На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов
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Із 1 березня на вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За неповний день у чергу на вакцинацію через портал записалися 5280 осіб, через контакт-центр МОЗ - 671 особа, через портал "Дія" 38 531 особа. Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації та їхню довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19", - розповів глава МОЗ.
Степанов нагадав, що запис на вакцинацію було відкрито 1 березня.
Записатися на вакцинацію можна через контакт-центр МОЗ, на порталі "Дія" або порталі МОЗ.
Топ коментарі
+3 Zemer
показати весь коментар02.03.2021 12:02
+3 Arkady Korshun
показати весь коментар02.03.2021 12:16
+2 Павел Орехов c16ceb45
показати весь коментар02.03.2021 12:07
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Будь ласка, зачекайте...
пишет провизор в аптеке (группа риска приравненная к медикам)
Якщо мене після цього забанять...штош... Але, якщо ти медпрацівник і хочеш через дію записатися на вакцинацію, то тобі дуже ланідно і чемно скажуть: "Ідіть у ср@ку".
интересно - кто же там записался в таком количестве? и на когда?
скоко из этих 44000 откажутся от прививки индейскими помоями ?
ни зеленский , ни прочие нелохи себе это гавно колоть не собираются, гавно для простых людишек ...