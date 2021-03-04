Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Зеленський має негайно повернути державну охорону колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі, який дав свідчення щодо провалу операції із захоплення російських терористів ПВК Вагнера.
Про це у відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Днями, як повідомили ЗМІ, колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу позбавили охорони. Може, учасники злочину мріють, щоб хтось знищив їм головного свідка державної зради? Я добре знаю послужний список цього офіцера, добре знаю, що він зробив для України та чим накапостив її ворогам. Вимагаю від Зеленського повернути охорону Бурбі як від особи, яка найбільш зацікавлена у безпеці цього розвідника", – говорить Порошенко.
Він також вкотре наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає створення парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування зриву спецоперації із затримки "вагнерівців".
"Президент має дати вказівку "слугам" негайно подати кандидатури до цієї комісії, щоби не виникала підозра, що він покриває когось із свого близького оточення, або, не дай Боже, і самого себе", – зауважує Порошенко.
"Я готовий давати свідчення цій комісії. Правда в тому, що я у вісімнадцятому році дав санкцію на підготовку цієї найскладнішої в історії українських спецслужб операції. Правда в тому, що розвідка у взаємодії із західними партнерами її блискуче підготувала, до найдрібніших деталей. І гірка правда в тому, що в останні години перед арештом злочинців інформація про це утекла до Російської Федерації із Офісу українського президента. Влітку двадцятого, коли мене там не було вже більше року, це сталося. І це вже пряма відповідальність Володимира Зеленського", – констатує п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Ты и твоя ферма?
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?"
После таких слов как-то нелепо требовать создавать ВСК. Память очень короткая у политиков.
P.S. Провал операции по захвату российских террористов ЧВК "Вагнера" нужно расследовать обязательно. Но пЕС (быв. БПП, партия регионов и т.д. - сколько они там раз перекрашивались?) точно не может что-то "требовать" по этому вопросу т.к. это обычные коньюктурщики с единственной заботой о своем кармане.
Так?
Международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской офшорной компании GLV. Компания была зарегистрирована двумя юрлицами Белиза Poramto Group и Admiral Group, которые связывают с экс-президентом.
За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло более $60 млн. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за "отсутствия прозрачности".
В "Европейской солидарности" заявили, что лично Петр Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.
"27 сентября 2019
Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области."
Во-первых: где пруф? Интересен источник. Как то про заплатила все ведет на кацапские сайты, на нормальных источниках только Рошен проиграл суд который обязывает заплатить-это нихрена не одно и тоже.
ВО-вторых: Те реально не видишь разницы межлу платит налоги и пытаются выбить налоги через суд?))) Это же противоположные понятия)))
Да... Неудобно получилось)))) Это цитата депутата БПП:
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?"
Нічого, зеленим фермам не перебити документальний фільм від Bellingcat. Подивимось, збіжуть фігуранти з Банкової до Ростова чи ні.
От кого им сбегать?
С твоей фермы?
Ну, іще треба було увесь ОП разом з Зелею у СІЗО до тих пір поки крота не виявлять.
Взагалі, ******* імпічментом.
Він підписав закон, авторства портнова, проголосований моностадом, за яким імпічмент стає, просто, неможливим.
"По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.
Официальная причина выселения из дома - перестройка будки пропускного пункта на въезде во двор, что послужило причиной мгновенного расторжения договора.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5350684151638504
У Семочко вимагай ..!
- Не думаю
Юрій Бутусов
27 лютого о 07:12 ·
Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов. Глава Офиса президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву, фильм выйдет в марте...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5350684151638504
Наркобот, так чего ты не требуешь снятия охраны с ТОП чинов которые сливают Украину: Зеля, Татаров, Дерьмак?
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
Зацените прошлый шыдевр!
первейший галант
Ещё и пары годочков не минуло, как Шоколатье Порохатый отхватил пенделя булкодробительного на выборах президентских, ещё не выпрямилась пенделем деформированная его черта главная, дупу тучную разделяющая на полужопия мерзкие, не рассосалась электоратом жестокосердным на его дупе обрюзгшей оставленная вмятина глубокая. А Порош(ен)ку Тошнотворному уже не ймётся, уже терпеть не в мочь - уже жаждет, вожделеет и желает любострастно Барыга Шоколадный своего возвращения скорейшего, пришествия второго, чтобы вновь томиться бесконечно на каторге сладостной власти государевой, не щадя "Бриони" своего бурлаком согбенным влачить натужно громадьё полномочий державных, разделять самовластно и перенаправлять по прихоти своей потоки лавандосовые, помыкать барственно халдеями подхалимными, вершить надменно судьбы лохмандеев ничтожных.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - не светит Мародёру Порохатому булава президентская, хоть бы все порохоботы упоротые с натуги пополам треснули.
04.03.2021 10:27
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первейший галант
Михаил Петрович Порошенко родился и, соответственно, был крещён Медведчуком в 2001 году.