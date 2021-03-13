Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено). ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський опублікування відеоролик, в якому пояснив останні рішення РНБО й анонсував наступні кроки Ради.
Відео опубліковано на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коротко я описав би цей процес трьома словами: Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - сказав Зеленський про нещодавні рішення РНБО.
Президент каже, що поки українці намагалися знайти справедливість, деякі особи привласнювали собі державні ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи "і навіть, як виявилося, Конституційний Суд України".
Санкції США проти Коломойського Зеленський прокоментував так: "Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці - це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахмєтов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше - підтримується. Друге - закінчується"
Президент підкреслив, що рішення РНБО прийнято "не тому, що хтось нам подзвонив".
"Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Може, хоче і буде. А тим, хто досі в цьому сумнівається: до наступних засідань Ради національної безпеки та оборони. Слава Україні", - завершив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Мерзото! Коли у нас ранок на передовій починатиметься з артилерійської підготовки по передньому краю тих бандюків? Де план виходу до границі???
"Віталій Портников. Для тих, хто в танку"
Оліга́рх - особа, що володіє великою власністю в країні, та має вагомий вплив на державні органи влади. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі).[1]
Из этих двух определений, учитывая что Порошенко был президентом, вытекает что он еще больший олигарх чем все остальные.
"використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади" Який сектор економіки монополізував Порошенко і яку політичну владу він концентрує в руках?
" а політичну владу - для збільшення власних капіталів." За 5 років президентства втратив 40% капіталу.
А з приводу "звідки відомо ? "
"П'ятий президент України Петро Порошенко позбувся статусу мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Кондитерський магнат позбувся статусу мільярдера незабаром після його обрання в червні 2014 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40%"
Бубочка от грядущего фильма Белингкета жидко обгадился.
Еще версия - специально провоцирует *****, чтобы тот мог ввести войска.
Боеспособность армии Клоуном снижена - так что - самое время.
И главное - гешефтмахер никогда не станет Патриотом.
п.с.
Для справки - Барыга - такое же лайно, только другого цвета.
Страной должны править Патриоты, проверенные фронтом!
А про задний проход - расскажи заказчику.
Ему его отполируют - как сядет.
Ибо маленький, как девочка, и симпатичный)))
На деле:
1. Преследование и посадки добровольцев.
2. Гешефты на войне и засеивание власти своими соплеменниками.
3. Договорняки с ****** через Мертвечука.
Список можно продолжить
Удачи ...
А кто запрещал? Конституция? ЗЕ-чмо - *******!!!
В кои-то веки делает что-то полезное - вот и хорошо!
Кроме сотрясения воздуха ничего кроме снятого видосика.
Цими днями Київ відвідав щирий друг України, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
Візит показовий і символічний. Адже це - перший візит відомого американського політика в Україну з моменту приходу до влади нової адміністрації Байдена. Хоча він не є офіційним представником американської влади, і його позиція не обов'язково відображає позицію команди Байдена, думки і сигнали варті уваги.
По-перше, Курт констатує "вакуум присутності нової адміністрації США в Україні".
По-друге, від України чекають на продовження рішучої протидії російській агресії, не заграваючи з Кремлем. Україна має бути послідовною, проактивною на міжнародній арені, посилити комунікаційну кампанію проти російської агресії, вимагати посилення санкцій, повернутися до питання миротворців ООН на Донбасі. Таку Україну будуть максимально і твердо підтримувати.
По-третє, у Вашингтоні твердо переконані, що ключ до стратегічного успіху України криється в ефективній боротьбі проти корупції та впливів олігархів. У цьому контексті зростає значення «справи Коломойського» як тесту для Банкової, партнери пильно спостерігають за діями (бездіяльністю) президента Зеленського у відповідь (а, власне, у розвиток) на американські санкції.
По-четверте, занадто довга пауза у телефонному контакті між президентами Зеленським та Байденом дивує і викликає запитання не лише в Києві. Навряд чи існує якесь інше логічне пояснення такої затримки, окрім набутої токсичності за часів імпічменту Трампа "українського файлу" для внутрішньої американської політики. Як би там не було, на твердість двопартійної підтримки України в США це не впливає. Тоді як сам президент Байден не лише прекрасно знає, а й тонко відчуває Україну.
По-п'яте, у Вашингтоні стурбовані розбратом та конфронтацією в демократичному прозахідному таборі України. «Невже не зрозуміло, що найгірше, що ви можете робити - це бути жертвами особистої ворожнечі та персональних образ. Ваша сила - в єдності та співпраці … Лише об'єднані ви здатні перемогти». Тому його сигнал до всіх здорових політичних сил - інтереси України мають бути понад усе! Небезпечно переносити персональне несприйняття на державні інтереси. Влада має конструктивно залучати демократичну опозицію до реформаторських проєвропейських зусиль. А демократична опозиція повинна підтримати президента України в його діях з реформування країни заради інтеграції до ЄС і НАТО та перемоги над агресором.
По-шосте, турбує існування низки кримінальних справ з боку української влади проти політичних опонентів. Він застерігає від повторення грузинського політичного сценарію, який нині відбувається, і негативно впливає на демократичний імідж держави.
Для тих, хто вміє адекватно читати сигнали, цих тез більш ніж достатньо.
Костянтин Єлісеєв, голова ГО "Центр нових рішень", заступник АП, дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
я слушал ролик 4 мин.... да, мудак как тот кто чет там высрал, так и тот что слушал.
кстати там ошибка "пресикати" вроде или чет такое, малоросу даже текст писали.... малоросы
Насмішило як від Яценюка до Литвина у Шустера ним взахльоб васхіщалісь!!!!
Уникальное фото. 1940 год. Вторая Мировая война. Немцы стоят на пороге Дюнкерка. Уинстон Черчиль, чтобы поднять боевой дух горожан, демонстративно бегает через фонтан на центральной площади Дюнкерка. Так ковалась победа.
Обростає досвідом, впевненістю, роблячи правильні висновки із власних проколів і невдач, які неминуче мали статись.
РНБО робить правильні кроки. Тим кому варто боятись - напружились, а дехто вже встиг напустити у спіднє, купляючи в себе канали і мобілізовуючи на свою підтримку нечисленну, апріорі ущербну, зграю працівників порохоферми. Розмахування деякими дякулами міфічним прапором Беллінгкету: "Грозєв прідьот - парядак навєдьот. Нам уже ізвєстна ху із ху" - тільки підтверджує, що у тих, кому "підгорає", нема реальних інструментів щоб опиратись невідворотньому.
І, як відмічали адекватні коментатори, заграва від палаючих дуп під новиною - підтвердження вірного напрямку, в якому іде Україна.
P.S. Панічне тицяння у кніпку "Спам", не відміняє ущербності "тицяльника" і право на обґрунтовану думку коментатора.