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Новини Політика України
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Зеленський (17470) охорона (284) Порошенко (13234) ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі

Президент Зеленський має негайно повернути державну охорону колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі, який дав свідчення щодо провалу операції із захоплення російських терористів ПВК Вагнера.

Про це у відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Днями, як повідомили ЗМІ, колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу позбавили охорони. Може, учасники злочину мріють, щоб хтось знищив їм головного свідка державної зради? Я добре знаю послужний список цього офіцера, добре знаю, що він зробив для України та чим накапостив її ворогам. Вимагаю від Зеленського повернути охорону Бурбі як від особи, яка найбільш зацікавлена у безпеці цього розвідника", – говорить Порошенко.

Він також вкотре наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає створення парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування зриву спецоперації із затримки "вагнерівців".

"Президент має дати вказівку "слугам" негайно подати кандидатури до цієї комісії, щоби не виникала підозра, що він покриває когось із свого близького оточення, або, не дай Боже, і самого себе", – зауважує Порошенко.

"Я готовий давати свідчення цій комісії. Правда в тому, що я у вісімнадцятому році дав санкцію на підготовку цієї найскладнішої в історії українських спецслужб операції. Правда в тому, що розвідка у взаємодії із західними партнерами її блискуче підготувала, до найдрібніших деталей. І гірка правда в тому, що в останні години перед арештом злочинців інформація про це утекла до Російської Федерації із Офісу українського президента. Влітку двадцятого, коли мене там не було вже більше року, це сталося. І це вже пряма відповідальність Володимира Зеленського", – констатує п’ятий Президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4630
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04.03.2021 08:36
+35
Все знают что информацию по вангеровцам слил не завхоз из ОП, а вице-презедент Андрей Елдак!!! Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 827
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04.03.2021 08:33
+18
Звісно, Порошенко має рацію.
Ну, іще треба було увесь ОП разом з Зелею у СІЗО до тих пір поки крота не виявлять. Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7048
Взагалі, ******* імпічментом.
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04.03.2021 08:38
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Все знают что информацию по вангеровцам слил не завхоз из ОП, а вице-презедент Андрей Елдак!!! Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 827
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04.03.2021 08:33 Відповісти
Все, это кто?
Ты и твоя ферма?
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04.03.2021 08:35 Відповісти
Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4630
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04.03.2021 08:36 Відповісти
Почему Бубочка и слуги против создания ТСК, *******?
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04.03.2021 08:39 Відповісти
В свое время и БПП было против создания ТСК.
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04.03.2021 11:10 Відповісти
Мы сейчас говорим про конкретный случай, просыпайся, у нас два года как Бубочка и слуги с монобольшинством при власти, а вам все Порох в штаны срет, вы на него пять лет гавно метали: свинарчуки, мальдивы, офшоры, на выходе правда пшик ну то такое, а сейчас что то великих антикоррупционеров-зрадюков как ветром сдуло
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04.03.2021 11:21 Відповісти
Вот Вам про конкретный случай:
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?"

После таких слов как-то нелепо требовать создавать ВСК. Память очень короткая у политиков.

P.S. Провал операции по захвату российских террористов ЧВК "Вагнера" нужно расследовать обязательно. Но пЕС (быв. БПП, партия регионов и т.д. - сколько они там раз перекрашивались?) точно не может что-то "требовать" по этому вопросу т.к. это обычные коньюктурщики с единственной заботой о своем кармане.
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04.03.2021 12:08 Відповісти
А с каких пор полиция занимается расследованием гос измены по операции где учавствовали иностранные спец службы? Есть механизм создания комиссии и ее плономочия, то что ты считаешь можешь у себя на кухне рассуждать. Это ты зебизяна решила кто что может требовать? У тебя есть факты про набитые карманы, коррупцию со стороны ЕС? Венедиктова тебя расцелует если принесешь, второй год ищет. За слуг переживай больше дома с машинами не успевают менять с пустыми декларациями, а Беня с казны уже поимел с судами Портнова такие суммы что и не снилось. Пока твои аргументы пердеж в лужу и не более.
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04.03.2021 12:15 Відповісти
Ну что вы... Какие факты.... В пес все кристально честные люди во главе со святым.
Так?
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04.03.2021 12:19 Відповісти
Кристально чистых людей нет. Ну ты же обвиняешь, что конкретно в ЕС все думают как набить карманы, стало быть слуги и прочие кристально чистые? Раз есть такая инфа, пруфы в студию. По офшорам с миллиардами и Свинарчукам вы уже обдрыстались, еще что есть?
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04.03.2021 12:23 Відповісти
"стало быть слуги и прочие кристально чистые?" - эти еще хуже.

Международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской офшорной компании GLV. Компания была зарегистрирована двумя юрлицами Белиза Poramto Group и Admiral Group, которые связывают с экс-президентом.

За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло более $60 млн. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за "отсутствия прозрачности".
В "Европейской солидарности" заявили, что лично Петр Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.
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04.03.2021 12:28 Відповісти
Так где открытое дело в чем проблема? Портнов уже по Панамским офшорам суд уже проиграл, в чем проблема тут судиться? Паралельно с офшорами куда квартал Вовы на кипр прибыль выводит показывая убытки в Украине. Как набили карманы Забродский, Федына, Зинкевич и прочие сюда же вброс был?
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04.03.2021 12:34 Відповісти
Так офшоры не запрещены законом.
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04.03.2021 12:43 Відповісти
"квартал Вовы на кипр прибыль выводит" = порошенко. Обое рябое
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04.03.2021 12:44 Відповісти
Ну да ну да, смотрим налоги Квартала ноль, смотрим налоги Рошена сотни миллионов плюс благотворительный фонд. Епта ну конечно одно и тоже - никакой разницы 😂
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04.03.2021 13:10 Відповісти
"смотрим налоги Рошена" - в параше тоже посмотрите.
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04.03.2021 13:30 Відповісти
Покажи, какие проблемы?
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04.03.2021 14:44 Відповісти
Ну если Вас гугл забанил...
"27 сентября 2019
Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области."

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04.03.2021 15:41 Відповісти
😁
Во-первых: где пруф? Интересен источник. Как то про заплатила все ведет на кацапские сайты, на нормальных источниках только Рошен проиграл суд который обязывает заплатить-это нихрена не одно и тоже.
ВО-вторых: Те реально не видишь разницы межлу платит налоги и пытаются выбить налоги через суд?))) Это же противоположные понятия)))
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04.03.2021 15:56 Відповісти
"Есть механизм создания комиссии и ее плономочия, то что ты считаешь можешь у себя на кухне рассуждать."

Да... Неудобно получилось)))) Это цитата депутата БПП:

"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?"
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04.03.2021 12:21 Відповісти
А что неудобного то? Я что ли это говорил? Если что там речь шла про конкретный вид преступления, а никак не про ерунду комиссий как таковых. Офшоры и гос измена немножко не одно и тоже
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04.03.2021 12:27 Відповісти
Ферми, то у зеленого Федорова і ОП.
Нічого, зеленим фермам не перебити документальний фільм від Bellingcat. Подивимось, збіжуть фігуранти з Банкової до Ростова чи ні. Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2074
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04.03.2021 08:44 Відповісти
Не сбегут (к сожалению).
От кого им сбегать?
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04.03.2021 11:11 Відповісти
Від тих самих, що у 2013-14 р.р. Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8176
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04.03.2021 11:56 Відповісти
От тебя сбегут? Шо ты такое?
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04.03.2021 11:43 Відповісти
мнение твоей свинарни не спрашивали
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04.03.2021 09:16 Відповісти
а йому таки 5 свинорусів лайкнули Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 71
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04.03.2021 09:35 Відповісти
интересные у тебя лайкеры...
С твоей фермы?
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04.03.2021 10:40 Відповісти
Ну фамілійо. Це ж татарською (якщо не помиляюсь) той прЕдмет яким потерпілий грає на роялі. Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1220
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04.03.2021 08:38 Відповісти
А я думав, що Дерьмак є начальником у Зелі? По діях воно так виглядає.
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04.03.2021 10:42 Відповісти
Хех, чого захотів. Це ж свідок проти Бубачки, який каже шо ніякої спецоперації не було і бути не може.
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04.03.2021 08:34 Відповісти
Бурба действительно жизнью рискует а чёрт из квартала 95 сопли жуёт, консерва приполярная....
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04.03.2021 08:35 Відповісти
Звісно, Порошенко має рацію.
Ну, іще треба було увесь ОП разом з Зелею у СІЗО до тих пір поки крота не виявлять. Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7048
Взагалі, ******* імпічментом.
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04.03.2021 08:38 Відповісти
Імпічмент тре прововодити вже давно.
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04.03.2021 09:32 Відповісти
Працюючий Закон про імпічмент, проголосований минулою Радою, ВАЗеленський проігнорував.
Він підписав закон, авторства портнова, проголосований моностадом, за яким імпічмент стає, просто, неможливим.
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04.03.2021 10:55 Відповісти
Деякі деталі справи
"По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.

Официальная причина выселения из дома - перестройка будки пропускного пункта на въезде во двор, что послужило причиной мгновенного расторжения договора.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5350684151638504
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04.03.2021 08:51 Відповісти
"По данным Цензор.Нет" - одна бабка сказала... Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4609 він пів року тому звільнився - чому держава повинна його утримувати і їм перейматися?
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04.03.2021 09:11 Відповісти
Тупица, он по своей должности владеет сверхсекретной информацией государственной важности. Охрана предоставляется не только тем кто продолжает работать.
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04.03.2021 09:14 Відповісти
і пішов зливати інфу на кожному кутку? медальку і довічне утримання за це держава повинна давати? Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5857
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Я таких безмозглых давно не встречал, у меня кошка дома умнее. Алканика тебе бы больше ник подошёл.
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04.03.2021 09:29 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2376 "гідна" єлітарна відповідь - ви взагалі хто, чого досягли..? щоб когось оцінювати Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8517
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04.03.2021 09:38 Відповісти
Алла Ника, а инициалы почему то ТП? Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9256
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04.03.2021 09:21 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4487
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Тупая курица - мозги не брови - если их нет - не нарисуешь Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 658
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04.03.2021 09:48 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5935
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04.03.2021 09:52 Відповісти
не имеет смысла, просто в спам
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04.03.2021 10:42 Відповісти
Дура клиниеская. Все тупые зеленодрочеры любят порассуждать на темы, в которых они полные профаны. Правда, там мозгов нет совсем , чтобы в принципе о чем-то рассуждать.
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04.03.2021 10:04 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5597
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04.03.2021 10:12 Відповісти
Хм. Ну, звісно, в Московії з Цензора.нет жупел зробили, типу візитівок Яроша Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8541
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04.03.2021 10:15 Відповісти
так саме цікаве, що інфу про зраду-зрадницьку почали москалі першими розганяти, а потім і "наші" долучилися.. Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2349
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Ну, так Зелені інформацію злили московитам, а не Цензору, оті москалики першими почали публікувати свої інтерпретації
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04.03.2021 10:31 Відповісти
для чого злили? щоб цензору було про що писати.. Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5545
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04.03.2021 10:36 Відповісти
і ще питання - у нас стільки нових органів створено - чого ж цей "борець" за правду не звернувся нікуди? наче присягу давав і тут став "зіркою" ток-шоу...
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04.03.2021 10:41 Відповісти
ты про бубочку?
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04.03.2021 11:43 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7223
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04.03.2021 11:57 Відповісти
*Сладкій* ..требуєт (кац) ..
У Семочко вимагай ..!
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04.03.2021 08:55 Відповісти
Дебіли бачу задоволені, що Шмаркля вірних синів України видає на поталу ворогу аби тільки "приховати" величезну зраду.
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Пішла війна компроматів- можуть вилізти цікаві речі...
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04.03.2021 08:57 Відповісти
на допрос ****.й.требует он....
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04.03.2021 09:05 Відповісти
Зєля зняв охорону з Бурби, бо ефесбешна наволоч відкрила на нього полювання. Валодя ходить по охрінінно тонкій кризі... А незабаром вийде результат розслідування Белінгкет- отам пукан у віслюка й пригорить.
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04.03.2021 09:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
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04.03.2021 09:06 Відповісти
Як ботва активізувалась)
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04.03.2021 09:07 Відповісти
І, як видно, переважно русскоязьічная. Випадковість?
- Не думаю Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2733
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04.03.2021 10:24 Відповісти
лапоть, и по этому у Янелоха кортеж на 20 машин и он в Жмеринку на самолете летает?
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04.03.2021 09:17 Відповісти
Пусть Порошенко поселит в своем дворце в Козине. Построенном на территории дома отдыха Киевской кондитерской фабрики. И охраняет за свои кошти хоть пожизненно.
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04.03.2021 09:08 Відповісти
Не вопрос. Тока пущай Ленка оплачивает, ну как крымскую хатынку Членограя Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8495
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04.03.2021 09:29 Відповісти
Не ну ты......ваапче!
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04.03.2021 11:45 Відповісти
Гыыыыы, топить за Янелоха Оманского могут только поцы с нетрадиционной ориентацией... в плохом смысле этого слова Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 291
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04.03.2021 09:19 Відповісти
А почему Порох раньше молчал , что в восемнадцатом году дал санкцию на подготовку этой сасой сложной в истории украинских спецслужб операции.Источник: https://censor.net/ru/n3251341. Что мешало полгода назад сказать? Политическая целесообразность?
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04.03.2021 09:25 Відповісти
А что это должно было изменить? Вера нелохов в членограя - непокобелима Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1114
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04.03.2021 09:31 Відповісти
А вам ,лять,еще и про это говорить?вы,зесрань ,все что можно сдаете пуйлу...
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04.03.2021 09:33 Відповісти
Він уже давненько про це сказав. Не відразу після провалу, але давно.
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04.03.2021 10:21 Відповісти
Пройшло не пів року, а 5 днів: 27 лютого Клоун виселив Бурбу і зняв з нього охорону. Зебобики, читайте новини, а не тільки методички Єрмака - агента ФСБ Козиря.

Юрій Бутусов
27 лютого о 07:12 ·
Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов. Глава Офиса президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву, фильм выйдет в марте...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5350684151638504
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Як Петро дав охорону черноротої Бондаренчихи?Всім зрадникам України треба охорону?
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04.03.2021 09:35 Відповісти
Докази будуть?
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04.03.2021 10:04 Відповісти
"Всім зрадникам України треба охорону?"
Наркобот, так чего ты не требуешь снятия охраны с ТОП чинов которые сливают Украину: Зеля, Татаров, Дерьмак?
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04.03.2021 11:41 Відповісти
Дебіл, при Пороху та чорнорота бондаренчиха в москві ховалась, а прийшов твій клоун і всі вороги України повернулись і сидять на Банковій кругом Зеленського: Портнов, Татаров, Смирнов... А прокурор Януковоча, той який грав Мурку Прокурор Ренат Кузьмин слабал "Мурку" на рояле - YouTube і при Пороху ховався в мордорі, при Клоуні сидить нардепом у Верховній Раді.
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04.03.2021 11:55 Відповісти
SAVE_BURBA !
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04.03.2021 09:40 Відповісти
Je sui Burba ещё не упоминали?
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04.03.2021 09:56 Відповісти
Бубочка, а отвечать таки придется!!!
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04.03.2021 11:41 Відповісти
А ОНО ещё не зае...устало требовать? Требователь сраный!
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04.03.2021 11:41 Відповісти
скоро Белингкэт раздуплится.... вот интересное время наступает.... цикаво кто кого здавать начнёт???
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04.03.2021 11:46 Відповісти
А наша бубочка на вашу бубочку ложила бубочку с выской бубочки.....
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04.03.2021 11:59 Відповісти
та кто бы сомневался! но решать то всеравно придется - кого отдавать на съедение, как дальше украинцам глаза замыливать, кого делать цапом видбувайлом и т.д. причем ответ - а я не знал, уже не пройдет!
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04.03.2021 12:08 Відповісти
Пройдёт!!!! Ещё раз сто пройдёт, а там.... ещё сто раз! Два года вы обещаете ...надцатый майдан, а брычка не едет, хоть плакай.... Кишки тонкие(да и гнилые) у Парашенки. Гадить он будет, но на трактор больше не полезет.
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04.03.2021 12:12 Відповісти
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
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04.03.2021 12:04 Відповісти
Во наш галантерейщик мощно гавно пенит!
Зацените прошлый шыдевр!

первейший галант

Ещё и пары годочков не минуло, как Шоколатье Порохатый отхватил пенделя булкодробительного на выборах президентских, ещё не выпрямилась пенделем деформированная его черта главная, дупу тучную разделяющая на полужопия мерзкие, не рассосалась электоратом жестокосердным на его дупе обрюзгшей оставленная вмятина глубокая. А Порош(ен)ку Тошнотворному уже не ймётся, уже терпеть не в мочь - уже жаждет, вожделеет и желает любострастно Барыга Шоколадный своего возвращения скорейшего, пришествия второго, чтобы вновь томиться бесконечно на каторге сладостной власти государевой, не щадя "Бриони" своего бурлаком согбенным влачить натужно громадьё полномочий державных, разделять самовластно и перенаправлять по прихоти своей потоки лавандосовые, помыкать барственно халдеями подхалимными, вершить надменно судьбы лохмандеев ничтожных.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - не светит Мародёру Порохатому булава президентская, хоть бы все порохоботы упоротые с натуги пополам треснули.
04.03.2021 10:27
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04.03.2021 12:47 Відповісти
Галантерейщик, ты сам себе ответил:
первейший галант

Михаил Петрович Порошенко родился и, соответственно, был крещён Медведчуком в 2001 году.
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04.03.2021 13:28 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2225
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04.03.2021 23:11 Відповісти
 
 