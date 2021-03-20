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Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного. ФОТО

Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного. ФОТО

Вчора, 19 березня, в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок обстрілу позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем загинув житель Миколаєва Андрій Володимирович Грабар, молодший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті обстрілу позицій мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем загинув наш побратим молодший сержант Грабар Андрій Володимирович. Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю... ", - зазначається в повідомленні.

Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного 01

Читайте також: За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС

Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного 02
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Топ коментарі
+30
Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного - Цензор.НЕТ 2726
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20.03.2021 10:44
+30
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть російським катюгам на нашій , Богом даній, землі !
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20.03.2021 10:53
+22
И сколько это можно терпеть?? Шо нельзя достойно ответить!!!!!!
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20.03.2021 10:41
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И сколько это можно терпеть?? Шо нельзя достойно ответить!!!!!!
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20.03.2021 10:41 Відповісти
Можно. И отвечаем. Если Вам интересна конкретика - смотрите сепарские ресурсы и какой у них скулеж.
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20.03.2021 11:39 Відповісти
Проблема в том, что сепары постоянно ноют про наступление ВСУ, негров снайперов и прочее, так они выбивают финансирование из Москвы
Хочется, что бы наша армия могла открыто заявлять о своих операциях, чего нам скрываться, мы защищаем свою землю!
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20.03.2021 15:14 Відповісти
Мдеее!!! Ти скільки днів на 0 був??? Якісь проблеми в тебе аналетіга *******! Відкрито заявляти??? Тобто я в квадраті 25 буду працювати 1.2 по кадрату 29?? Щоб всі сье?? Ти ж походу дебіл даже відстані не знаєш від і до?
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20.03.2021 21:31 Відповісти
Путин, чтоб ты сдох.
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20.03.2021 12:29 Відповісти
И ,желательно,со всеми кто в его глазах "увидел мир"!
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20.03.2021 12:46 Відповісти
Давайте. Вы на передке?
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20.03.2021 15:30 Відповісти
Я на передке. Пески. Тебя когда ждать?
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20.03.2021 23:10 Відповісти
Я тебе зачем?
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21.03.2021 06:16 Відповісти
Судя по немецкому VPN, ты на германском передке?
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21.03.2021 06:19 Відповісти
Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного - Цензор.НЕТ 2726
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20.03.2021 10:44 Відповісти
шо гарантик, каждый день 1-2 и вдобавок раненые и покалеченные! это шо ермаковское перемирие которое лучше чем война? ну давай тогда стену делать и ров и морозить все сношения с долбо е б а ми лугандонрвскими, ты ведь никак не прймешь что с плешивым из кремля договорится не проходит.... делай хоть шо нибудь. кроме закрытия каналов после окрика Штатов ведь ничего больше нет.....
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20.03.2021 10:50 Відповісти
Война - худое дело. Я знаю, о чем говорю. А вот отгородиться минными полями - это да! Это давно нужно было сделать. И никаких "туда-сюда". Или - или. А то как в том анекдоте - Куме, ви вже опрєдєліться: або туди, або сюди.
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20.03.2021 11:37 Відповісти
Я трішки не зрозумів!! Конкретизуйте! Яким чином мінні галявини зашкодять прилітанню 80-82???
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20.03.2021 21:22 Відповісти
Они перешкодят распространению ваты.
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20.03.2021 23:11 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть російським катюгам на нашій , Богом даній, землі !
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20.03.2021 10:53 Відповісти
Кто ответит за преступные приказы о разведении войск? Почему мы не возвращаемся на прежние позиции? Вечная память герою..
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20.03.2021 11:16 Відповісти
Стремное место... Мы там стояли в 2015. Земля тебе пухом, брат! Знаю, что за тебя уже отомстили. У сепарни скулеж.
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20.03.2021 11:35 Відповісти
Відвели війська, забрали розвідку, заборонили використовувати дрони, заборонили стріляти і навіить дивитися в сторону ворога і цим дали їм можливість пілдійти ближче, зробити свої "секрети", наповнити схованки боеприпасами і мінами, замінірувати наші території в тилу, наробити розтяжок в наших окопах. То хто в цьому винен? Винен передусім нарід 73% які привели до влади дизертирів і ворогів України, які за наш рахунок і життя наших найкращих, мріяли здобути славу миротворця, але не розуміючи що це таке. Звичайно винен і головнокомандувая, начальник штабу і "єрмаковське кодло", яке засіло в тилу нашох армії, а точніше, прмямо в її серці.
Царство Небесне, захиснику. Співчуття рідним!
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20.03.2021 11:36 Відповісти
Ну вот не ври) БПЛА как летали, так и летают. ССО и ГУР работают. Арта бьет на подавление.
Но это не отменяет факт наличия преза - зебила
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20.03.2021 11:38 Відповісти
А навіщо мені брехати? Звичайно, зрозуміли, що обкакалися тупими командами і почали повертати дрони, відкривати вогонь у відповідь і проводити розвідку. Я там зрозуміло написав, що забороняли і дали можливість зайти ворогу і закріпитись на нових позиціях.
https://prm.ua/pozitsiyi-zsu-u-zoni-oos-pochali-vidviduvati-kontroleri-pereviryayut-nevikoristannya-droniv-ta-pripinennya-vognyu/

Позиції ЗСУ у зоні ООС почали відвідувати "контролери": перевіряють невикористання дронів та припинення вогню
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20.03.2021 13:37 Відповісти
Давай к нам, а? Лично убедишься
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20.03.2021 23:07 Відповісти
Вы находитесь там?
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20.03.2021 14:53 Відповісти
угу. Пески
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20.03.2021 23:05 Відповісти
Сердце болить! Андрію Світла пам'ять, батькам - сили жити далі!
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20.03.2021 12:01 Відповісти
А кто-то до сих пор сомневается в том, что Путин убийца.
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20.03.2021 12:42 Відповісти
Гарний молодий хлопець!Жити та радуватись життю!Скільки із-за шизофреніка карлика людей ляже в землю?Будь проклята Росія з біснуватим недофюрером!
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20.03.2021 12:53 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного - Цензор.НЕТ 3145

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного - Цензор.НЕТ 4602
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20.03.2021 12:58 Відповісти
Вічна пам'ять загиблому Захиснику України. "Пєрєміріє" продовжується
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20.03.2021 13:03 Відповісти
..а ненаша 73%ная говнокомандуючая Зеля Мылотворица в глубокой ОПе, в тылу, "лично подносит боеприпасы" хйлу..(
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20.03.2021 14:11 Відповісти
Царствия Небесного, р.б.Андрею
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20.03.2021 22:05 Відповісти
Не говори так. Не раб. Рабов в рай не пускают
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20.03.2021 23:12 Відповісти
Р.б. и просто "раб"--две большие разницы.
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20.03.2021 23:34 Відповісти
 
 