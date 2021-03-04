Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Запровадження місцевого часу в окремих громадах не планується.
Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.
"На території всієї України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.
Він додав, що запровадження єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.
"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Уже забыли какого это было жить БЕЗ перевода часов и утверждают, что от этого нет никакой пользы.
Думаете, тогда, те, кто вводил летнее-зимнее время были глупее вас и делали это, как вы, только "по приколу"?
Так було в Ризі при СССР час був московський але вони починали працю з семи а не із девяти.
Вона в европах почти везде +1 хотя таже Франция с Испанией чуть не целиком в нулевом.
И не жужжат.
Интересно каккому дебилу и зачем понадобилось вот это вот .... изменение. Хочется материться.
стресс у них...дебилы.
А тепер світитимемо з 7 до 10 = 3год.
то сіоністи навмисно ніч придумали,щоб спочатку за свічки,а тепер і за лампочки гроші знімати
Темний час був з 8год, умовно, без переведення буде з 7год. А так як активний час людини прив'язаний до годинника, то на годину довше світитимемо.
І справа не тільки в умовній економії, а в зручності світлового дня ввечері. А не о 4ранку, коли ще всі сплять!
Але боту це не зрозуміло. Воно ж пише заради рубчика.
поэтому разных Гиркиных сразу признала - за его расстрелы и мордобои, в то время когда воины ВСУ боялись гражданского от БТР оттолкнуть..
Різниця буде в 1 годину. До речі, більша частина франції та іспанії у 0 поясі, але у них встановленний дерективно час +1 поясу, щоб жити в одному часі з іншими країнами ЄС.
І ніхто там істерик не влаштовує, на відміну від місцевої бидлоти.
теперь в ес отменяют_отменяют и у нас.
или мы не в ес стремимся членами стать?
Каждое село может устанавливать своё время!
1. Вводили именно летнее время.
2. Летнее время было шуткой Франклина над французами. Но прижилось.
3. Совок пытался ввести летнее время раз 10. Удалось в 81ом. А точнее в 83ем.
4. ЕС отказывается от летнего времени в этом году.
5. раша уже. Но, видимо, на зло европам думает вернуть. Но не факт, что получится.
Так нафига за него цепляться?
Вообще, меня просто устроит если солнце в зените будет примерно в 12-00 плюс-минус. Где ему и положено быть и логически и астрономически.
Есть астрономическое. Зенит в полдень. Можно даже солнечные часы строить. Вот так и должно быть.
А во сколько солнце встаёт и заходит мне как-то всё равно. Просто зенит и самая короткая тень, должна быть в полдень.
Кроме налогов и других мелких платежей, я никому ничего не обязан. Да не вопрос. Скрещиваю пальцы и клянусь в чём угодно. И вообще, это я Кеннеди убил.
Мне в Киеве удобнее зимнее время. Кто где еще, так за пару лет выясним.
Просто везду будет приписка на киевское время, и всё. И по нему будут все ориентироваться. А локальное будет локально.
Не ответят - ну вычеркну этот контакт. Позвоню по другому.
Не я же теряю.
Я вот хочу, чтобы круглый год рассвет был не раньше 5 утра. А заказ был в 8 вечера.
Лично мне так удобнее всего.
Мне какой единый и неделимый часовой пояс на всю страну для это поставить?
А то, что в полдень самая короткая тень, мы все помним из детских книжек. Не отменять же их теперь? Это было бы глупо. Значит пусть и дальше в полдень будет самая короткая тень.
И закончим на этом.
Це пряма дезінформація, країни ЄС переходять цього року саме на зручніший для людей літній час і його фіксують. Тому що більшість громадян ЄС проголосували так в опитуваннях.
Вопрос о величине переплаты остался. Остался также вопрос, когда лучше людям начинать трудовую деятельность с точки зрения экономии вышеуказанной энергии.
В таблице видна зависимость длительности искусственного освещения, (как результат отсутствия солнца) от времени начала деятельности. Видно, что чем ближе к восходу солнца, тем меньше расходы. Впрочем, никто не принуждает предприятия к этому, можно начинать работу когда угодно. Принято в таблице, что восход солнца летом в 4-00, весной в 6-00, зимой в 8-00. Длительность светового дня летом 16, весной 12, зимой в 8 часов. Активность человека 16 часов, сон - 8 часов.
Интересно, что длительность искусственного освещения отличается всего лишь на 0,5 часа в случае подъёма в промежутке от 4-00 до 6-00. Это объясняется тем, что в первом случае человек утром не пользуется искусственным светом, потому, что есть солнечное, а во втором утром не пользуется искусственным светом, потому, что спит.
У меня в квартире свет где-то горит всегда. 24/7. Даже когда меня дома нет. И кондиционер работает круглый год. И светодиодные лампы и экономные инверторные кондиционеры делать уже научились.
И про то, что люди не пользуются искусственным светом не совсем истина. С 4 до 6 света еще мало. Включают. Перестают где-то в 7-8, если на сейчас.
(Ваш пример отсутствия экономии у Вас дома не является типичным.) Поэтому я привёл чисто формальный расчёт того, как можно экономить в рамках упрощённой модели, параметры которой приведены выше. Упрощённая - это значит, что после восхода солнца света достаточно, чтобы не включать освещение. Есть и другие упрощения, как и положено при моделировании. На простом уровне нет смысла вводить зависимость силы света от угла солнца над горизонтом. Это же не научная статья и сайт не научный. Хоть она и упрощённая, расчёт (таблица) хорошо показывает, к чему надо стремиться, если цель - экономия.
Никому экономить не надо.
Жгите! Просто платите за это. Но раз рынок хз какой, то можете жечь, а можете нет, то всё равно будет дорого. Так или иначе, будет потребитель жечь или нет, но пасьянс сойдётся и он заплатит. И если на глобальном фоне экономия вообще ни на что не влияет, то зачем экономить? Ради экологии? - не, это не ко мне.
Вставайте на рассвете и ложитесь на закате - и будет вам экономия!