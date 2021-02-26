РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство
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Рада нацбезпеки та оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручено розробити проєкт закону щодо осіб з подвійним громадянством.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Питання подвійного громадянства. Є певні виклики ... Ми прийняли рішення, впродовж 2 місяців Кабмін запропонує законопроєкт щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство", - сказав він.
Як пояснив Данілов, українська влада повинна точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Закон дозволить знати, чи мають громадяни України ще якесь інше громадянство.
"Якщо людина бажає бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми повинні знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив секретар РНБО.
Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який все це контролюватиме, і буде багаторівнева система верифікації.
Будь ласка, зачекайте...
А Данілов обіцяв лише за 2 тижні про це розповісти...
Як на мене, то свідомо і послідовно виконує план фуйла, по затягуванні України в "родную говень".
1."Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности виновных в неисполнении решений СНБО"
2." СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве"
Все просто.
Тепер Україні послужите. Військві з досвідом на фронті потрібні. І бойову подругу прихопіть.
"Граждане", які мають подвійне громадянство, повинні бути позбавленими УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави.
Цього не знає голова пліснявого РНБО чи зЕзидент? Чи похрін на Закон, бо сепарню потрібно легалізувати і повернути Україну в кацапську говень?
Приклад: "У разі, якщо мігрант повертається в Україну, він також має право на отримання цієї пенсії, навіть за межами Італії".
Схожа ситуація із іншими країнами.
Українська влада свого часу подбала, аби її громадяни, навіть працюючи за кордоном, отримували право на пенсію у своїй країні. Для цього укладалися міждержавні договори - угоди про соціальне забезпечення.
Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею...." https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/02/3/670623/
Есть разные примеры, когда законопроект можно рассмотреть (...) и по полгода, и год Источник: https://censor.net/ru/n3250289
Легалізувати сєпарів та зрадників - 2 місяці, закон про колаборантів - пів року-рік. Норм, чьо!
Українське можеш отримати аж бігом. Німецьке, скоріш за все - втратиш.
Й справді,-навіщо витрачатись на медведчуків,якщо Данілов з Зєльою чудово справляються ?
Кінчайте брехати.
А подвійне громадянство необхідне заробітчанам щоб не втратити зароблену закордонну пенсію після повернення.
1. Податки платяться не по громадянству, а по резиденству.
2. Пенсія в цивільних країнах платиться тим, хто її заробив незалежно від громадянства і незалежно від того де живе пенсіонер. Навіть к*ц*пи своїм платять. Україна з цієї точки зору - не цивільна.
Эстония , Грузия , Германия , Лихтенштейн , Литва , Молдова , Черногория , Нидерланды , Норвегия , Польша , Словения , Южная Корея , Испания и др. Всего 79 стран ...
Дозволено у США, Канаді, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Швеції та взагалі у більшості країн.
Я знаю багато кого в Німеччині, хто має два громадянства законно.
До речі, моя молодша донька має також два громадянства.
Тому що громадянство - це, перш за все, право брати участь в управлінні державою. Зокрема, право брати участь у виборах як в ролі виборців (які обирають), так і в ролі кандидатів (яких обирають).
На мій погляд цілком логічно і справедливо, що заробітчани (або інші особи), які добровільно набули громадянство іншої країни мають автоматично втратити громадянство України і відповідні права акціонерів корпорації "Україна" або учасників команди "Україна". Натомість, якщо такі колишні громадяни відмовляться від громадянства іншої країни (і вийдуть з нього), то для них має бути максимально спрощена процедура повернення у громадянство України.
В Словакии российские пенсионеры получают пенсию в Словакии, а Украина таких документов с ЕС не подписала
Въезд в Украину украинцам с европейским ПМЖ на своих европейских авто разрешён ТОЛЬКО НА 2 месяца в году
Въезд на авто , зарегистрированных на собственных европейских фирмах украинцев , украинцам разрешён только на 5 дней . А как же совместный бизнес ?
Какие жлобы эти законы писали ?
не кіздить. Читайте митний кодекс, там все розписано.
А многие украинцы не могут нормально работать из-за дураков во власти
Я маю право в'їхати в мою Україну на авто з іноземною реєстрацією на один рік.
Я нормально працюю за кордоном вже надцять років, і ніякі дурні во владі мені не заважають.
То є нормальним для тих, хто робить по закону, а не через дупу.
Запитайтеся на нормальні методички, щоб не виглядати геть дурною.
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Оскільки особа з більше ніж 1 громадянством має право безперешкодно в'їхати у країну свого іншого громадянства, наприклад, з метою втекти з України від кримінального переслідування, а громадянин України без інших громадянств не має таких прав.
Той, хто має 2 метра на зріст, вагою 100 кг та займається боксом - порушує принцип рівності, бо може однією лівою зробити з тобою те, що ти ніколи з ним зробити не зможеш.
Однак ані жіночка, ані боксер НЕ МАЮТЬ ПРАВА вбити якусь людину (або завдати комусь тілесних ушкоджень тощо).
Зокрема, право брати участь у виборах як в ролі виборців (які обирають), так і в ролі кандидатів (яких обирають).
На мій погляд цілком логічно і справедливо, що заробітчани (або інші особи), які добровільно набули громадянство іншої країни мають автоматично втратити громадянство України і відповідні права акціонерів корпорації "Україна" або учасників команди "Україна". Оскільки з різних причин вони вирішили жити не в Україні з її питаннями, обставинами і порядками, а в інших країнах - з їхніми питаннями, обставинами і порядками. (Тому не дуже логічно, що вони тут не живуть, живуть в інших історіях, але мають право керувати життям тих людей, які живуть тут.) Натомість, якщо такі колишні громадяни України відмовляться від громадянства інших країн (і вийдуть з нього), то для них має бути максимально спрощена процедура повернення у громадянство України.
13 конституции. И не будем защищать и выполнять конституцию мы не громодяны мы холопы своих , Слуг народа' Громодянин это человек с оружием по сути, котрым он защищает свое право на форуме, собрании так было изначально. По форме это может быть , что угодно в наш час. Но уважают и боятся только сильного с репутацией-закон природы и тому нема рады. Еднаемось чтоб быть сильными в громадах.
Все родлять для того щоб тих хто на окупованих територіях взяв громадянство кацапії визнати українцями чого неможна допустити.
Подвійне громаданство може бути тільки в мирній та стабільній країні а не у воюючій