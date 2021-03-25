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На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили на 5 років позбавлення волі

На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили на 5 років позбавлення волі

Cлавутський міськрайонний суд Хмельницької області 22 березня 2021 року визнав винним 30-річного військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України в дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та засудив до 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

У суді доведено, що в жовтні 2017 р. зазначений солдат не з'явився на службу з відрядження, а вирушив додому, де проводив час на свій розсуд. Обвинувачений провину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

Суд врахував всі обставини, наведені прокурором, в тому числі тяжкість злочину і наявність судимості в минулому за крадіжку.

Також дивіться: Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція. ФОТО

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Топ коментарі
+12
На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 3122
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25.03.2021 16:46
+6
На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8872
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25.03.2021 16:43
+6
"На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы" -
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F70391-nepidsudnij_litvin_general-vtikach_prodovhuje_nahivatisja_na_ukrajini&usg=AFQjCNHclwJNaToTYT0tG58TAE-Ypuppmw Непідсудний Литвин: генерал-втікач продовжує наживатися на Україні.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F80878-brat_vladimira_litvina_naznachen_pervym_zamestitelem_nachaljnika_suhoputnymi_vojskami&usg=AFQjCNFaHpp7LiJamsOFpBsyCbwVKhH4pw Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
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25.03.2021 16:50
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На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8872
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25.03.2021 16:43 Відповісти
На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 4058
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25.03.2021 16:45 Відповісти
На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 3122
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25.03.2021 16:46 Відповісти
Дезертир дезертиру рознь
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25.03.2021 16:44 Відповісти
А де саме дезертирство?? Людина не вийшла на роботу, але не покинула поле бою під час бойового зіткнення.
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25.03.2021 16:44 Відповісти
Ну ти ідіот!
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25.03.2021 16:58 Відповісти
"На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы" -
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F70391-nepidsudnij_litvin_general-vtikach_prodovhuje_nahivatisja_na_ukrajini&usg=AFQjCNHclwJNaToTYT0tG58TAE-Ypuppmw Непідсудний Литвин: генерал-втікач продовжує наживатися на Україні.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F80878-brat_vladimira_litvina_naznachen_pervym_zamestitelem_nachaljnika_suhoputnymi_vojskami&usg=AFQjCNFaHpp7LiJamsOFpBsyCbwVKhH4pw Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
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25.03.2021 16:50 Відповісти
Влада зелених паяців говорить чітко і ясно - найбільший злочин тепер - це коли ти перестанеш мене захищати.Пофіг все інше - корупція,махінаціі з землею,бізнес на хворих,злодійство і бл...дство - за це або нічого або умовно.Але боронь Боже тебе поставити під загрозу моє сите,веселе,панське життя.Життя,де я ніц не роблю,лишень беру конвертами бабло,насолоджуюсь владою і виступаю на телеефірах,повчаючи тупих українців як їм жити і працювати...
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25.03.2021 17:01 Відповісти
Маемо то, що маемо....
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25.03.2021 17:05 Відповісти
и правильно...
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25.03.2021 18:28 Відповісти
Но не Медведчука, что заправлянт российские танки!
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25.03.2021 22:06 Відповісти
 
 