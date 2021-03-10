"Укрзалізниця" припинила рух потягів у "червоних" зонах

"Укрзалізниця" припинила рух потягів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях у зв'язку з віднесенням їх до "червоної" зони через високу захворюваність на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

• № 6418/6417 Ходорів — Івано-Франківськ — Ходорів;

• № 6425/6426 Стрий — Івано-Франківськ — Стрий;

• № 6431/6434 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ,

• № 6437/6438 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ;

• № 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ;

• № 6403/6404 Івано-Франківськ — Рахів — Івано-Франківськ;

• № 6452/6451 Коломия — Заліщики — Коломия;

• № 6442/6441 Коломия — Ворохта — Коломия;

• № 6472/6471 Коломия — Вадул-Сірет — Коломия.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

• № 887/888-№890/889 Коростень — Вінниця — Коростень;

• № 877/878 Коростень — Житомир.

Також з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

• № 867 Київ — Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;

• № 868 Жмеринка — Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

• № 885 Київ — Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

• № 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів — Ужгород — Львів.

Повідомляється, що приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.