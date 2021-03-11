Маски, санітайзери і дистанція. Як пройшов Міжнародний чемпіонат з бразильського джиу-джитсу в умовах пандемії. ФОТОрепортаж

Початок весни в Україні ознаменувався масштабною спортивною подією - 6-7 березня в Києві відбулося відразу два турніри з бразильського джиу-джитсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Міжнародний чемпіонат AbuDhabiJiuJitsuPro (AJP) з'їхалися учасники з 17 країн світу, зокрема з Бразилії, ОАЕ, Ізраїлю. А в Національному чемпіонаті UkraineNationalChallenge (UNC) своїх спортсменів представили більше півсотні клубів не тільки з України, а й зі США і Киргизстану.

Змагання проходили в техніках Gi і No-Gi і в категоріях "Діти", "Юніори", "Дорослі" та "Майстри", розіграли 172 комплекти нагород у AJP і 178 комплектів в UNC.

"Ми не могли пропустити цю подію, адже діти дуже хотіли продемонструвати свою техніку і майстерність - все, чого вони навчилися за минулий рік. Я своїм підопічним завжди кажу, що кожне змагання - це колосальний досвід, який дуже складно переоцінити", - говорить тренер бразильського джиу-джитсу спортивного клубу "Катран" із Херсона Єгор Лебідь.

Його підтримує колега з Миколаєва, засновник і тренер команди Predatorsteam, Євген Тютюн. Він упевнений, що такі змагання підвищують рівень умінь і навичок учасників. "З кожним таким чемпіонатом мої вихованці стають дедалі більш упевненими в собі. І це допоможе їм не тільки в спорті, а й в інших сферах життя", - каже Євген.

Наймолодшим спортсменам, які виходили на татамі, - 4 роки, а найстаршому учаснику - 46 років.

"І організатори, і учасники дуже довго чекали на цю подію. Від початку пандемії - це перший такий масштабний захід. На жаль, близько 20% учасників не змогли приїхати", - розповідає президент Української федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ), організатор змагань Георгій Лаговський.

Українські спортсмени порадували кількістю медалей, які вдалося завоювати. Так, тільки вихованці академії бразильського джиу-джитсу Southside (Миколаїв) вивезли з Києва 47 нагород - 13 золотих, 19 срібних і 15 бронзових.

Херсонець Микита Фурик став переможцем у категорії "Юніори" в AJP і UNC. "У мене було завдання привезти золото в Херсон - і я це зробив. Звичайно, було непросто, адже у мене були гідні суперники. Відпочивати ніколи - будемо готуватися до наступних чемпіонатів", - говорить Микита.

Пандемія внесла свої корективи у формат змагань: температурний скринінг у зоні проведення чемпіонату, масковий режим, санітайзери і дистанція - все це стало обов'язковим атрибутом. "Чемпіонати довелося розтягнути в часі, оскільки нам потрібно було дотримуватися санітарних норм. Ми розводили учасників за категоріями, а під час перерв проводили дезінфекцію татамі", - пояснює Георгій Лаговський.

За словами рефері змагань Валентина Варенікова, обмеження не вплинули на настрій учасників і атмосферу події. "Як і раніше, суперники на татамі поводились достойно. Порадували наші українські спортсмени: і діти, і дорослі показали дуже хорошу підготовку", - ділиться враженнями Вареніков.

У 2021 році Українська федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ) планує провести ще два масштабні чемпіонати у Львові і Києві. "Бразильський джиу-джитсу стає дедалі популярнішим в Україні, як серед дітей, так і серед дорослих. Ми будемо і далі популяризувати цей вид спорту і підтримувати наших спортсменів, які беруть участь і в українських, і в європейських турнірах", - говорить президент UFBJJ.