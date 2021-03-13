Боєць ЗСУ Олександр Пекур загинув 12 березня на Донбасі, - сільрада

Напередодні в районі Мар'їнки в результаті смертельного кульового поранення, завданого найманцями РФ, загинув воїн ЗСУ Олександр Пекур.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Дмитрівської сільської ради Бучацького району Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця - контрактника, жителя села Гурівщина - Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження. Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років. Висловлюємо слова глибокого співчуття родині полеглого: матері – Тамарі Михайлівні, брату Миколі та бабусі Надії Федорівні, які втратили дорогу, рідну їм людину. Спочивай з миром, Герою! Вічна Слава Тобі у віках!" - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранень, не сумісних з життям. Ще один український воїн має бойове травмування.