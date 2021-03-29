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У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

Дитину госпіталізували 8 березня. За життя хлопчика боролися два тижні.

У Харкові помер 11-річний хлопчик з коронавірусом. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.

"Був діагностований COVID-19 і важка форма герпесвірусної інфекції", - повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.

Повідомляється, що хлопчик потрапив в лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.

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"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - важкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 у Харківській області досі не було.

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Топ коментарі
+8
Шкода дитину і батьків. Люди думають, шо герпес - це болячки на губах.
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29.03.2021 15:04
+6
Співчуття батькам дитини 😪
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29.03.2021 14:50
+5
Соболезную.
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29.03.2021 14:48
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Соболезную.
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29.03.2021 14:48 Відповісти
Співчуття батькам дитини 😪
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29.03.2021 14:50 Відповісти
Какое горе родителям. Соболезную.
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29.03.2021 14:51 Відповісти
"У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит", - рассказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар."
Источник: https://censor.net/ru/n3256219

"Герпетический энцефалит - острое инфекционное заболевание, вызываемое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0 вирусом простого герпеса . Характеризуется общемозговыми и очаговыми симптомами поражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 нервной системы . Входными воротами являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 слизистые оболочки или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0 кожа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%92.%D0%9D._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B.%D0%92._%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2 [2] .
Заболевание начинается остро. Сразу поднимается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 температура , проявляются https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1 менингеальные симптомы , возникают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F эпилептические припадки. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80 ликворе обнаруживаются https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1 плеоцитоз с преобладанием https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 лимфоцитов , увеличивается содержание белка, примерно до 2-3 г/л, также проявляется легкая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F ксантохромия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] .
Течение обычно тяжелое. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Летальность намного выше, нежели при других вирусных заболеваниях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1 центральной нервной системы . Последствием часто бывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F деменция . Бывают случаи, когда больной полностью выздоравливает без последствийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] ."
(Wikipedia)
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29.03.2021 14:56 Відповісти
Шкода дитину і батьків. Люди думають, шо герпес - це болячки на губах.
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29.03.2021 15:04 Відповісти
Да-да.
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29.03.2021 15:06 Відповісти
Жалко ребенка, и родителей жалко.
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29.03.2021 15:07 Відповісти
Как сообщается, у ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции. Источник: https://censor.net/ru/n3256219

БРЕХУНЦІ - ТАК МОЖЕ МАЛИЙ ПОМЕР ВІД ВІРУСУ ГЕРПЕСУ І НІЯКИЙ КОВІД

ТУТ НЕ ПРИ ЧОМУ ???
ЩО ЗА ЧАСИ - навіть коли людина помре від (звиняюсь) срачки - ЙОМУ ВСЕ ОДНЕ
ЗАПИШУТЬ ПРИЧИНУ СМЕРТІ КОРОНОВІРУС
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29.03.2021 15:04 Відповісти
Від СНІДу люди теж не помирають.
І так, пневмонію при Ковіді лікують антибіотиками, які аж ніяк не діють против вірусу.

Це вам так, для роздумів...якщо є чим думати.
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29.03.2021 15:14 Відповісти
Дебіл, чи ти думаєш що я не знаю що людині вимикає м язи дихальної системи препарати які затверджені ВОЗ при "лікування" короновіруса, а не сам вірус грипу (пневомонії)
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29.03.2021 16:06 Відповісти
Так, ти дебіл, згоден. І несеш повну маячню.
І тому, що ти дебіл - доведеться розжувати - ВІЛ не вбиваю людину - він знищує її імунитет і вже потім людина помирає від будь-якої бактерії.
Так само і Covid-19 нікого не вбиває сам по собі, але він на стільки виснажує організм людини, що той добивають інші болячки, яким без Ковіду людина успішно протистояла. А у кого цих інших болячок немає?
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29.03.2021 18:25 Відповісти
ДЕБІЛ З ВЕЛИКОЇ БУКВИ - це про тебе.
Нема ніякого вірусу СНІДу, є підкошене здоровля наркоманів - гомосексуалістів
які гинули від пневмонії, короновірусну форму "вірусу СНІДу" ми бачимо вже
біля 30 років. Так що вбиває послаблений організм наркоманів гомосексуалістів
вірус СНІДу якого і природі немає, чи звичайна пневмонія від якої не спрацювує
імунітет наркоманів? Всі віруси грипу короновірусної форми.

Не поспішай - включи розум, може до чогось і допетраєш гєній лішнєхромосомний..

У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота - Цензор.НЕТ 715
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29.03.2021 23:24 Відповісти
"Нема ніякого вірусу СНІДу"


Зрозуміло, адепт теорії змови, тобто - абсолютний ідіот.
Це ти, чи твій кумір, йолопе?
У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота - Цензор.НЕТ 9030
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30.03.2021 01:20 Відповісти
Кончений ти споконвічний дебіл який вірить у теорії про невиліковна хвороби типу
СНІДу а сам не знає що це таке. Дебіл ти свинку хоч не вважаєш невиліковною
хворобою? раздупли свої тупі вірусні мізки і вивчи історію захворювання СНІДом -
люди вмирали не завдяки хворобі, а завдяки лікуванню і експериментальним

преператам. Як що ти нарік з підірваним здоровлям, то тобі не треба сильного
вірусу - ТИ ЗДОХНЕШ І ВІД ЗВИЧЯЙНОЇ ЗАСТУДИ дебіл.
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30.03.2021 14:39 Відповісти
Так, так, не хвилюйся так - і шапочку з фольги не знімай ні в якому разі - бо Білл Гейтс через 5ж вкраде твій мозок.
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30.03.2021 16:07 Відповісти
думаю, спрацював кумулятивний ефект
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29.03.2021 15:27 Відповісти
Який кумулятивний ефект - препарати які затверджені ВОЗ для лікування короновіруса?
Вони відключають дихання людини, тому треба ШВЛ, до речі це таж процедура лікування
якою лікували і СНІД...
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29.03.2021 16:09 Відповісти
Звичайний кумулятивний ефект, дурню - Ковід виснажив організм дитини і організм не зміг чинити спротив Герпесу.
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29.03.2021 18:29 Відповісти
Звичайний є твій дебілізм, бо дебіл, вірус герпесу і сам виснажує організм
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29.03.2021 23:17 Відповісти
А два віруси - виснажують організм ще сильніше - були б у тебе мізки в голові - до тебе б дійшла ця просто істина.
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30.03.2021 01:33 Відповісти
Ти дебіл як що не знаєш що один вірус витісняє інший і два віруса одразу бути не може.
Но дебілам це не критично.
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30.03.2021 14:35 Відповісти
Вже дітей би не чіпали суки. Знають, шо батькам байдуже, від чого помер син, і на цьому спекулюють.
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29.03.2021 15:17 Відповісти
як це ще мaндeль не здогадалась Порошенка сюди приплести......
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29.03.2021 15:28 Відповісти
 
 