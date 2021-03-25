На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили на 5 років позбавлення волі

Cлавутський міськрайонний суд Хмельницької області 22 березня 2021 року визнав винним 30-річного військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України в дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та засудив до 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

У суді доведено, що в жовтні 2017 р. зазначений солдат не з'явився на службу з відрядження, а вирушив додому, де проводив час на свій розсуд. Обвинувачений провину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

Суд врахував всі обставини, наведені прокурором, в тому числі тяжкість злочину і наявність судимості в минулому за крадіжку.

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