У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

Дитину госпіталізували 8 березня. За життя хлопчика боролися два тижні.

У Харкові помер 11-річний хлопчик з коронавірусом. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.

"Був діагностований COVID-19 і важка форма герпесвірусної інфекції", - повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.

Повідомляється, що хлопчик потрапив в лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.

Також читайте: Двомісячна дитина померла від COVID-19 на Донеччині, - ОДА

"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - важкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 у Харківській області досі не було.