+15
Посадити патріота це святе для для влади., незалежно від партійної орієнтації.
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23.02.2021 10:51
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23.02.2021 10:47 Відповісти
Посадити патріота це святе для для влади., незалежно від партійної орієнтації.
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23.02.2021 10:51 Відповісти
Твари хотят любыми способами закрыть Стерненка. Значит правильный парень.
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Это "правильный парень" по своей тупости сам накликал свое лихо, помог прийти к власти зеленой пошести, которая теперь его садит. Пусть теперь репу чешет.
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23.02.2021 10:54 Відповісти
Да прямо так и помог. Заставил 73% стадо овец за клована голосовать. Да они не знают,кто это такой.
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23.02.2021 10:58 Відповісти
Он в своих постах призывал пристрелить Пороха и под лозунгом "только не Порошенко" призывал голосовать за кого угодно. Можно подумать что во втором туре кроме куклы Бени и Пороха еще кто-то был. Ну вот пусть теперь и кушает своего "не Порошенко". Что заказывал. Кто ему теперь доктор?
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23.02.2021 11:07 Відповісти
ты слышишь то что тебе преподают, но не хочешь анализировать почему он так себя вел. Объясню, все покушения на него были при порохе и сабакове, генпрокурор луцик, ты помнишь чей кум, так вот тогда он везде и заявлял что они по сути вместо того чтобы разобраться с трухановым взялись именно за него, вот и вся суть.
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23.02.2021 11:33 Відповісти
Я хорошо помню этого борцуна за деньги. И одесские его тоже хорошо помнят. Что-то не видно толп его заступников. Так вот пусть теперь и кушает именно то блюдо, которое он именно сам и выбрал для себя. Бойся своих желаний.
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23.02.2021 11:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3249698/aktsiyi_na_pidtrymku_sternenka_vidbulysya_u_lvovi_vinnytsi_odesi_harkovi_ta_inshyh_mistah_fotoreportaj

За тебе стільки вийдуть, ватан?
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24.02.2021 08:35 Відповісти
Точно? Мне абсолютна фиолетова судьба Стерненко. Как и всем его бывшим соратникам. Он получил то, что сам накликал. Меня намного больше интересует судьба настоящих патриотов Марченко, Дугарь, Кузьменко и Антоненко. Меня очень волнуют до сих пор под следствием Звіробий, Чорновол, Погребиский.

А Стерненко пусть теперь сам разбирается со своим незаконным приговором. Пусть еще пару раз Зеле позвонит. Авось поможет и лохи сразу будут в экстазе.
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24.02.2021 11:47 Відповісти
Ни один порохобот так и не понял, почему 73% послали Барыгу на 3 буквы!
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23.02.2021 11:39 Відповісти
Я не порохобот и я не понимаю, почему стадо в 73% выбрало Зебила!

Голосовать за большее зло, чтоб избегнуть меньшего? Это только от БОЛЬШОГО ума.
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23.02.2021 12:06 Відповісти
Назло бабушке отморожу я....уши.
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23.02.2021 12:08 Відповісти
Тогда сам изучи деятельность Порошенко за 5 лет, раз не понимаешь, почему большинство народа выбрало Зеленского.
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23.02.2021 12:11 Відповісти
Повторяю для особо одаренных - выбрать большее зло, вместо Меньшего!

Че мне там еще надо изучить?) Как наполнялся буджет страны находившейся с состоянии войны и с отрезанным ОРДЛО? И как он был просран, как осталась без денег энергетика...
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23.02.2021 12:17 Відповісти
Особо одаренный это ты. Это ведь ты не понимаешь, а не я.
Чего лезть в тему, если в ней ничего не понимаешь?
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23.02.2021 12:23 Відповісти
Мдя( нет аргументов, используй аргументы опонента. Это от великого ума.
А тема простая как столб - большее зло вместо меньшего, отморожу уши назло меме!
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25.02.2021 18:19 Відповісти
Дурака не включай! Стерненко пресовать начали именно при шоколадном, и божок твой сивочолый ничем ему не помог...
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23.02.2021 11:46 Відповісти
При Порохе Стерненко проходил как свидетель. Садить его начали уже приведенные им к власти зеленые. И повторю самое главное -- что-то на трансляции я не увидел многолюдной толпы соратников, поддерживающей Стерненко. Где они все? Только тут одни боты и диванные патриоты. К чему бы это?
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23.02.2021 12:07 Відповісти
Ага и судят его при Петьке. Это в какой реальности? Мне на него абсолютно фиолетово. Особенно после того как его турнули из одесского ПС из-за мутных проблем с финансами. Что-то никто из бывших лидеров ПС, знавших его лично, за этого "патриота" не горит особым желанием заступиться. С чего бы это?
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23.02.2021 11:13 Відповісти
Да что ты ему отвечаешь? Это же как с кацапами полемизировать.
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23.02.2021 11:29 Відповісти
При петьке его начали судить и продолжают сейчас. Большинство нормального народа, глядя на этот беспредел, послал петьку и пошлет вовку, никаких проблем. Зато ваша слепота либо от умственной отсталости, либо деньгами подогрета. Вы ни офшоров петиных во время Иловайска не видите, ни бриллиантовых прокуроров, перечилять тут труды "деятеля" дело неблагодарное. Народ все их знает. А упоротым ничего не докажешь.
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23.02.2021 11:44 Відповісти
Да неужели? Т.е. это при Петьке его обвинили и осудили за похищение? Это в какой реальности? Вы на календарь смотрели в последнее время? Или только очнулись от спячки? Или при Петьке он проходил не как свидетель по делу о самообороне?
И можно список Петиных офшоров в студию? Перечислите весь список. Просто интересно
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23.02.2021 12:03 Відповісти
Ты запутался в многочисленных петькиных обвинениях и делах против патриота Стерненко. На него вешают, что он осмелился защититься при трех покушениях и одном похищении. При похищении самообороны не может быть. Сейчас рассматривается похищение.
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23.02.2021 12:09 Відповісти
Я как раз не запутался. Так у тебя сейчас до сих пор президент Порох? И можно хоть один приговор Стерненку при Порохе? И повторю. При Порохе Стерненко проходил как свидетель. Садить его начали уже приведенные им к власти зеленые. И еще раз повторю самое главное -- что-то на трансляции я не увидел многолюдной толпы былых соратников, поддерживающей Стерненко. Где они все? Ведь он же выходец из ПС и фанатского движения.
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23.02.2021 13:15 Відповісти
Что ты несешь, укушенный шоколадом? Сколько твой педро с матиосами засадил патриотов и оболгал в судах, знаешь??? Кто засадил Торнадо, кто мурыжит по судам бат Донбасс и тысячи других, кто восстал против торговли на крови? Заткнитесь уже со своим сівочолім баблоламом!
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23.02.2021 11:10 Відповісти
Хто проти барига ...* агент ***** * ! Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 2330 * !
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23.02.2021 11:12 Відповісти
Чем недоволен, Митенька? Ты ведь тоже приложил свои гнилой рот к приходу зеленой плесени? Али забыл, как ты тут фейки и картинки с рашенских говно-помоек целыми днями пачками выкладывал? Так я напомню тебе, служивый.
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23.02.2021 11:30 Відповісти
*Служивими * є малороси ..які і засудили Стерненка та пишуть мовою окупанта !
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23.02.2021 11:34 Відповісти
Что, правда глаза колет служивый? Давай еще рашенских говно-картинок, Митенька, не останавливайся. Они ведь "щирою українською"? Или нет? А потом снова расскажешь про малоросов.
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23.02.2021 11:40 Відповісти
Спасибо, насмешил. А можно узнать? Этих тысячи патриотов, посаженные Порохом, уже выпустили или они сидят еще? И сколько их там, 6500 или 8500? Вы уж определитесь с количеством и куда они исчезли все.
А по поводу торнадовцев -- может они сотворили что-то такое? Случайно не подскажешь кто убил Сармата?
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23.02.2021 11:17 Відповісти
О,ще один член Секти свідків посадки Порохом 13000 патріотів.
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23.02.2021 11:25 Відповісти
Завитуха, Равлик, Юрий Коростелев, доброволец батальона "Донбасс"
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23.02.2021 11:46 Відповісти
+++
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23.02.2021 10:55 Відповісти
вот поэтому разборки с Яценко на сегодня и запланировали, все как обычно, для отвода глаз.
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23.02.2021 10:49 Відповісти
ну и мерзкая рожа у етого судьи
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Кто-то может что-то разобрать в этом невнятном речитативе???
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23.02.2021 10:53 Відповісти
молитву читает чтобы после оглашения приговора ему глаз под мантию не натянули)
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23.02.2021 11:40 Відповісти
Мусоров мало, скорее всего оправдвют
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23.02.2021 10:55 Відповісти
А в это время...Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе. .Интересный контраст.Одесский суд оглашает приговор Стерненко - Цензор.НЕТ 1109
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23.02.2021 10:55 Відповісти
еще один претендент покататься а лифте после моторолы
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23.02.2021 12:09 Відповісти
І що там розказали, нічого не зрозуміло.
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23.02.2021 10:56 Відповісти
Судя по тому, что дедушку какого-то подключили, которому терять явно нечего, - приговор будет жестким.
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23.02.2021 10:56 Відповісти
Сепарско-кацапское кодло зеленского-бенедиктовой продолжает преследовать тех, на кого указал кремль. Ведь мертведчука, портнова, татарова, ахметова, каломойского у них кишка тонка посадить.
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23.02.2021 11:00 Відповісти
2015 рік ..!? Клован на піаніно грає .
Хто там *барижить * ?
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Дибільнійшої відповіді, годі й очищувати від зеленого маразматика.
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23.02.2021 11:19 Відповісти
За *бацькою * дивись ...зальётний (кац)
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23.02.2021 11:27 Відповісти
а кто это?
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23.02.2021 11:00 Відповісти
портновське правосуддя
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23.02.2021 11:12 Відповісти
..*.реХформоване *
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Переводьте коректно, бо ніякої проросійської партії "Батьківщина не існує, є проукраїнська і взагалі суто українська партія "Батьківщина", а мова у статті йде про дійсно проросійську (і фактично російську) партію, точніше банду, "Родіна".
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Здається нею Марков керував !?
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23.02.2021 11:15 Відповісти
В неї йще батько Альоши Гончаренко Кустусєв був видатним лідером ...

А між реальною "Батьківщиною" й "Свободою" існують з 2015 року певні домовленності про взаємний ненапад й узгодження кандидатів на місцевих виборах .
Й попередній раді -- теж свої квоти на виступи "Батьківщина" інколи передавала "свободівцям" й "ПС" .
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23.02.2021 11:44 Відповісти
пора в Одессе очередное 2 мая делать для судейских
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23.02.2021 11:15 Відповісти
только предлагаю чуть раньше, а то у меня на майские дача запланирована)
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23.02.2021 11:43 Відповісти
Хочуть посадити Стерненко за те, що не дозволив себе вбити Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 1435
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23.02.2021 11:16 Відповісти
Это другой суд. Тут дело о похищении.
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23.02.2021 14:43 Відповісти
Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 3774 Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 3020
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23.02.2021 11:16 Відповісти
Із буботіння почув "про зберігання зброї та викрадення людини"
Дадуть термін
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23.02.2021 11:20 Відповісти
Sternenko

5 хв ·

- всі вилучені речі під час обшуку визнані судом допустимими доказами. Хоча обшук у мене вдома проводився без адвоката, з яким мені навіть не дали зв'язатись.

- судово-медичні експертизи, складені російською мовою також визнані допустимими. Хоча це пряме порушення ст. 29 КПК.
- показання тітушки Щербіча суд визнав достовірними (!)
- суд відмовився визнавати доказом висновок спеціаліста щодо стартового пістолета, у якому спеціаліст вказав що експертиза по пістолету проводилась з суттєвими порушеннями і пістолет не є вогнепальною зброєю.
- суд не сумнівається у висновку експерта сторони обвинувачення, в якому той сказав що взяв пістолет стартовий, але після викручення експертом втулки зі ствола став вогнепальним
- суддя вважає що у нас існує закон про зброю, і це (!) міліцейська інструкція, яка законом не є.

- стартовий пістолет мною було видано поліції добровільно. Це взагалі за ч. 3 ст. 263 ККУ є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Але суддя також відкинув цей документ, бо добровільна видача не зафіксована у протоколі обшуку і бо я в ньому це не написав.
Але я не підписував протокол, бо до мене не пустили адвоката!

Таке враження, що вирок писали мусора.

Суддю таки дотисла Венедіктова, Татаров та Труханов за ці дні.

Обвинувальний вирок за всіма статтями.
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23.02.2021 11:24 Відповісти
Избирательное кривосудие налицо!
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23.02.2021 12:13 Відповісти
Я как одессит против, чтобы приговоры зачитывали Кащеи Безсмертные. Йому даже фізичне зауваження не зробишь, у нього життя в яйці.
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23.02.2021 11:25 Відповісти
7 років. Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 680 Ну, тепер шлях до апеляції і до ЄСПЧ
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23.02.2021 11:30 Відповісти
Вата ждёт , чтобы их портносудобаргы начали выбрасывать из окон их особняков !
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23.02.2021 11:31 Відповісти
Горіти у пеклі клятим виродкам, що до цього причетні.
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23.02.2021 11:31 Відповісти
Слава зебілам!
7 років з конфіскацією.
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23.02.2021 11:32 Відповісти
Стерненко очень мешал Порошенко. Рад, что теперь ему очень нравится зеленский...
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23.02.2021 11:33 Відповісти
Я знаю, за кого я готовий голосувати на виборах президента України - за Сергія Стерненка.
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23.02.2021 11:37 Відповісти
Мрази
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23.02.2021 11:39 Відповісти
От і вся правда про " поцреота" Зеленського і сучки Бенедіктової. Сепарня прийшла до влади. Канали мертвечука вони закрили!! Ай яй яй які патріоти! Та чихати він хотів на вас. Сцикуном був Зе, сцикуном і лишився. Янелох
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23.02.2021 11:43 Відповісти
НАРОД - як же ж вони бояться нас... простих громадян... людей які не навчились тирити, людей які живуть чесно... СПРАВЖНІХ ЛЮДЕЙ !!! Тримаймося
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23.02.2021 11:49 Відповісти
Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі.
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23.02.2021 11:49 Відповісти
Как порохоботы с рашистами спелись в дружном лае на Стерненко!
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23.02.2021 11:54 Відповісти
А его бывшие соратники тебя устроят?

Одеський суд оголошує вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 7696
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23.02.2021 14:45 Відповісти
у справі про нібито викрадення в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича з проросійської партії Батьківщина.
=============


Альо, редакція, ви головою ударилися? Якої ще партії Батьківщина, партії РОДІНА!

Джерело: https://censor.net/ua/n3249510
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23.02.2021 12:23 Відповісти
судейский лысый ***** и голос потерял, тварь ******. На кол ******** судейскоьго! Пора, пора валить всю эту ******* при власти!
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23.02.2021 12:27 Відповісти
Треба було очікувати на термін.
Посадять і все.
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23.02.2021 12:47 Відповісти
що це за "суддя"? що ця стара комуняцька гнида белькоче собi пiд носа? нiчого ж не чути...

коли вже цю стару дамбаську комуняку, що вже наполовину в могилi, на цугундер за цей незаконний вирок?
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23.02.2021 15:01 Відповісти
 
 