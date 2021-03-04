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час (51) годинник (32) Денис Шмигаль (2721)

Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Запровадження місцевого часу в окремих громадах не планується.

Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.

"На території всієї України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що запровадження єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
если с переводом времени на летнее время люди в среднем 2 часа светового времени с утра крепенько спали и два часа вечернего времени (темного времени суток) бодрствовали, то теперь мы будем спать три часа светлого времени с утра и жечь свет по три часа времени вечерами.
Интересно каккому дебилу и зачем понадобилось вот это вот .... изменение. Хочется материться.
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04.03.2021 15:27
+9
То не чипай часовий пояс ,а просто пересунь час початку роботи !!!))
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04.03.2021 15:30
+8
Ну з 10-ма поясами є лише одна країна і як вона живе ми добре знаєсо !!!)))
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04.03.2021 15:29
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ГУПИИ с памятью в 5 минут:
Уже забыли какого это было жить БЕЗ перевода часов и утверждают, что от этого нет никакой пользы.
Думаете, тогда, те, кто вводил летнее-зимнее время были глупее вас и делали это, как вы, только "по приколу"?
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04.03.2021 15:21 Відповісти
Для початку пропоную ще раз перечитати статтю. В якій йде мова про те, що коли в Луганській області вже світає, то на Волині, Львівщині та Закарпатті ще ніч. От саме про цей "місцевий час" в громадах і мова.
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04.03.2021 15:27 Відповісти
То не чипай часовий пояс ,а просто пересунь час початку роботи !!!))
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04.03.2021 15:30 Відповісти
От так Шмигалю і скажи.
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04.03.2021 15:31 Відповісти
На мою думку ,це парафія місцевої влади ,час відкриття крамниць та підприємств !!!)))
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04.03.2021 15:34 Відповісти
Ты не прав ! Давай примем время Вашингтона и будем заниматься фигней.
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04.03.2021 18:30 Відповісти
Громади нехай перенесуть пчаток роботи та ргомадський як їм заманеться а час має бути один,дин для снхінізації міжрегіональних перевезен.
Так було в Ризі при СССР час був московський але вони починали працю з семи а не із девяти.
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04.03.2021 16:13 Відповісти
назви користь від переводу годин.А то тільки бла-бла.
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04.03.2021 15:32 Відповісти
Назви шкоду,а то лише бла-бла-бла!!)))
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04.03.2021 15:35 Відповісти
вот когда будешь с работы возвращаться НОЧЬЮ - тогда и поймешь пользу.
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04.03.2021 16:43 Відповісти
Тут уже активисты предлагали три часовых пояса в Украине намутить Никакого введения местного времени в Украине не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9559
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04.03.2021 15:21 Відповісти
Сложновато будет. Из Киевского часового только лыдыынеры немного торчат.
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04.03.2021 15:39 Відповісти
А нет, ещё Ужгород на 0.3 градуса
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04.03.2021 15:46 Відповісти
Причём тут намутить? Украина географически находиться в трёх часовых поясах.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
95% наверное в одном. Все приличные страны стараются поменьше поясов на территории иметь, а вот у нас некоторым очень сильно хочецца мацковского (а у них там кстате щас +4 - охренеете ещё)

Вона в европах почти везде +1 хотя таже Франция с Испанией чуть не целиком в нулевом.
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04.03.2021 16:19 Відповісти
и как живут люди в странах, где пять, десять поясов... и не парятся...
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04.03.2021 15:23 Відповісти
Ну з 10-ма поясами є лише одна країна і як вона живе ми добре знаєсо !!!)))
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04.03.2021 15:29 Відповісти
в Штатах законодательно их 9, хотя на практике 11...
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04.03.2021 16:13 Відповісти
Ну якщо у В.Британіі врахувати Австралію,Канаду та Н,Зелендію ,то ще більше буде !!!)))
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04.03.2021 16:31 Відповісти
то їдь туди і живи..та не парся
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04.03.2021 15:33 Відповісти
С десятью нету. Зато есть наоборот: фактически часовых пять а на практике один пекинский.
И не жужжат.
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04.03.2021 16:05 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Ще один спосіб розділити українців !!!)))
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04.03.2021 15:27 Відповісти
если с переводом времени на летнее время люди в среднем 2 часа светового времени с утра крепенько спали и два часа вечернего времени (темного времени суток) бодрствовали, то теперь мы будем спать три часа светлого времени с утра и жечь свет по три часа времени вечерами.
Интересно каккому дебилу и зачем понадобилось вот это вот .... изменение. Хочется материться.
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04.03.2021 15:27 Відповісти
вы статистику запросите что 2 недели после изменения времени лето зима и наоборот возрастает и не только у нас а в странах где туда сюда шастали... неврозы инфаркты инсульты и прочие прелести у человека есть ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ которые называют биологическим.... почему священники не рекомендуют ездить со скоростью свыше 120 потому что без шуток ангел на вас махнет рукой а там куда вывезет и те люди мотогонщики гоняя словно на пожар умирают в ДТП раньше в молодом возрасте потому что со скоростью мы убыстряем наше внутреннее время жизнь.. прожигая его... время величина физическая... поэтому мы должны остановиться в каком то времени я пацаном помню как вводили в СССР это самое время с целью экономии...и какой не ясно... а то что первые 3-4 года в с переводом времени в СССР был тот еще головняк так факт люди массово опаздывали и или приходили раньше на час на работу возникали серьезные проблемы там где время учитывал компьютер .....например ракетные войска стратегического назначения.... сбой в транспорте исправлялся неделю в городах ....люди опаздывали на меж городские рейсы поездов самолетов кораблей и автобусов...
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04.03.2021 15:37 Відповісти
Голимая отмазка !!!)))
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04.03.2021 15:38 Відповісти
вот как раз когда я работаю дома, сам на себя, не по графику то летом встаю раньше, вместе со световым днем. Потому перевод часов просто констатирует изменения природного ритма сна и бодрствования.
стресс у них...дебилы.
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04.03.2021 15:51 Відповісти
А як працюють виробництва з 3-4-ох змінним графіком ? Транспортніки з цілодобовим графіком ???))))
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04.03.2021 16:35 Відповісти
Ну раз вы так просите, то мы с удовольствием посмотрим вашу статистику как по Украине при переводе стрелок в течение двух недель возрастает смертность. Ах ты ж смотри какая проблема, нет а вашем комментарии ссылки на эту самую статистику, ее нет не только в комментарии, ее у вас вообще нет.
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05.03.2021 00:05 Відповісти
каких три чакса?если часы всего на час переводили Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6542
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04.03.2021 16:20 Відповісти
Якщо раніше, ми, умовно, світили лампочками з 8 години до 10 = 2 год.
А тепер світитимемо з 7 до 10 = 3год.
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31.10.2021 09:29 Відповісти
то не вмикай світло умовно по часах,а вмикай за потребою...
то сіоністи навмисно ніч придумали,щоб спочатку за свічки,а тепер і за лампочки гроші знімати
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31.10.2021 10:17 Відповісти
Світимо лампочками В ТЕМНИЙ ЧАС!
Темний час був з 8год, умовно, без переведення буде з 7год. А так як активний час людини прив'язаний до годинника, то на годину довше світитимемо.
І справа не тільки в умовній економії, а в зручності світлового дня ввечері. А не о 4ранку, коли ще всі сплять!
Але боту це не зрозуміло. Воно ж пише заради рубчика.
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31.10.2021 11:28 Відповісти
то прив'яжи його до сонця та не мороч голову
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31.10.2021 12:04 Відповісти
Безробітний невдаха троль покиньте тему
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31.10.2021 12:24 Відповісти
не ти мене сюди кликав,не тобі і гоняти...
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31.10.2021 12:58 Відповісти
Так тролів сюди ніхто не кликав, покиньте тему
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17.11.2021 05:07 Відповісти
Шмігаль -Язик без костей!,а людям Харькова -мучения.Тут и так вати -више голови.Через колено -не получится.Создают проблеми ,а потом героически их преодолевают.
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04.03.2021 15:30 Відповісти
через колено как раз и получится - вата силу уважает, сильных любит и сильных слушается..
поэтому разных Гиркиных сразу признала - за его расстрелы и мордобои, в то время когда воины ВСУ боялись гражданского от БТР оттолкнуть.. Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1600
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04.03.2021 15:37 Відповісти
Харьков ближе к часовому поясу +2 находится, чем к +3. Панимаю, что хочецца мацковского, но нет.
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04.03.2021 15:44 Відповісти
Єто каким макаром?
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04.03.2021 16:55 Відповісти
НЕправда. Харьков очень близко к границе 3 часового пояса. А вы профан.
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04.03.2021 20:10 Відповісти
Близько, але ж не у +3 поясі.
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05.03.2021 01:08 Відповісти
Велика частина Харківської області у 3 поясі від Куп'янська.
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05.03.2021 16:51 Відповісти
А как всю жизнь жили по астрономическому (поясному) времени и никто не роптал? А сейчас, видите ли, им понабился дополнительный час вечером, бо не нагулялись, ***...
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04.03.2021 19:28 Відповісти
Всю жизнь не жили по астрономическому времени. Жили по декретному времени от 1930 года. На 1 час добавлено было + к поясному времени.
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04.03.2021 20:12 Відповісти
Если Шмаркаль сказал нет, значит будет...
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04.03.2021 15:31 Відповісти
Утром встанем и по радио услышим московское время 6-00, встаньте прямо, руки на ширине плеч. Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7505
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04.03.2021 15:32 Відповісти
Спочатку-"Союз нерушимий ,республик свободних...."!!!!)))
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04.03.2021 15:37 Відповісти
Тепер в нас буде спільний час з Парижем. Тільки там буде ще світлий день, а в нас ніч, бо відстань зі сходу на захід до них навіть від Києва понад 2000 км. Щороку на сході люди чекали введення літнього часу, а тепер вата тут отримає додатковий аргумент проти України. Навіщо створювати проблему на рівному місті? Ініціатори твердять, що це заради якоїсь зручності. А тепер доведеться ламати графіки робочого дня в установах і коригувати графіки роботи транспорту. І без проблем це не відбуватиметься.
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04.03.2021 15:44 Відповісти
дякую за розум
Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3397
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04.03.2021 15:49 Відповісти
Только идиотам это не аргумент ! Нахрена мне солнце в 3 часа ночи ? Надо за лучшей жизнью во Львов Ехать ? Тогда зачем Украине восточные области?
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04.03.2021 18:41 Відповісти
В вашем ольгине шта в пидерграде летом вааще белые ночи... Никто и не спрашует зачемнеэто нада... Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7994
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04.03.2021 19:02 Відповісти
Що ти верзеш? З яким парижем?
Різниця буде в 1 годину. До речі, більша частина франції та іспанії у 0 поясі, але у них встановленний дерективно час +1 поясу, щоб жити в одному часі з іншими країнами ЄС.
І ніхто там істерик не влаштовує, на відміну від місцевої бидлоти.
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05.03.2021 01:15 Відповісти
Зараз з Францією в нас 1 година. 28 березня, якщо ми не переведемо годинники згідно з DST, Париж з Києвом опиняться в одному часі. Тому що французи годинник переведуть на UTC+2.
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05.03.2021 12:06 Відповісти
Верзуть в нас Стефанчуки своїми абсурдними пропозиціями, наслідки яких будуть для них несподівано болючими. Але ж страждатимуть від того люди перш за все.
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05.03.2021 12:15 Відповісти
популисты и дебилы.. какие дебилы, мамадарагая...
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04.03.2021 15:48 Відповісти
так и не понял - уберут этот всранный перевод времени?
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04.03.2021 16:16 Відповісти
чего тут спорить?вводили в ес перевод стрелок-вводили и у нас.
теперь в ес отменяют_отменяют и у нас.
или мы не в ес стремимся членами стать? Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2107
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04.03.2021 16:22 Відповісти
В луганде перевести часы на 40 лет назад...пусть думают что живут при брежневе им так удобней для организма
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04.03.2021 16:58 Відповісти
В восточных областях, в зимнее время, в 16.00 уже темно. Я жил в Сумах, Луцке, Харькове и Ужгороде. В западных областях зима переносится намного легче. Сейчас я живу в Киеве и предпочел бы летнее время. Закон о референдуме уже есть. Давайте по честному спросим людей и кого окажется больше, то время и оставим.
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04.03.2021 17:02 Відповісти
Согласно науке ЛЮДЕЙ около25 % , остальные двуногие прямоходячие. Очень хочется Пиночета для разрегулирования тупиковой ситуации.
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04.03.2021 19:01 Відповісти
Поки немає референдуму, є петиції на президентському сайті. З цього приводу народ накидав їх там вже штук сім. Голосуйте, ця поки набирає найбільше голосів https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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05.03.2021 23:57 Відповісти
Децентрализация!
Каждое село может устанавливать своё время!
Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 696
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04.03.2021 17:22 Відповісти
Подписываем петицию за летнее время https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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04.03.2021 18:37 Відповісти
Нахер зі своєю петицією.
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05.03.2021 01:18 Відповісти
Дякуємо за інформацію! Підписуємо петицію!
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05.03.2021 12:49 Відповісти
Будем жить так, как жили всю жизнь. И никто не возмущался - мелких трудностей не замечали.
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04.03.2021 19:35 Відповісти
А КАК мы всю жизнь жили??? Жили по декретному времени от 1930 года. 1 час был добавлен к поясному времени. Сколько же электората Зеленского в стране. Элементарного не знают.
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04.03.2021 20:15 Відповісти
Извиняюсь - был неправ. Но к электорату Зелебени отношения не имею.
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04.03.2021 20:42 Відповісти
Это хорошо, что не 73%. Бо их так много...
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04.03.2021 21:02 Відповісти
Есть ряд простых фактов на подумать:
1. Вводили именно летнее время.

2. Летнее время было шуткой Франклина над французами. Но прижилось.
3. Совок пытался ввести летнее время раз 10. Удалось в 81ом. А точнее в 83ем.
4. ЕС отказывается от летнего времени в этом году.
5. раша уже. Но, видимо, на зло европам думает вернуть. Но не факт, что получится.
Так нафига за него цепляться?
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04.03.2021 19:58 Відповісти
Можно и не цепляться за летнее время, если вы сейчас здесь клятвенно пообещаете, что вставать утром вы будете с восходом солнца в три часа ночи, а ложится спать в восемь часов вечера.
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04.03.2021 20:04 Відповісти
Я и так не часто ложусь раньше трёх.
Вообще, меня просто устроит если солнце в зените будет примерно в 12-00 плюс-минус. Где ему и положено быть и логически и астрономически.
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04.03.2021 20:57 Відповісти
Гы гы гы , по- моему вы слабо понимаете понятие зимнего времени летом, теперь дабы оправдать свое пристрастие к зимнему времени , вы просто обязаны ложиться спать в семь- восемь часо вечера, а просыпаться с рассветом и воем ))) петухов в три часа ночи. Клянетесь?))))
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04.03.2021 21:04 Відповісти
Да нет зимнего времени. Это фикция, которую придумали в противоположность летнему, которое тоже придумали.
Есть астрономическое. Зенит в полдень. Можно даже солнечные часы строить. Вот так и должно быть.
А во сколько солнце встаёт и заходит мне как-то всё равно. Просто зенит и самая короткая тень, должна быть в полдень.

Кроме налогов и других мелких платежей, я никому ничего не обязан. Да не вопрос. Скрещиваю пальцы и клянусь в чём угодно. И вообще, это я Кеннеди убил.
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04.03.2021 23:41 Відповісти
Слелайте эксперимент, сходите на улицу и попросите обяснить людей что такое астрономическое время,думаю вы с трудом найдете хотя бы одного человека который в состоянии это обяснить с научной точки зрения.
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05.03.2021 00:24 Відповісти
А потом этим же людям скажите что у них теперь будет восход солнца в три часа ночи , при этом до семи часов они будут еще спать по сути при свете дня часов пять, после чего в 8-9 часов идти на работу, а возвращаться с работы уже когда стемнеет, и это летом. Обязательно скажите , что это время правильрое, астрономическое. Как думаете куда они пошлют это время?
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05.03.2021 00:28 Відповісти
Да и главное, не надо рассказывать сказки о переносе графика начала рабочего дня на 4-5 или 6 часов утра, никто этого делать не будет.
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05.03.2021 00:30 Відповісти
Ну поживём пару лет, и посмотрим. Может и сделаем часовые зоны на страну.
Мне в Киеве удобнее зимнее время. Кто где еще, так за пару лет выясним.
Просто везду будет приписка на киевское время, и всё. И по нему будут все ориентироваться. А локальное будет локально.
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05.03.2021 04:51 Відповісти
Буду я считать, что в 10 утра все стали и позвоню куда-то.
Не ответят - ну вычеркну этот контакт. Позвоню по другому.
Не я же теряю.
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05.03.2021 04:53 Відповісти
Наше лето вообще неправильное.
Я вот хочу, чтобы круглый год рассвет был не раньше 5 утра. А заказ был в 8 вечера.
Лично мне так удобнее всего.
Мне какой единый и неделимый часовой пояс на всю страну для это поставить?
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05.03.2021 04:44 Відповісти
Думаю я смогу объяснить что такое солнечные часы.
А то, что в полдень самая короткая тень, мы все помним из детских книжек. Не отменять же их теперь? Это было бы глупо. Значит пусть и дальше в полдень будет самая короткая тень.
И закончим на этом.
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05.03.2021 04:47 Відповісти
Лжешь! ЕС не отказывается от летнего времени. Они хотят отказаться от перевода времени. А на каком времени остаться - это еще будут решать. Брехун!
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04.03.2021 20:17 Відповісти
Не совсем. Сначала был закон о введении летнего времени, из которого логически получался переход с зимнего на летнее и обратно. Его и отменяют, т.е. введение летнего времени. А что они примут вместо - посмотрим.
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04.03.2021 20:39 Відповісти
..."4. ЕС отказывается от летнего времени в этом году"...
Це пряма дезінформація, країни ЄС переходять цього року саме на зручніший для людей літній час і його фіксують. Тому що більшість громадян ЄС проголосували так в опитуваннях.
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05.03.2021 12:54 Відповісти
Походу те кто за зимнее время - пенсионеры или тунеядцы, у которых нет детей, и которые имеют возможность шарится по улице летом в любое время дня и ночи , а те кто за летнее время - рабочие и мелкий бизнес, первые вполне разумно спрашивают, когда они смогут летом отдохнуть на свежем воздухе при дневном свете, как это делают пенсионеры и тунеядцы , если с работы они приезжают в шесть пол седьмого, а в семь начнет уже темнеть, авторые тоже интересуются наскоьько сократятся их доходы от того, что люди предпочтут сидеть дома , чем шарится в темноте на улицах.
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04.03.2021 20:01 Відповісти
Новый закон об исчислении времени отменяет сезонные переходы. Раньше такой закон вводил сдвиг стрелок на +1 час для экономии эл. энергии на освещение и при работе кондиционеров. Депутаты посчитали не нужной такую экономию. Вероятно, они не видели нормальных расчётов. Отменили. Решили, что люди и предприятия будут платить немного больше, ну и что?
Вопрос о величине переплаты остался. Остался также вопрос, когда лучше людям начинать трудовую деятельность с точки зрения экономии вышеуказанной энергии.
В таблице видна зависимость длительности искусственного освещения, (как результат отсутствия солнца) от времени начала деятельности. Видно, что чем ближе к восходу солнца, тем меньше расходы. Впрочем, никто не принуждает предприятия к этому, можно начинать работу когда угодно. Принято в таблице, что восход солнца летом в 4-00, весной в 6-00, зимой в 8-00. Длительность светового дня летом 16, весной 12, зимой в 8 часов. Активность человека 16 часов, сон - 8 часов.
Интересно, что длительность искусственного освещения отличается всего лишь на 0,5 часа в случае подъёма в промежутке от 4-00 до 6-00. Это объясняется тем, что в первом случае человек утром не пользуется искусственным светом, потому, что есть солнечное, а во втором утром не пользуется искусственным светом, потому, что спит.
Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1233
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04.03.2021 21:24 Відповісти
Перед Украиной не стоит вопрос экономии электроэнергии, ради чего вся эта хрень (это литературное слово) с летним временем и придумывалась. Не в те года живём. У нас и так профицит. И чем больше потребит население, особенно не зелёной, тем лучше и для энергетики и для экономики.
У меня в квартире свет где-то горит всегда. 24/7. Даже когда меня дома нет. И кондиционер работает круглый год. И светодиодные лампы и экономные инверторные кондиционеры делать уже научились.
И про то, что люди не пользуются искусственным светом не совсем истина. С 4 до 6 света еще мало. Включают. Перестают где-то в 7-8, если на сейчас.
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05.03.2021 00:01 Відповісти
То, что в стране имеется профицит энергии, (точнее не энергии, а мощностей её генерации) не говорит о том, что её цена бросовая. Энергия продаётся организациям и населению по вполне конкретным ценам. И всегда будет стоять вопрос её экономии. И связанный с ней вопрос, как влияет время начала работы на экономию э/энергии.
(Ваш пример отсутствия экономии у Вас дома не является типичным.) Поэтому я привёл чисто формальный расчёт того, как можно экономить в рамках упрощённой модели, параметры которой приведены выше. Упрощённая - это значит, что после восхода солнца света достаточно, чтобы не включать освещение. Есть и другие упрощения, как и положено при моделировании. На простом уровне нет смысла вводить зависимость силы света от угла солнца над горизонтом. Это же не научная статья и сайт не научный. Хоть она и упрощённая, расчёт (таблица) хорошо показывает, к чему надо стремиться, если цель - экономия.
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05.03.2021 01:48 Відповісти
В том и прикол, что у нас профицит, пусть и дорогой, т.к. рынок непонятно какой.
Никому экономить не надо.
Жгите! Просто платите за это. Но раз рынок хз какой, то можете жечь, а можете нет, то всё равно будет дорого. Так или иначе, будет потребитель жечь или нет, но пасьянс сойдётся и он заплатит. И если на глобальном фоне экономия вообще ни на что не влияет, то зачем экономить? Ради экологии? - не, это не ко мне.
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05.03.2021 04:39 Відповісти
Чудово. Тепер влітку Україна буде в одному часовому поясі з Європою, за умови, що Європа переведе стрілки годинника на одну годину вперед. А з кацапстаном тепер буде різниця дві години. Основна причина переведення стрілок в Україні була саме з тим, щоб не було великого часового розриву з мордором.
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05.03.2021 01:26 Відповісти
Про что вы спорите, несчастные?
Вставайте на рассвете и ложитесь на закате - и будет вам экономия!
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05.03.2021 12:49 Відповісти
 
 