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Новини Політика України
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Данілов (1191) законопроєкт (1777) подвійне громадянство (119)

РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство

Рада нацбезпеки та оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручено розробити проєкт закону щодо осіб з подвійним громадянством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Питання подвійного громадянства. Є певні виклики ... Ми прийняли рішення, впродовж 2 місяців Кабмін запропонує законопроєкт щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство", - сказав він.

Як пояснив Данілов, українська влада повинна точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Закон дозволить знати, чи мають громадяни України ще якесь інше громадянство.

"Якщо людина бажає бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми повинні знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який все це контролюватиме, і буде багаторівнева система верифікації.
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Топ коментарі
+19
Двойное гражданство нужно только жуликам, аферистам, ворам и государственным изменникам.
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26.02.2021 19:28
+15
Для Украины очень глупая, даже опасная идея. Депутаты явно для себя стараются.
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26.02.2021 19:30
+12
От су.и. На фронті бойові дії, а вони шукаю спосіб легалізувати совок 2.
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26.02.2021 19:31
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Оце така стратегія деокупації Криму та окупованої частини Донбасу. СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 9560
А Данілов обіцяв лише за 2 тижні про це розповісти...
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26.02.2021 19:28 Відповісти
Хтось хоче сказати, що мАльчік не розуміє, що творить?
Як на мене, то свідомо і послідовно виконує план фуйла, по затягуванні України в "родную говень".
1."Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности виновных в неисполнении решений СНБО"
2." СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве"
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26.02.2021 19:36 Відповісти
Двойное гражданство нужно только жуликам, аферистам, ворам и государственным изменникам.
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26.02.2021 19:28 Відповісти
та пишите сразу - политикам
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27.02.2021 15:19 Відповісти
У нас береш всіх заробітчан, які, наприклад, живуть і працюють в тій же Великобританії, то у них всіх куплені угорські чи румунські паспорти. і таких десятки тисяч вже СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 9458
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26.02.2021 19:30 Відповісти
Для Украины очень глупая, даже опасная идея. Депутаты явно для себя стараются.
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26.02.2021 19:30 Відповісти
Хм ... А депутати хто такі ? Представники народу. А народ, блін, хоче халяви ...
Все просто.
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26.02.2021 21:12 Відповісти
вот у депутатов и госслужащих второго гражданства быть не должно а остальным почему бы и не иметь
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26.02.2021 21:18 Відповісти
давно надо было эту тропу перекопать ..
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26.02.2021 19:31 Відповісти
От су.и. На фронті бойові дії, а вони шукаю спосіб легалізувати совок 2.
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26.02.2021 19:31 Відповісти
На фронт! Досить скиглить в тилу!
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26.02.2021 21:24 Відповісти
О як? Жінки на фронт, а ви чим займетесь, "музчінка"?
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26.02.2021 21:39 Відповісти
А жінкам що, там нічим зайнятись? Язиком тут, в інтернеті, ти ж така бойова... Як і інші місцеві "герої". А я своє в свій час вже відвоював, "женсчінка".
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26.02.2021 21:50 Відповісти
На колчаковскіх фронтах?
Тепер Україні послужите. Військві з досвідом на фронті потрібні. І бойову подругу прихопіть.
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26.02.2021 22:04 Відповісти
Ще раз: вже відслужив. І Україні теж. Які ж дійсно тупі, упороті.
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26.02.2021 22:13 Відповісти
Гострий, мова про фронт чи про службу?
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26.02.2021 22:42 Відповісти
Может, почитаешь статью?
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27.02.2021 11:07 Відповісти
Після того, як прочитав, може ще й мізки увімкнеш?
"Граждане", які мають подвійне громадянство, повинні бути позбавленими УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА.
Стаття 20. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави.
Цього не знає голова пліснявого РНБО чи зЕзидент? Чи похрін на Закон, бо сепарню потрібно легалізувати і повернути Україну в кацапську говень?
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27.02.2021 13:15 Відповісти
СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 9249
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26.02.2021 19:31 Відповісти
Не гонит!
РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 2899
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26.02.2021 19:47 Відповісти
а бараны блеют... тьфу, срань тупая...
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26.02.2021 21:09 Відповісти
Набераєш в гуглі " паспорт румунії" чи "паспорт угорщини" і повно кантор, які допомагають вирішити це питання. То СБУ про це не знає ?! СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 8456
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26.02.2021 19:32 Відповісти
ну нарешті! лед тронулся! такого беспредела как у нас, наверное нигде нет...
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26.02.2021 19:33 Відповісти
куда тронулся?
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26.02.2021 19:40 Відповісти
я так понял, что они не дать хотят двойное гражданство а вxxбать тех, у кого оно есть. СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 9282
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26.02.2021 19:37 Відповісти
Пока шо со всех их хотелок получился обратный результат)
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26.02.2021 19:41 Відповісти
Это было бы неплохо . ))
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26.02.2021 19:53 Відповісти
Якби хотіли оте, що Ви написали, то використали б статтю "Втрата громадянства України" Закону України "Про громадянство України". А у такому вигляді - хочуть легалізувати.
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26.02.2021 20:03 Відповісти
Ви неправильно зрозуміли. Планують легалізувати подвійне громадянство даунбаситів, крисчан і тих же запоребрикових заробітчан.
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26.02.2021 21:42 Відповісти
рассмотрел(а) Закон разрешит(ь) знать
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26.02.2021 19:43 Відповісти
Им сидеть не на двух стульях , а на бутылке ...
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26.02.2021 19:43 Відповісти
Подвійне громадянство потрібне заробітчанам які за кордоном заробили пенсію але після повернення в Україну без громадянства втратять її. Громадянин України - пенсіонер - може одержувати зароблену закордонну пенсію тільки поки живе за кордоном, а якщо отримав там громадянство - буде продовжувати одержувати і в Україні.
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26.02.2021 19:49 Відповісти
Помиляєтесь.
Приклад: "У разі, якщо мігрант повертається в Україну, він також має право на отримання цієї пенсії, навіть за межами Італії".
Схожа ситуація із іншими країнами.
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26.02.2021 19:58 Відповісти
"...
Українська влада свого часу подбала, аби її громадяни, навіть працюючи за кордоном, отримували право на пенсію у своїй країні. Для цього укладалися міждержавні договори - угоди про соціальне забезпечення.
Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею...." https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/02/3/670623/
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26.02.2021 19:59 Відповісти
Ви марите.
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27.02.2021 00:39 Відповісти
Землю іноземцям не будуть продавати, кажете? Тепер можна буде, і не треба якісь складні схеми придумувати. Знищення країни йде до фінальної стадії.
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26.02.2021 19:49 Відповісти
Іде війна, їм подвіне громадянство подавай. Може піклуються про власну долю після нових виборів. Треба ж буде кудись тікати РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 7141
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26.02.2021 19:49 Відповісти
Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство Источник: https://censor.net/ru/n3250419

Есть разные примеры, когда законопроект можно рассмотреть (...) и по полгода, и год Источник: https://censor.net/ru/n3250289

Легалізувати сєпарів та зрадників - 2 місяці, закон про колаборантів - пів року-рік. Норм, чьо!
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26.02.2021 19:51 Відповісти
Я бачу що один я тут радію чекаючи цього закону, хочеться ж на старості років отримати український паспорт, бзік у мене такий -) Але за великим рахунком це паскудство звичайно (!) Цим вони відкривають скриньку Пандори (!!!)... легалізує тих сепарiв що вже отримали кацапську червону онучу, легалізують закарпатців що отримали румунські та угорські паспорти і після того як приймуть цей закон ..... .................................................
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26.02.2021 19:51 Відповісти
Яким чином ти отримав німецьке громадянство?
Українське можеш отримати аж бігом. Німецьке, скоріш за все - втратиш.
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27.02.2021 01:07 Відповісти
З усіх правил є винятки, шпєтаусзiдлер має право на друге громадянство, але тільки країни звідки він приїхав.
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27.02.2021 07:32 Відповісти
РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 6764
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26.02.2021 19:52 Відповісти
пшлонахдебил
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26.02.2021 21:10 Відповісти
А не лучше будет ли будет нам отказаться от такого депутата, министра?
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26.02.2021 19:56 Відповісти
Точну кількість громадян України з подвійним громадянством не знає ніхто, але їх (без російських) гарантовано більше мільйона. З них за часи незалежності майже 700 тис. громадян України одержали громадянство США, Канади та Ізраїлю. З українського громадянства вони не виходили. А ще є Європа, Австралія, Латинська Америка - загалом більше мільйона подвійних громадян. Не рахуючи російських.
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26.02.2021 19:58 Відповісти
рыго-зебилы хотят легализовать лугандонцев у которых уже по два паспорта. Поэтому логичный ответ: пнх со своим вторым гражданством
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26.02.2021 20:08 Відповісти
Готуються землю розпродати.
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26.02.2021 20:08 Відповісти
Отака в нас безпека й оборона !
Й справді,-навіщо витрачатись на медведчуків,якщо Данілов з Зєльою чудово справляються ?
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26.02.2021 20:13 Відповісти
Дурню неосвічену кажете. Подвійне громадянство у дійсності ПОШИРЮЄ кримінальну відповідальність за зраду на обидві країни. А ви - дезінформатор. Податки теж доведеться платити у двох країнах, якщо між ними немає угоди поро уникнення подвійного обкладення податками. Дістати один з двох паспортів не вийде бо у країні одного з громадянств він автоматично відповідає як її громадянин незалежно від наявності інших паспортів.
Кінчайте брехати.
А подвійне громадянство необхідне заробітчанам щоб не втратити зароблену закордонну пенсію після повернення.
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26.02.2021 20:22 Відповісти
Якісь в тебе хибні методички.
1. Податки платяться не по громадянству, а по резиденству.
2. Пенсія в цивільних країнах платиться тим, хто її заробив незалежно від громадянства і незалежно від того де живе пенсіонер. Навіть к*ц*пи своїм платять. Україна з цієї точки зору - не цивільна.
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27.02.2021 00:46 Відповісти
ну ну
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26.02.2021 20:16 Відповісти
Запрещено двойное гражданство : Япония , Словакия , Австрия , Босния и Герцеговина , Болгария , Хорватия ,
Эстония , Грузия , Германия , Лихтенштейн , Литва , Молдова , Черногория , Нидерланды , Норвегия , Польша , Словения , Южная Корея , Испания и др. Всего 79 стран ...
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26.02.2021 20:20 Відповісти
А ще подвійне громадянство заборонено у Північній Кореї, Китаї та Папуа-Новій Гвинеї.
Дозволено у США, Канаді, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Швеції та взагалі у більшості країн.
РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 2170
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26.02.2021 20:30 Відповісти
А чорний колір на карті що означає?
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27.02.2021 14:58 Відповісти
Пруф на це твердження?
Я знаю багато кого в Німеччині, хто має два громадянства законно.
До речі, моя молодша донька має також два громадянства.
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27.02.2021 00:49 Відповісти
Більшість подвійних громадян - це заробітчани, які сподіваються одержувати чесно зароблену закордонну пенсію після повернення в Україну.
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26.02.2021 20:32 Відповісти
Пенсії - це не питання громадянства - це питання можна і потрібно врегулювати окремими договорами.
Тому що громадянство - це, перш за все, право брати участь в управлінні державою. Зокрема, право брати участь у виборах як в ролі виборців (які обирають), так і в ролі кандидатів (яких обирають).
На мій погляд цілком логічно і справедливо, що заробітчани (або інші особи), які добровільно набули громадянство іншої країни мають автоматично втратити громадянство України і відповідні права акціонерів корпорації "Україна" або учасників команди "Україна". Натомість, якщо такі колишні громадяни відмовляться від громадянства іншої країни (і вийдуть з нього), то для них має бути максимально спрощена процедура повернення у громадянство України.
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27.02.2021 00:13 Відповісти
України пора виходити з сумнівної компанії з Білоруссю, Зімбабве та Папуа-Новою Гвінеєю. Цивілізований світ у абсолютній більшості визнає подвійне громадянство. РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 5975
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26.02.2021 20:46 Відповісти
Цивілізований світ сьомий рік воює з кацапією?
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26.02.2021 21:47 Відповісти
Просто загадка , шо они разработают 😀😀😀
В Словакии российские пенсионеры получают пенсию в Словакии, а Украина таких документов с ЕС не подписала
Въезд в Украину украинцам с европейским ПМЖ на своих европейских авто разрешён ТОЛЬКО НА 2 месяца в году
Въезд на авто , зарегистрированных на собственных европейских фирмах украинцев , украинцам разрешён только на 5 дней . А как же совместный бизнес ?
Какие жлобы эти законы писали ?
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26.02.2021 21:11 Відповісти
Пані,
не кіздить. Читайте митний кодекс, там все розписано.
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27.02.2021 00:54 Відповісти
Киздите в данном случае ВЫ, вот вы и читайте тот кодекс
А многие украинцы не могут нормально работать из-за дураков во власти
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27.02.2021 00:57 Відповісти
В нас, мабуть, різні України.
Я маю право в'їхати в мою Україну на авто з іноземною реєстрацією на один рік.
Я нормально працюю за кордоном вже надцять років, і ніякі дурні во владі мені не заважають.
То є нормальним для тих, хто робить по закону, а не через дупу.
Запитайтеся на нормальні методички, щоб не виглядати геть дурною.
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27.02.2021 01:19 Відповісти
Давно пора !
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26.02.2021 21:20 Відповісти
Навіщо?
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26.02.2021 21:48 Відповісти
Подвійне (чи множинне) громадянство - це порушення принципу рівності прав громадян.
.
Оскільки особа з більше ніж 1 громадянством має право безперешкодно в'їхати у країну свого іншого громадянства, наприклад, з метою втекти з України від кримінального переслідування, а громадянин України без інших громадянств не має таких прав.
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27.02.2021 00:19 Відповісти
Не зупиняйся, продовжуй.
Той, хто має 2 метра на зріст, вагою 100 кг та займається боксом - порушує принцип рівності, бо може однією лівою зробити з тобою те, що ти ніколи з ним зробити не зможеш.
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27.02.2021 01:24 Відповісти
Навіть слабенька жіночка з зарядженим пістолетом МАЄ фізичну МОЖЛИВІСТЬ вбити боксера вагою 100 кг і зростом 2 метри...
Однак ані жіночка, ані боксер НЕ МАЮТЬ ПРАВА вбити якусь людину (або завдати комусь тілесних ушкоджень тощо).
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01.03.2021 00:33 Відповісти
Громадянство - це, перш за все, право брати участь в управлінні державою.
Зокрема, право брати участь у виборах як в ролі виборців (які обирають), так і в ролі кандидатів (яких обирають).
На мій погляд цілком логічно і справедливо, що заробітчани (або інші особи), які добровільно набули громадянство іншої країни мають автоматично втратити громадянство України і відповідні права акціонерів корпорації "Україна" або учасників команди "Україна". Оскільки з різних причин вони вирішили жити не в Україні з її питаннями, обставинами і порядками, а в інших країнах - з їхніми питаннями, обставинами і порядками. (Тому не дуже логічно, що вони тут не живуть, живуть в інших історіях, але мають право керувати життям тих людей, які живуть тут.) Натомість, якщо такі колишні громадяни України відмовляться від громадянства інших країн (і вийдуть з нього), то для них має бути максимально спрощена процедура повернення у громадянство України.
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27.02.2021 00:26 Відповісти
Громодянство це частка властности каждого в краини по праву рождения. И где она ця частка от надр земли воды , где реестр властности, где реестр власникив. Пока мы це не усвидомимо шо мы хозяева и на загальных сборах робимо соби владу в громадах ст 142 142
13 конституции. И не будем защищать и выполнять конституцию мы не громодяны мы холопы своих , Слуг народа' Громодянин это человек с оружием по сути, котрым он защищает свое право на форуме, собрании так было изначально. По форме это может быть , что угодно в наш час. Но уважают и боятся только сильного с репутацией-закон природы и тому нема рады. Еднаемось чтоб быть сильными в громадах.
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27.02.2021 01:15 Відповісти
В законе надо добавить, что если особа не желает добровольно отказаться от одного из гражданств, то она должна быть лишена гражданства Украины.
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27.02.2021 12:49 Відповісти
Питання подвійного громадянства потрібно винести на всеукраїнський референдум після детального роз'яснення щодо практичних наслідків введення подвійного громадянства для тих, хто його матиме, для всіх інших громадян і для України в цілому.
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27.02.2021 15:02 Відповісти
Да хоть тройное гражданство. Главное, чтоб трудился честно и профессионального на благо украинского народа.
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27.02.2021 15:04 Відповісти
Цікаво чому на фото український та венгерські паспорти?Та чому владі так милить очі венгерське громадянство декількох сотень що аж небачить десятки а то і сотні тисяч із паспортами кацапіі.Та і більшість владних мужів вже мають по два три а то і більше громадянств.
Все родлять для того щоб тих хто на окупованих територіях взяв громадянство кацапії визнати українцями чого неможна допустити.
Подвійне громаданство може бути тільки в мирній та стабільній країні а не у воюючій
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27.02.2021 16:38 Відповісти
 
 