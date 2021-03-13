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Зеленський (17531) санкції (6879) РНБО (1714)

Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський опублікування відеоролик, в якому пояснив останні рішення РНБО й анонсував наступні кроки Ради.

Відео опубліковано на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко я описав би цей процес трьома словами: Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - сказав Зеленський про нещодавні рішення РНБО.

Президент каже, що поки українці намагалися знайти справедливість, деякі особи привласнювали собі державні ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи "і навіть, як виявилося, Конституційний Суд України".

Санкції США проти Коломойського Зеленський прокоментував так: "Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці - це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахмєтов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше - підтримується. Друге - закінчується"

Президент підкреслив, що рішення РНБО прийнято "не тому, що хтось нам подзвонив".

"Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Може, хоче і буде. А тим, хто досі в цьому сумнівається: до наступних засідань Ради національної безпеки та оборони. Слава Україні", - завершив Зеленський.
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Топ коментарі
+70
Смешно! Особенно перед выходом 5-го сезона "СЛУГА НАРОДА", который Беленгкэт снял
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12.03.2021 20:58
+60
Десь так...

Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" - Цензор.НЕТ 7334
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12.03.2021 21:03
+47
Брезгую это смотреть. О чем он?
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12.03.2021 21:01
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Та его,судя по всему,в психушку засунут -оно шизанулось на Порохе реально,и выглядит очень жалким в своих припадках.
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13.03.2021 09:31 Відповісти
лохдаун, вчора москальский снайпер знову вбив українського воїна.
Мерзото! Коли у нас ранок на передовій починатиметься з артилерійської підготовки по передньому краю тих бандюків? Де план виходу до границі???
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13.03.2021 08:23 Відповісти
А при чем здесь Порошенко. Он не олигарх. Как он ненавидет его. И как любит власть и деньги. Коломойского сдаст с патрохами.
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13.03.2021 08:30 Відповісти
А по какой причине Порошенко не олигарх?
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13.03.2021 20:21 Відповісти
По той же по которой путен для кацапов не х.йло а атец нации (( Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6420
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13.03.2021 21:00 Відповісти
Вы думаете, что вспоминая в суе ********** отродье, Вы тем самым что либо в данном вопросе проясняете? Ничуть.
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13.03.2021 21:21 Відповісти
https://twitter.com/SpravaHromad/status/1369290878439714817

"Віталій Портников. Для тих, хто в танку"
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13.03.2021 22:59 Відповісти
Олігархі́я (грец. ὀλιγαρχία(oligarchia), від дав.-гр. ὀλίγον(oligon) «небагато», та дав.-гр. ἀρχή(arche) «влада» - влада небагатьох) - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. Таку групу інколи називають - олігархат.

Оліга́рх - особа, що володіє великою власністю в країні, та має вагомий вплив на державні органи влади. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі).[1]

Из этих двух определений, учитывая что Порошенко был президентом, вытекает что он еще больший олигарх чем все остальные.
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13.03.2021 21:25 Відповісти
"має вагомий вплив на державні органи влади." Який вплив на ДОВ має Порошенко, на даний момент?

"використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади" Який сектор економіки монополізував Порошенко і яку політичну владу він концентрує в руках?

" а політичну владу - для збільшення власних капіталів." За 5 років президентства втратив 40% капіталу.
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13.03.2021 23:06 Відповісти
Бубочка не в курсе, он не вникал. Папа Беня ему сказал ненавидеть Порошенко, посадить его в тюрьму, а Приватбанк вернуть где было. А насчет того, что ему не звонили... так Байден и не позвонит. Уверен, Байден в рабочем режиме общается с Порохом. Вы ведь тоже, когда звоните и трубку берет ребенок, просите позвать взрослых.
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14.03.2021 11:54 Відповісти
Влияние на органы власти Порошенко имел всегда, начиная с 1998 года. Во власти всегда занимал достаточно весомые посты. Еще даже тогда, когда не был олигархом. Но дело в том, что в то время олигархом был его отец. У нас так называемых "чистых" олигархов, которые монополизировали весь сектор экономики, нет. Они делят между ограниченным числом людей сектора. О том, что Порошенко потерял 40% капиталов откуда известно? Вы видели отчет о хозяйственной деятельности Укрпроминвеста? Реальный отчет, а не тот, что показывается фискальным государственным органам. У нас можно через разного рода оффшорные фирмы с неизвестным конечным бенефициаром выводить капитал, тем самым занижая прибыль на остальном бизнесе. Пока такие схемы есть подобным отчетам можно верить с оговоркой.
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14.03.2021 13:32 Відповісти
Не натягуйте сову на глобус.
А з приводу "звідки відомо ? "
"П'ятий президент України Петро Порошенко позбувся статусу мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Кондитерський магнат позбувся статусу мільярдера незабаром після його обрання в червні 2014 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40%"
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14.03.2021 13:49 Відповісти
Естественно, если передать часть своего капитала в другие руки. Вроде как с юридической точки зрения ты не хозяин, но это никак не отражает реальный расклад вещей. Таким образом можно вообще стать "нищим". Так у нас половина депутатского корпуса "нищеброды". Все на жен, сыновей, тещ и т.д. Вплоть на доверенных лиц даже переписано.
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14.03.2021 20:00 Відповісти
Порошенко, будучи президентом, переписав своє майно на дружину, синів чи доньок? Є факти порушення закону чи укриття податків?
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14.03.2021 20:08 Відповісти
У меня простой вопрос, на который, я надеюсь, Вы безусловно ответите. Кому принадлежала империя "Укрпроминвест" когда Порошенко был президентом? Ответ на этот простой вопрос определит остальное видение кем он являлся на момент исполнения обязанностей президента.
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14.03.2021 20:16 Відповісти
Невже хтось може вірити, що людина, яка зі сцени насміхалася над країною і її народом, може раптом так "перевзутися". Патріот під тиском обставин, не патріот, а пристосуванець.
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13.03.2021 09:22 Відповісти
Создается впечатление, что вся эта возня с санкциями и олигархами, затеяна с одной главной целью, уничтожить Порошенко. Они уже не знают с какой стороны к нему подобраться.
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13.03.2021 09:47 Відповісти
Думаю, Вы немного ошибаетесь. Все санкции и возня с олигархами есть результат давления администрации Байдена. Через посла скорее всего. У Коломойского, а значит и Зеленского, как неотъемлемой части организма Коломойского, самая заветная мечта вернуть себе Приватбанк и посчитаться с Порошенко за его национализацию. Но и Коломойский, и Зеленский еще не на помойке только потому, что не трогают Порошенко. Очень хотят тронуть, но ужасно боятся.
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14.03.2021 12:01 Відповісти
нівєрю. Немає щирості в його словах, все якось награно. Хреновий імхо з нього актор.
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13.03.2021 10:16 Відповісти
Зато членограй файний!
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13.03.2021 16:40 Відповісти
Нет бойца смелее испуганного еврея.
Бубочка от грядущего фильма Белингкета жидко обгадился.
Еще версия - специально провоцирует *****, чтобы тот мог ввести войска.
Боеспособность армии Клоуном снижена - так что - самое время.
И главное - гешефтмахер никогда не станет Патриотом.
п.с.
Для справки - Барыга - такое же лайно, только другого цвета.
Страной должны править Патриоты, проверенные фронтом!
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13.03.2021 10:17 Відповісти
Куда кто введет ??? - ни чего что у нас учения с НАТО на носу и один корабль уже стоит в порту Одессы Вы хоть думайте иногда что несете , головой а не задним проходом ...
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13.03.2021 10:19 Відповісти
Истерикой зебилоида - доволен.
А про задний проход - расскажи заказчику.
Ему его отполируют - как сядет.
Ибо маленький, как девочка, и симпатичный)))
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13.03.2021 10:37 Відповісти
Я в отличии от тебя здесь давно с 14 года , а ты с 25февраля и пишу от себя а не от заказчика в отличии от тебя БОТ !!! Можешь профиль мой посмотреть ...
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13.03.2021 10:44 Відповісти
Ты, дурко, думаешь, что никто не проверит даты? Подстилка зебильная)))
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13.03.2021 10:46 Відповісти
ви обидва, і ти, EUkozak, і ukrainianpartizan - типові зебіли. Але цікаво інше: між вами пішла заруба за один і той же лохторат.
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13.03.2021 14:01 Відповісти
Пецина подстилка объявилась! За цукерки работаешь?
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13.03.2021 15:52 Відповісти
Т.е. восстановить армию, отбить у уродов 2/3 Донбасса, запустить ракетную программу в Украине, за свои деньги восстановить ПВО Киева, сформировать новые бригады, наполнив их новой и восстановленной техникой, заручиться поддержкой мировых лидеров в войне с рф - совсем непатриотично? Надо еще с автоматом в окопе посидеть?
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14.03.2021 12:07 Відповісти
Это реклямки хитрожопого Барыги.
На деле:
1. Преследование и посадки добровольцев.
2. Гешефты на войне и засеивание власти своими соплеменниками.
3. Договорняки с ****** через Мертвечука.
Список можно продолжить
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15.03.2021 09:16 Відповісти
Ох тут рвет пердаки ... Собаки лают , караван идет ... Успеха нашему президенту , мужества и устойчивости . Т.к. одному воевать против всей шоблы ох как не легко ....
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13.03.2021 10:18 Відповісти
Ой - как лизнул!!! Профи)))
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13.03.2021 10:38 Відповісти
твой буба в преддверии хита от Биллингкэт пытается хоть немного показаться украинцем и приподняться, чтобы не с сильно огромной высоты в лужу хряпнуться. Вот и всё объяснение.
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13.03.2021 11:35 Відповісти
Во первых он не мой , во вторых тебе о президенте не позволено говорить в такой форме , только на вы и шепотом , твое право считать как ты хочешь, я не буду с тобой спорить , ибо спор будет не о чем. Но ! Не уважая президента своей страны , ты в первую очередь не уважаешь сам себя . Следствие и время покажет , думаю тебе потом будет стыдно за свои высказывания . Я больше чем уверен что там не все так просто было и Владимира просто кинули по его неопытности в роли Президента .
Удачи ...
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13.03.2021 13:24 Відповісти
Моноклавишное недоразумение тобою довольно.
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13.03.2021 13:35 Відповісти
ви обидва, і ти, ukrainianpartizan, і EUkozak,- типові зебіли. Але цікаво інше: між вами пішла заруба за один і той же лохторат.
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13.03.2021 14:02 Відповісти
Опа, Пецина цукерка проснулась!
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13.03.2021 14:35 Відповісти
Ну прям элитный зебильный холуй)))
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13.03.2021 14:37 Відповісти
Это ты шепотом и пятой точкой говоришь! А мне твое зеленое чмо не указ и не президент!!! Предлагаю это обсуждать в опорниках Донбасса, если не забздишь конечно!
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13.03.2021 16:48 Відповісти
идет он наПутина, бл. и прочие слова(на выборы не ходил)
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13.03.2021 16:49 Відповісти
"тебе о президенте не позволено говорить в такой форме"
А кто запрещал? Конституция? ЗЕ-чмо - *******!!!
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13.03.2021 18:47 Відповісти
Читай чуть ниже , я ответил ...
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17.03.2021 00:43 Відповісти
Четыре повестки и все "воюет"! Всей квартальной шоблой воюет! А как разводил!!!! Только вот,кто освобождать разведенное будет, не ты ли, диванный зеленушка???
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13.03.2021 16:45 Відповісти
Приятно, наверное в зеленое говно (в жопе у ЗЕли) погрузится. ну ничего, барановирус пройдет и такие как Вы .....короче будете нигде....
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13.03.2021 18:45 Відповісти
Есть список сданных твоим "президентом" территорий и населенных пунктов Донбасса. Озвучь, пожалуйста, список освобожденных им территорий и населенных пунктов. А можешь сравнить количество освобожденных пленных Порошенко и Зеленским?
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14.03.2021 12:11 Відповісти
Ух ты... а чего такого навоевал твой "президент"? Дай нам перечень основных заслуг, пожалуйста. Ну, кроме трех закрытых каналов, конечно, бо Порох их 87 штук закрыл. И одноглазники с вкантактами. И сданные на Донбассе территории и населенные пункты твоим Янелохом тоже не включай, это заслуга *****. Давай, жги. Мы даже записывать за тобой готовы.
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14.03.2021 12:25 Відповісти
Повторюсь , он не мой личный президент , он президент моей страны , по этому считаю оскорблять президента , это все равно что оскорблять себя же . Я не его адвокат и не его подстилка , просто пытаюсь рассуждать логически по данному случаю , а не вообще . Я не смешиваю котлет с мухами . У меня холодный ум и критическое мышление . Прежде чем что то утверждать , нужно разобраться . Много твой Порох захватил ... Не путай заслуги пастора с я вечный президент . Я бы вернул Турчинова и добил бы ту шоблу руснячую ! Вот тебе мое мнение .
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17.03.2021 00:35 Відповісти
Тупое злопамятное чмо, посмотрим на твои видосики после фильма про вагнеровцев.
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13.03.2021 10:20 Відповісти
МОЛОДЦІ!!!
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13.03.2021 10:54 Відповісти
хто, українці? Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2337
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13.03.2021 11:36 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!! Уважуха!!!
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13.03.2021 10:57 Відповісти
кто, касапы? Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9349
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13.03.2021 11:36 Відповісти
А какая разница, кто его напугал - Байден, Кроломойский или Рейтинг?
В кои-то веки делает что-то полезное - вот и хорошо!
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13.03.2021 10:58 Відповісти
он не делает, он говорит!
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13.03.2021 21:38 Відповісти
как же его от Пороха пучит и рвёт Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1612
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13.03.2021 11:33 Відповісти
Какой решительный тон. Но по сути что он сделал против этих перечисленных персон?
Кроме сотрясения воздуха ничего кроме снятого видосика.
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13.03.2021 12:20 Відповісти
Правильные слова должны быть прикреплены реальными делами. Главное результат. А результат изменник Украинского Народа медведчук на воле а украинец Стерненко и Антоненко в тюрьме.
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13.03.2021 13:45 Відповісти
Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 3318
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13.03.2021 13:56 Відповісти
Послання Курта Волкера

Цими днями Київ відвідав щирий друг України, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
Візит показовий і символічний. Адже це - перший візит відомого американського політика в Україну з моменту приходу до влади нової адміністрації Байдена. Хоча він не є офіційним представником американської влади, і його позиція не обов'язково відображає позицію команди Байдена, думки і сигнали варті уваги.
По-перше, Курт констатує "вакуум присутності нової адміністрації США в Україні".
По-друге, від України чекають на продовження рішучої протидії російській агресії, не заграваючи з Кремлем. Україна має бути послідовною, проактивною на міжнародній арені, посилити комунікаційну кампанію проти російської агресії, вимагати посилення санкцій, повернутися до питання миротворців ООН на Донбасі. Таку Україну будуть максимально і твердо підтримувати.
По-третє, у Вашингтоні твердо переконані, що ключ до стратегічного успіху України криється в ефективній боротьбі проти корупції та впливів олігархів. У цьому контексті зростає значення «справи Коломойського» як тесту для Банкової, партнери пильно спостерігають за діями (бездіяльністю) президента Зеленського у відповідь (а, власне, у розвиток) на американські санкції.
По-четверте, занадто довга пауза у телефонному контакті між президентами Зеленським та Байденом дивує і викликає запитання не лише в Києві. Навряд чи існує якесь інше логічне пояснення такої затримки, окрім набутої токсичності за часів імпічменту Трампа "українського файлу" для внутрішньої американської політики. Як би там не було, на твердість двопартійної підтримки України в США це не впливає. Тоді як сам президент Байден не лише прекрасно знає, а й тонко відчуває Україну.
По-п'яте, у Вашингтоні стурбовані розбратом та конфронтацією в демократичному прозахідному таборі України. «Невже не зрозуміло, що найгірше, що ви можете робити - це бути жертвами особистої ворожнечі та персональних образ. Ваша сила - в єдності та співпраці … Лише об'єднані ви здатні перемогти». Тому його сигнал до всіх здорових політичних сил - інтереси України мають бути понад усе! Небезпечно переносити персональне несприйняття на державні інтереси. Влада має конструктивно залучати демократичну опозицію до реформаторських проєвропейських зусиль. А демократична опозиція повинна підтримати президента України в його діях з реформування країни заради інтеграції до ЄС і НАТО та перемоги над агресором.
По-шосте, турбує існування низки кримінальних справ з боку української влади проти політичних опонентів. Він застерігає від повторення грузинського політичного сценарію, який нині відбувається, і негативно впливає на демократичний імідж держави.
Для тих, хто вміє адекватно читати сигнали, цих тез більш ніж достатньо.
Костянтин Єлісеєв, голова ГО "Центр нових рішень", заступник АП, дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)
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13.03.2021 14:09 Відповісти
Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7504
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13.03.2021 15:17 Відповісти
Заява Президії Центральної Ради партії "Європейська Солідарність": "Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президента Володимира Зеленського час перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання України. Банкова натомість прагне створити димову завісу".
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
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13.03.2021 15:28 Відповісти
короче, Хриплый = есть дело? = сади умело., но тока не выйди на ся любимого.
я слушал ролик 4 мин.... да, мудак как тот кто чет там высрал, так и тот что слушал.

кстати там ошибка "пресикати" вроде или чет такое, малоросу даже текст писали.... малоросы
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13.03.2021 16:46 Відповісти
В Украине нашли идеальное сочетание отношения власти и народа. Президент делает все, чтобы его сняли, но народ не согласен - пусть еще помучается.
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13.03.2021 17:28 Відповісти
не вижу, можешь капсом написать, или хотя бы подчеркнутым текстом?
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13.03.2021 17:31 Відповісти
То хай тобі "повилазить"...Як було на файлі, так і скопіював...
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13.03.2021 17:47 Відповісти
А вот фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ, и ЗЕЛЕНСКИЙ - а себе забув
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13.03.2021 21:37 Відповісти
Боже, просто заткнись, ничтожество.
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13.03.2021 18:29 Відповісти
Ну то чому ? Не гундосив ,фейс та очі не набряклі, фірменно па-мужски хрипів, поряд з Порошенком назвав й справжніх впливових олігархів , обіцяв усе красиво й правильно...

Насмішило як від Яценюка до Литвина у Шустера ним взахльоб васхіщалісь!!!!
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13.03.2021 19:09 Відповісти
Кому кто сдачи дает, буба? Посади КАЛОмойского и изыми 4 лярда долларов. сп..женых из приват банка, тогда уже будешь здеть, ЗЕ-Тварь.
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13.03.2021 18:36 Відповісти
Тільки вдумайтесь,ЗЕ хоче повернути із США арештовані кошти Коломойського і скоріш за все Коломойському.Оце так бородьба із розкраданням державних коштів.
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13.03.2021 19:27 Відповісти
квартальне чьмо.
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13.03.2021 20:06 Відповісти
Ему бы галстук сменить на пионерский, и белые гольфики. Гармоничнее смотрелся бы. Шо там слушать??
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13.03.2021 22:35 Відповісти
Херой нелох так боїться , що може тільки у відосиках надавати всім факунів
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13.03.2021 23:21 Відповісти
Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9378 гы!! и тут остапа понесло!! Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2568 Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9200
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13.03.2021 23:46 Відповісти
мдаа...однако у вас господа ботики начинает подгорать! значит парнишка делает все правильно!!!и это только начало краха ваших работодателей, и еще не поздно переметнуться к другому пастуху...хотя кому вы вата нужны. предавший раз - предаст еще...
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14.03.2021 05:38 Відповісти
сАмАльоти лІтять, будем бАмбіть.
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14.03.2021 09:24 Відповісти
Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9206
Уникальное фото. 1940 год. Вторая Мировая война. Немцы стоят на пороге Дюнкерка. Уинстон Черчиль, чтобы поднять боевой дух горожан, демонстративно бегает через фонтан на центральной площади Дюнкерка. Так ковалась победа.
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14.03.2021 09:37 Відповісти
В мене таке відчуття, що цей придур нас в дурні хоче пошити.
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14.03.2021 11:53 Відповісти
Уже пошил Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 5583
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14.03.2021 12:06 Відповісти
Все більше і більше викликає повагу Президент Зеленський.
Обростає досвідом, впевненістю, роблячи правильні висновки із власних проколів і невдач, які неминуче мали статись.
РНБО робить правильні кроки. Тим кому варто боятись - напружились, а дехто вже встиг напустити у спіднє, купляючи в себе канали і мобілізовуючи на свою підтримку нечисленну, апріорі ущербну, зграю працівників порохоферми. Розмахування деякими дякулами міфічним прапором Беллінгкету: "Грозєв прідьот - парядак навєдьот. Нам уже ізвєстна ху із ху" - тільки підтверджує, що у тих, кому "підгорає", нема реальних інструментів щоб опиратись невідворотньому.
І, як відмічали адекватні коментатори, заграва від палаючих дуп під новиною - підтвердження вірного напрямку, в якому іде Україна.
P.S. Панічне тицяння у кніпку "Спам", не відміняє ущербності "тицяльника" і право на обґрунтовану думку коментатора. Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7217
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14.03.2021 12:20 Відповісти
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