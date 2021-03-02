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На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

Із 1 березня на вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За неповний день у чергу на вакцинацію через портал записалися 5280 осіб, через контакт-центр МОЗ - 671 особа, через портал "Дія" 38 531 особа. Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації та їхню довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Степанов нагадав, що запис на вакцинацію було відкрито 1 березня.

Записатися на вакцинацію можна через контакт-центр МОЗ, на порталі "Дія" або порталі МОЗ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Значит ещё не во все психбольницы завезли индийскую мачмалу
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02.03.2021 12:02
+3
у меня родственник в норм государстве прививался, то брали анализ перед прививкой, а тута аак ? быдлу сойдёт ? не даром
ни зеленский , ни прочие нелохи себе это гавно колоть не собираются, гавно для простых людишек ...
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02.03.2021 12:16
+2
Или принудительно записали на индийскую ширку. На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 8402
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02.03.2021 12:07
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Значит ещё не во все психбольницы завезли индийскую мачмалу
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02.03.2021 12:02 Відповісти
Огласітє вєсь спісок. І хочу побачити першими в списку все зеленоморде сімейство, на чолі з папіком Сашою і маманом Рімою, а далі по списку дєрьмаки, шефіри, юзіки і іншою квартальською шоблою. Так щоб всім індійський шмурдяк на камеру кололи, а тим хто профілонить, відпрацювати по три місяці санітарами в ковідних відділеннях
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02.03.2021 12:11 Відповісти
семейство привито пфайзером, а дерьмо семейство для лохов приберегло
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02.03.2021 12:18 Відповісти
кстати о записи через "Дию"
пишет провизор в аптеке (группа риска приравненная к медикам)

Якщо мене після цього забанять...штош... Але, якщо ти медпрацівник і хочеш через дію записатися на вакцинацію, то тобі дуже ланідно і чемно скажуть: "Ідіть у ср@ку".

На вакцинацию от COVID-19 записались уже более 44 тыс. украинцев, - Степанов - Цензор.НЕТ 6412
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02.03.2021 12:02 Відповісти
вот и вся "запись"
интересно - кто же там записался в таком количестве? и на когда?
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02.03.2021 12:04 Відповісти
И второй вопрос - как они рассчитывали категории риска по профессии? Например через врача в больнице проходит в среднем 1 пациент за 20 минут, а через кассира в супермаркете за те же 20 минут проходит до 50 человек. У кого из них выше шанс заразиться?
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02.03.2021 12:11 Відповісти
Естественный отбор в действии. На вакцинацию от COVID-19 записались уже более 44 тыс. украинцев, - Степанов - Цензор.НЕТ 3560
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02.03.2021 12:03 Відповісти
Модерна или Пфайзер куда записыватся?
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02.03.2021 12:06 Відповісти
В Польшу.
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02.03.2021 12:19 Відповісти
Или принудительно записали на индийскую ширку. На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 8402
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02.03.2021 12:07 Відповісти
Отличные показатели, на 38 млн человек нашлось всего 44 тыс дебилов готовых вколоть себе индусский шмурдяк.
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02.03.2021 12:08 Відповісти
оце походу реальні виборці зе.
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02.03.2021 12:12 Відповісти
40 тыщ записались сами или это из "вас замишет руководитэль" ?
скоко из этих 44000 откажутся от прививки индейскими помоями ?
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02.03.2021 12:13 Відповісти
Там очень хитрая запись через Дию. Типа написано что может быть прививка любой вакциной исходя из наличия и перечислены все существующие вакцины, включая нормальные, но мы то знаем что в наличии только индусский шмурдяк. Видимо расситано на тех, кто не знает.
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02.03.2021 12:17 Відповісти
Ну что сказать. Дуже потужно.
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02.03.2021 12:16 Відповісти
у меня родственник в норм государстве прививался, то брали анализ перед прививкой, а тута аак ? быдлу сойдёт ? не даром
ни зеленский , ни прочие нелохи себе это гавно колоть не собираются, гавно для простых людишек ...
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02.03.2021 12:16 Відповісти
Вакциной или индийской бурдой ? На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 3348
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02.03.2021 12:27 Відповісти
Яби спутнік запропонували більше б було. Ватніки б лізли що Роккі на сир.
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02.03.2021 12:34 Відповісти
Даже если степанов припиз...ел, а он стопудово крепко припиз...ел, 44 тысячи - ничтожно малая цифра. Потеряли мы доверие к тебе, придурок залу...оголовый. Сам ширяйся индиской сортирной жижей.
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02.03.2021 12:37 Відповісти
В первых двух палетах привезенной вакцины было 50тыс. доз. Вот таким нехитрым заявлением степашка обеспечил себе дальнейшие закупки неоттестированной вакцины.
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02.03.2021 13:24 Відповісти
 
 