Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено). ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський опублікування відеоролик, в якому пояснив останні рішення РНБО й анонсував наступні кроки Ради.

Відео опубліковано на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко я описав би цей процес трьома словами: Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - сказав Зеленський про нещодавні рішення РНБО.

Президент каже, що поки українці намагалися знайти справедливість, деякі особи привласнювали собі державні ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи "і навіть, як виявилося, Конституційний Суд України".

Санкції США проти Коломойського Зеленський прокоментував так: "Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці - це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахмєтов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше - підтримується. Друге - закінчується"

Президент підкреслив, що рішення РНБО прийнято "не тому, що хтось нам подзвонив".

"Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Може, хоче і буде. А тим, хто досі в цьому сумнівається: до наступних засідань Ради національної безпеки та оборони. Слава Україні", - завершив Зеленський.