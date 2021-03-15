"Мінера" моста Метро Белька відправлять на примусове лікування, - прокуратура
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Дніпровський районний суд міста Києва задовольний клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Згідно з результатами повторної судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновком лікарів, у даний час стан чоловіка не змінився, у зв'язку з чим він вимагає застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом", - сказано в повідомленні.
З огляду на викладене, до суду було внесено клопотання про застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру, яке судом задоволено, зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.
Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.
20 січня 2019 року Белька помістили в психіатричну лікарню.
Будь ласка, зачекайте...
Аваков не сдаёт своих сотрудников. Хорошо доказали нужность и полезность
Метро Белько...
Можливо, пана Белько звуть Дмитром? Але підступний текстовий редактор у змові з потойбічними парфумами написане з помилкою ім'я підступно переінакшили на свій розсуд?..
Однак, таку версію слід обміркувати...
Усіх приколів не згадаю - але "у бур'янах" хтось написав епічно: "убурь я нах". Залишається додати "...и ниипет". Що цікаво, це було за багато років до інтернет-сленгу )))
Я в курсі подібних шедеврів. Моя сестра колись працювала викладачем у нашому університеті. Тралялося і їй перевіряти екзаменаційні роботи вступників. Найжирніші ляпи вона переписувала собі до блокнота, а потім зачитувала нам.
Якось треба буде того блокнота пошукати...
Що написав один спермотоксикозний випускник?
"Ми зібрали картоплю і принесли їй додому. Вона спочатку плакала, а потім почала цілувати і пестити нас. В той день ми всі стали чоловіками"
Згадується класична кацапська частушка - "на горе стоит козел - золотые рожки, парень девушку е**т за ведро картошки"...
Підстолом!!! Шедеврально!
...А кацапська народна творчість нагадала український народний жарт: вона така... гарнюня, що в голодний рік за мішок бараболі я не неї не спокусився б... навіть за два мішки бараболі.
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
Що придумав лікар? Зробив просту конструкцію з невеличким динаміком, який сховав під розеткою в одному з кабінетів, і мікрофоном у сусідньому приміщенні (кабель вивів з-під розетки з іншого боку стіни). Жінці дали якийсь препарат, від якого людина менш критично сприймає усе, що відбувається, і привели до кабінету з динаміком. Психіатр із сусіднього кабінету звернувся до неї від особи електродемона - суть меседжа була "все, я тебе покидаю назавжди, більше я з тобою розмовляти не буду, і нікому не розповідай про мене і про наше спілкування".
Після цього пішла потужна позитивна динаміка, жінку скоро виписали з лікарні, дохтуру сказали "вах какой молодец", все норм...
Але менш ніж через півроку жінку знову привезли до клініки.
З нею почав розмовляти вутюг Довелося вже лікувати по класиці - галоперідол та інші "радощі"...
Це приблизно як лікувати сифіліс цинковою маззю і тальком - "а ****, звёздная сыпь прошла - всё, здоров!"
Лекция в мединституте. Преподаватель мрачным голосом начинает рассказ:
- Сегодняшнюю лекцию я хотел бы начать историей из своей жизни. Когда я был таким же молодым, как вы сейчас, я ухаживал за одной девушкой. И у меня был друг, который тоже ухаживал за ней. Мой друг оказался более умелым ухажером, и я остался с носом. А мой друг - без носа. Итак, запишите тему лекции: "Сифилис и его последствия"...
Тьфу! Їх би так... полікувати. Симптоматично.
В психиатрии интересных историй существует великое множество, одни забавные и трогательные, другие печальные и трагические. Но есть и по настоящему пугающие. Одну из таких историй я и хочу вам рассказать, во всяком случае, на меня она произвела довольно жуткое впечатление.
Сергей Анатольевич Вьюгин (имя изменено) поступил в самый разгар нашей учебной практики. Тот редкий случай, когда больной сам обратился за помощью. Это был мужчина средних лет, худощавого телосложения, с мертвенно бледным лицом и запавшими глазами. Эмоциональное состояние Вьюгина было крайне тревожным, наблюдалось учащенное сердцебиение, взгляд лихорадочно бегал, голос дрожал.
В беседе с заведующим отделением больной признался, что страдает от слуховых и зрительных галлюцинаций - по ночам его преследовали образы человекообразных существ, крайне жутких и отвратительных созданий. Они угрожали ему, издевались. По словам Вьюгина все началось около двух месяцев назад.
- Поначалу это был невнятный, едва различимый шепот, раздававшийся из-под кровати, - рассказывал он, - затем шепот постепенно превратился в бормотание, голос был не один, а несколько - все мужские и крайне омерзительные. Но разобрать, о чем переговариваются неизвестные, я не мог, сколько не прислушивался. Однако со временем речь становилась все более внятной, и вскоре я с ужасом осознал, что ночные гости сговариваются меня убить. «Убьем его! Загрызем!» - злобно шипел один, «Загрызем, загрызем!» - вторили ему остальные…
Все симптомы указывали на параноидную шизофрению. Врач назначил больному ряд стандартных диагностических процедур, которые впрочем, никаких конкретных результатов не дали. Магнитно-резонансная томография не выявила повреждений головного мозга, дифференциальная диагностика исключала возможность явных неврологических нарушений, анализы крови на содержание психотропных и наркотических веществ оказались отрицательными. Генетической предрасположенности к возникновению заболевания также не наблюдалось.
Таким образом, зав. отделением не спешил с постановкой диагноза. Прописав пациенту лечение нейролептиками в комплексе с групповыми и индивидуальными сеансами психотерапии, он продолжал наблюдать его, стараясь выявить клиническую картину заболевания в ходе ежедневных бесед.
- Вы делились с кем-нибудь своей... проблемой? Обращались за помощью к родственникам, друзьям, товарищам по работе? - спрашивал он.
- Никогда. Поймите, я всегда был на хорошем счету и по понятным причинам не рассказывал коллегам о преследовавших меня кошмарных галлюцинациях, в противном случае я рисковал не только заработать репутацию сумасшедшего, но и лишиться должности. Что касается особенно близких людей…, у меня их нет.
- Что ж, вернемся непосредственно к голосам. Когда и как часто вы слышали их?
- Каждую ночь. Они раздавались с наступлением темноты и затихали на рассвете. Я слушал их с замиранием сердца, парализованный страхом, лежал, обливаясь холодным потом, и дрожал. В основном они перешептывались между собой, временами обращались ко мне: «Ты ничтожество, - говорили они. - Мразь, ублюдок! Убьем, ****! Живьем загрызем!». Иногда их появление сопровождалось резким тошнотворным запахом; так воняет протухшее мясо, или сдохшая под половицами мышь. Я конечно понимал, что голоса звучат только в моей голове и никого, разумеется, под кроватью нет и быть не может. Тем не менее ни за что не решался туда заглянуть, опасаясь увидеть то… что впоследствии и увидел.
- Увидели что?
- Признаться, мне жутко даже вспоминать об этом - Сергей Анатольевич понизил голос - но я расскажу. После месяца бессонницы я все же нашел для себя выход - снотворное, которое позволяло полностью забываться сном. Но скоро препараты меня подвели. В тот раз я проснулся глубокой ночью. Знакомый мерзкий запах сразу ударил в нос, я открыл глаза и обнаружил, что за мной наблюдают - из под кровати торчала голова. В свете уличного фонаря мне удалось его разглядеть. Огромные широко раскрытые глаза прожигали меня красными зрачками, лицо было серым как пепел, а синие губы растягивались в злобной ехидной улыбке, обнажая два торчащих длинных резца, какие бывают у мышей или крыс. «Заа-грыы-зууу» - просипела тварь медленно растягивая гласные, и ухмыльнувшись скрылась из вида. «Не спишь? - услышал я, спустя несколько мгновений - Только усни гнида, только усни…».
Стоит ли описывать мое состояние. Остаток ночи я провел в той же позе, не смея пошевелиться, тревожно вслушиваясь в пустоту и изредка вздрагивая. Я больше не отдавал себе отчет в том, что реально, а что нет. Я отказался от снотворного, опасаясь, что под транквилизаторами в следующий раз не смогу почувствовать приближение своих преследователей, а они в свою очередь не преминут этим воспользоваться. Спать в ближайшие дни в мои планы не входило. Теперь я чувствовал их присутствие круглосуточно, ощущал на себе злобные взгляды. Мне стало по настоящему страшно, страшно находиться в одиночестве, страшно возвращаться в собственную квартиру. Заметив мое угнетенное состояние, начальник предложил мне отпуск, принимая это за обычное недомогание. Я и сам понимал, что долго так продолжаться не может и наконец, решил обратиться к вам.
Больного определили в общую палату дневного стационара. В первые дни пребывания здесь Вьюгин вел себя крайне настороженно, прислушивался к каждому шороху, избегал находиться в темных и слабо освещенных помещениях, плохо спал, временами страдая от ночных кошмаров, впрочем на голоса и образы, преследовавшие его наяву, больше не жаловался. Как бы то ни было, после нескольких недель комплексной терапии состояние пациента заметно улучшилось, напряжение спало, нормализовался сон, восстановилась жизненная активность. Он с удовольствием общался с окружающими, учил соседей по палате игре в шахматы, часто помогал медсестрам в процедурной. Теперь Сергей Анатольевич и сам недоумевал, как ему могло такое мерещиться. В свете положительных изменений отпала необходимость в медикаментозном лечении, его заменили на реабилитационные курсы. Острая фаза болезни сменилась ремиссией. Но, как оказалось, ненадолго.
В ту ночь я как раз заступал на дежурство. Часы отмерили четверть первого, когда в ординаторской раздался звонок - взволнованная медсестра сообщила, что с одним из пациентов случилась истерика, и просила поскорее прибыть в общее отделение. Не вдаваясь в подробности, дежурный врач немедленно направился на вызов, я поспешил вслед за ним. Когда мы примчались, возле палаты, на которую указала нам дежурная, уже толпились перепуганные ночными криками пациенты. Там шла отчаянная борьба - двое подоспевших к тому времени санитаров пытались связать полотенцами рвущегося изо всех сил Вьюгина. «Они здесь! Они пришли за мной!» - орал он, рыдая и задыхаясь. Узнать причину неожиданно захлестнувшей его паники не представлялось возможным - он был абсолютно невменяем, стонал, рыдал, отбивался, на расспросы не реагировал. В конце концов несчастного пришлось привязать к койке и вколоть двойную дозу диазипама. После того, как он отключился, врач приказал перенести его в наблюдательную палату и распорядился держать под особым надзором.
На следующий день, как только Сергей Анатольевич пришел в себя, его попросил к себе зав. отделением. Больной выглядел мрачным и изможденным, взгляд помутнел, лицо снова сделалось бледным, руки дрожали, голос то и дело срывался.
- Вы помните, что с вами произошло прошлой ночью? - осведомился врач.
- Лучше бы не помнил - отчаянно вертел головой Вьюгин - это было ужасно... Ужасно!
- Значит вас снова преследуют ночные кошмары? Постарайтесь успокоиться и расскажите все по порядку
Вьюгин тяжело вздохнул, спросил разрешения закурить и получив его «в виде исключения», подошел к приоткрытому окну кабинета. Он молчал, очевидно собираясь с мыслями, глубоко вдыхая пахучий сигаретный дым.
- Этой ночью мне, по какой-то непонятной причине, совершенно не спалось - начал он наконец - Не знаю сколько прошло времени, после того как в палатах отключили свет - я услышал странный шелестящий шум откуда то сверху. Я поднял голову - по потолку полз человек! Вернее, существо, похожее на человека. На нем не было одежды, невероятно худое бледно-синюшное тело, оно двигалось на четвереньках. После нескольких коротких перебежек тварь повисла у меня над головой и вывернула шею на 180 градусов. Это был он... рыло искажено лютой, ядовитой злобой... выпученные глаза, горящие ненавистью маленькие красные зрачки... синий рот с торчащими крысиными резцами... презрительно кривился... «Загрызу! Загрызу! Загрызу!» - яростно прорычала гадина. Затем из темных углов палаты зазвучали еще голоса: «Уничтожим! Сожрем! Загрызем!..» На стенах плясали их уродливые тени… И тут мои нервы не выдержали… я дал волю своему страху!
- Возможно это обычный дурной сон? - предположил врач, обдумав услышанное - Видите ли, галлюцинаторные образы, не так давно вызвавшие у вас сильнейшие эмоциональные переживания и безусловно отложившиеся в подсознании, просто всплывают из недр вашей памяти. Длительные стрессы часто вызывают реалистичные ночные кошмары.
- Это был не сон, - горько ухмыльнулся Вьюгин, - я видел их также отчетливо, как вижу вас.
Врач покачал головой, было досадно. Пациент вроде бы шел на поправку, но увы, болезнь оказалась сильнее, непродолжительное затишье быстро сменилось новым обострением. Он снова решил вернуться к лечению психотропными препаратами и повторить всю процедуру сначала. Однако на этот раз добиться значительных улучшений в состоянии больного, к сожалению, не удалось. Несмотря на то, что Сергей Анатольевич больше не жаловался на кошмарные видения, от пережитого шока он так и не оправился. Вьюгин все больше впадал в состояние меланхолии, ухо
Так прошел месяц. А потом в правом крыле общего отделения случился пожар. Как выяснили впоследствии, возгорание произошло из за короткого замыкания в неисправной электросети. Огонь не успел обширно распространиться по этажу, тем не менее большинство помещений заволокло густым удушающим дымом, всех постояльцев пришлось в срочном порядке эвакуировать в соседние корпуса, была дикая суматоха. После того как силами прибывшей пожарной команды пламя удалось потушить, паника понемногу улеглась, благо пострадавших не оказалось. Когда же пациентов стали размещать по пустующим палатам, выяснилось, что один из них пропал. Сверившись со списками, выяснили - пропавшим оказался Сергей Анатольевич Вьюгин. Группа санитаров во главе с зав. отделения отправилась на поиски. Сначала прошлись по всем этажам здания, тщательно осматривая каждый угол, затем прочесали прилегающую к больнице территорию, а также окружавший ее лесной массив. Но ни самого беглеца, ни его следов найти не удалось. Оставалось только обратиться с заявлением о пропаже в полицию.
Тем временем администрация психбольницы, подсчитав убытки после косметического ремонта обгоревших помещений, по настоянию пожарной инспекции приняла решение заменить старую алюминиевую проводку на медную. За помощью обратились в ближайшую электромонтажную службу; и вскоре по больничным коридорам и палатам сновали люди в спецовках. Они штробили стены, тянули и прокладывали кабеля, устанавливали оборудование, попеременно обесточивая разные части здания.
В один из таких шумных рабочих дней двое электриков прибежали на главный пост и потребовали вызвать полицию. Они рассказали, что спустились в подвал правого корпуса и в поисках распределительных щитов обнаружили труп в одном из дальних подвальных закутков. Сначала молодые люди почувствовали удушливый сладковатый смрад, доносившийся вместе со сквозняком из глубины темного коридора. По мере их продвижения вперед неприятный запах усиливался и скоро стал совсем нестерпимым. Рабочие справедливо решили поставить в известность администрацию и, остановившись, пошарили вокруг лучами фонарей, пытаясь отыскать зловонный источник, заглянули в ближайшие помещения заброшенных бытовок. Они рассчитывали обнаружить кучу гнилых отходов или разложившуюся тушу бродячего животного, а в итоге наткнулись на мертвое человеческое тело.
Через четверть часа прибыли сотрудники полиции и в компании главврача, а так же обнаруживших тело электриков, спустились в подвал. Покойный лежал, прислонившись плечом к стене, в самом углу темной сырой комнаты - бывшей бойлерной. Само собой, им оказался не кто иной, как исчезнувший три с лишним недели назад Вьюгин. Как позже рассказывали любопытствующим врачам и практикантам полицейские, проводившие осмотр места происшествия - даже их пробирала мелкая неприятная дрожь при виде его опавшего лица, облик которого исказила гримаса предсмертного ужаса, застывшего в помутневших зрачках широко раскрытых глаз. Его черты заострились, мышцы скривило агональной судорогой, нижняя челюсть отвисла. Кроме того, тело мертвого Вьюгина сплошь покрывали крупные укусы, заметно проступающие сквозь тонкую больничную одежду, конечности были частично изъедены, горло будто перегрызли. Это последнее обстоятельство виделось особенно жутким для тех, кто знал о предмете кошмарных галлюцинаций покойного. Определить природу укусов на месте оказалось достаточно сложно. Криминалисты посчитали, что останки погибшего стали добычей голодных подвальных крыс; хотя подсобники хозяйственной службы, хранившие в подвале часть инструмента и уборочный инвентарь, уверяли, будто никаких крыс там давно не видели.
Осмотрев место и опросив нескольких врачей и медсестер, дежуривших в ночь, когда случился пожар, а так же отдельно побеседовав с зав. отделением, следователь заключил: во время суматохи Вьюгин, пребывавший, судя по всему, в состоянии помутненного сознания, а также гонимый преследовавшими его страхами, потеряв ориентацию в пространстве, спустился в подвал и, окончательно заблудившись, забился в ближайший укромный угол, где в итоге и скончался от сердечного приступа. Покончив со всеми формальностями, сотрудники правоохранительных органов погрузили тело в «труповозку» и, пообещав связаться, если возникнут дополнительные вопросы, уехали.
Эта история произвела сильное впечатление на больничный персонал и здешних постояльцев и на несколько последующих дней стала предметом живейших обсуждений. Представить только: бедный Сергей Анатольевич, нечаянно загнавший себя в ловушку, один в темноте, окруженный образами зловещих чудовищ, созданных его воображением, бьющийся в истерике и отчаянно зовущий на помощь. Ужасная смерть!
Позже мой бывший однокурсник, подрабатывающий по ночам санитаром в морге судебно-медицинского экспертного бюро, рассказал, что установить, кому именно принадлежали укусы, оставленные на теле «того самого Вьюгина», так и не удалось. По характеру зубных отпечатков они действительно очень напоминали крысиные, но при этом даже самый огромный в мире пасюк не мог обладать настолько длинными и толстыми резцами. В отчете так и записали: «…раны от укусов неизвестного происхождения…».
"Парень 30 лет, шизофреник. С некоторых пор начал испытывать влечение к мужчинам и понял, что он грешник и будет гореть за это в аду. Дальше следите за шизофренической логикой - он взял нож и пошел на улицу, решив, что если напасть на кого-либо, то на крики жертвы сбегутся злые мужики и насмерть закидают его камнями, что автоматически сделает его мучеником. А мученики всегда попадают в рай. Но прохожие почему-то не забили его камнями, а просто обезоружили и скрутили, после чего вызвали полицию. А оттуда горе-мученик вскоре отправился к нам в клинику".
Ой, зараз набіжить лібералів та інших правозахисників! І вони хором заголосять: "Який жах! Ви порушуєте права бідного-нещасного содоміта! Він, біднятко, теж має право самовиражатися!".
А оце не пам'ятаю, чи ділився посиланням... Художня новела, але досить реалістично відтворено внутрішній світ , причому це реальний синдром (назву так не згадаю), коли пацієнтові здається, що реальність навколо населена монстрами, демонами, лихими парфумами та іншою нечистю.
Святослав Логинов. В ОСАДЕ
Кінцівка аж трагікомічна - коли псих викликає собі МЧС...
Жила-была в Швеции, в Гётеборге девушка. Звали ее Элин Кранц (Elin Krantz). Было ей 27 лет, не было у нее ни мужа, ни детей, но была у этой девушки мечта, чтобы все нации перемешались в Швеции, ибо она считала, что культура ее страны ничем не лучше людоедской или мусульманской или какой-либо другой. Призывала она в социальных сетях (группа "We like diversity" в Facebook) к мультикультурализму и даже снялась в ролике, где он пропагандируется.
И вот, как то раз едет мультикультуралка в травмае в 5 утра из клуба.
И приглянулась она любителю всего мультикультурного, 23-летнему шведо-негру то ли из Сомали, то ли из Эфиопии (у которого уже и жена, и парочка детей имелась, несмотря на молодые годы).
И пошел он за ней следом. И избил он мультикультуралку. И изнасиловал он ее.
И после того как изнасиловал, раздвинул ей ноги и бил по половым органам камнями пока она не умерла.
За что боролась, на то и напоролась.
Вот такая грустная сказка. Мультикультурализм называется.
Самое интересное, что полиции после поимки этого урода было строго-настрого запрещено называть его имя и национальность.
А когда это сделал депутат парламента Андерс Лэндер, всешведский хор мультикультурников смешал его с навозом...
От тому й не люблю лібералів: за на перший погляд розумними і правильними словами вони приховують отруйну демагогію.
Одна из самых страшных видеоигр
Я только что прошел одну из самых страшных видеоигр, которые только существуют. Только выслушайте меня, прежде чем говорить что-то вроде: "Да ты видать школьник, боящийся всего подряд". Нет, меня обычно не пугают "страшные" игры или фильмы. Я играл во множество хоррорных игр и видел немало фильмов ужасов в своё время. Единственные игры, которые хотя бы чуточку меня напугали - это Пенумбра и Condemned, остальные же просто вызывали зевоту. Но эта игра была чем-то совсем иным.
В ней не было никакой предыстории. Как только я выбрал пункт "Играть", меня тут же забросило в саму игру. Тем не менее, я сумел собрать по кусочкам, что из себя представляет сюжет, после того как полностью прошел этот долбаный генератор кирпичей. Очевидно, что в этой игре вы - сумасшедший, наше имя никогда не упоминается, хотя его можно узнать, присмотревшись повнимательнее к главному меню, и по какой-то причине вы сбегаете из камеры, в которой вас содержали. Из-за ужасного психического состояния протагониста коридоры клиники представляются ему как тёмный до черноты лабиринт, единственный источник света в котором - стены, испускающие мертвенно-синее свечение.
Наш персонаж, по-видимому, какой-то свихнувшийся каннибал, которым вы едва можете управлять. Его можно заставить поворачивать, перед тем как он врежется в стену, но не более. И он постоянно стремится схватить любой досягаемый предмет и съесть его, всё, что встречается ему на пути, оказывается у него в глотке.
Во время игры вас преследуют несколько отвратительных монстров. Вы ничем не можете им навредить, и если вы просто приблизитесь к одному из них, вы покойник. Чудовище хватает и медленно разрывает вас в сопровождении ужасных звуков распарываемого на части тела.
Вы можете, тем не менее, съесть непонятные объекты, спрятанные в лабиринте, после которых ваш персонаж становится еще более неуправляемым. В этом состоянии этот психопат может буквально пожирать преследующих его монстров - он просто подбегает к ним и заглатывает целиком.
У меня не хватает слов чтобы описать, насколько ужасна и отвратительна эта игра, к тому же я не хочу раскрывать все её секреты. Просто попробуйте поиграть в неё сами. Сделайте в Google запрос по слову "Pacman", и вы без труда найдёте её.
О-о-о!!! Ця штука подерла мене на джунгарських хом'ячків... Я, було, подумав, що це якась люта броділка. Такий собі гібрид Diablo та Counter-Strike з елементами Might And Magic...
А вот шутить с психически больными действительно не надо. Я кажется уже выкладывала здесь историю (искренне надеюсь, что это байка, потому что если реальность, то этого студента прибить мало!):
"в психиатрическую больницу поступила женщина с жалобами на то, что у нее "по венам рыбки плавают". ну, в общем, спустя какое-то время это состояние купировали и на одном из обходов показали ее студентам. она рассказывала, что все уже хорошо, что "рыбок вывели" и они ее больше не беспокоят. и тут один очень умный парень додумался у нее спросить: "рыбок-то вывели, а вдруг они там икру отложили?". и все, тетя опять рехнулась".