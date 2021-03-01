УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13930 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 507 4
закон (1327) Зеленський (17463) іноземець (311)

Зеленський підписав закон, який регулює правовий статус іноземців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон, який регулює правовий статус іноземців

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства "№ 1182-IX, прийнятий Верховною Радою України від 3 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Цей документ регулює правовий статус перебування в Україні приватних домашніх працівників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, які працюють за трудовим договором і не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.

Ці категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ України. Також МЗС України реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, що проходять стажування або навчальну практику в їхніх посольствах, консульствах та представництвах.

Читайте також: У 2020 році майже 20 тис. іноземців отримали відмову у в'їзді в Україну, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Відповідно до закону, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється з дотриманням принципу взаємності.

Зазначені особи також зможуть в'їжджати і виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС України працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їх сімей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно он хоть читает, то что подписывает? или нафиг оно надо? Зеленский подписал закон, регулирующий правовой статус иностранцев - Цензор.НЕТ 3308
показати весь коментар
01.03.2021 16:36 Відповісти
я вообще удивляюсь, подписал то, ветировал сё, сказал это. Журналисты наделяют зе умом, которого у него нет
показати весь коментар
01.03.2021 17:25 Відповісти
Нічого несподіваного - журналізди наділяють його тим, що мають самі. В обох випадках ані за ум, ані за мізкі мова не йдеться.
показати весь коментар
01.03.2021 22:05 Відповісти
какой-то бред....
показати весь коментар
01.03.2021 19:22 Відповісти
 
 