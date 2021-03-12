Кличко про можливість введення локдауну в Києві: Ситуація контрольована, поки тримаємося
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Зараз Київ у "помаранчевій" зоні карантину, ситуація контрольована.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.
"Питання, яке хвилює сьогодні всіх – чи загрожує Києву новий локдаун? Хочу нагадати, що вводить строгий карантин уряд своїм рішенням. Уряд може знову ввести локдаун у всій країні, якщо більшість областей виявляться в "червоній" зоні карантину. Про це неодноразово заявляли і в Міністерстві охорони здоров'я та прем'єр-міністр", - написав він.
Разом з тим Кличко зазначив, що на Заході країни ситуація дуже складна.
"Столиця поки тримається. Ми зараз перебуваємо в "помаранчевій" зоні. Ситуація наразі контрольована", - додав мер Києва.
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