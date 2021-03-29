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У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота
Дитину госпіталізували 8 березня. За життя хлопчика боролися два тижні.
У Харкові помер 11-річний хлопчик з коронавірусом. Про це повідомляє Суспільне.
Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.
"Був діагностований COVID-19 і важка форма герпесвірусної інфекції", - повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.
Повідомляється, що хлопчик потрапив в лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.
"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - важкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.
Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 у Харківській області досі не було.
Топ коментарі
+8 Меркава
показати весь коментар29.03.2021 15:04
+6 Amber
показати весь коментар29.03.2021 14:50
+5 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар29.03.2021 14:48
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Источник: https://censor.net/ru/n3256219
"Герпетический энцефалит - острое инфекционное заболевание, вызываемое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0 вирусом простого герпеса . Характеризуется общемозговыми и очаговыми симптомами поражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 нервной системы . Входными воротами являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 слизистые оболочки или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0 кожа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%92.%D0%9D._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B.%D0%92._%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2 [2] .
Заболевание начинается остро. Сразу поднимается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 температура , проявляются https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1 менингеальные симптомы , возникают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F эпилептические припадки. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80 ликворе обнаруживаются https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1 плеоцитоз с преобладанием https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 лимфоцитов , увеличивается содержание белка, примерно до 2-3 г/л, также проявляется легкая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F ксантохромия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] .
Течение обычно тяжелое. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Летальность намного выше, нежели при других вирусных заболеваниях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1 центральной нервной системы . Последствием часто бывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F деменция . Бывают случаи, когда больной полностью выздоравливает без последствийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%95.%D0%90.,_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%93.%D0%A1.,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9D.-1 [1] ."
(Wikipedia)
БРЕХУНЦІ - ТАК МОЖЕ МАЛИЙ ПОМЕР ВІД ВІРУСУ ГЕРПЕСУ І НІЯКИЙ КОВІД
ТУТ НЕ ПРИ ЧОМУ ???
ЩО ЗА ЧАСИ - навіть коли людина помре від (звиняюсь) срачки - ЙОМУ ВСЕ ОДНЕ
ЗАПИШУТЬ ПРИЧИНУ СМЕРТІ КОРОНОВІРУС
І так, пневмонію при Ковіді лікують антибіотиками, які аж ніяк не діють против вірусу.
Це вам так, для роздумів...якщо є чим думати.
І тому, що ти дебіл - доведеться розжувати - ВІЛ не вбиваю людину - він знищує її імунитет і вже потім людина помирає від будь-якої бактерії.
Так само і Covid-19 нікого не вбиває сам по собі, але він на стільки виснажує організм людини, що той добивають інші болячки, яким без Ковіду людина успішно протистояла. А у кого цих інших болячок немає?
Нема ніякого вірусу СНІДу, є підкошене здоровля наркоманів - гомосексуалістів
які гинули від пневмонії, короновірусну форму "вірусу СНІДу" ми бачимо вже
біля 30 років. Так що вбиває послаблений організм наркоманів гомосексуалістів
вірус СНІДу якого і природі немає, чи звичайна пневмонія від якої не спрацювує
імунітет наркоманів? Всі віруси грипу короновірусної форми.
Не поспішай - включи розум, може до чогось і допетраєш гєній лішнєхромосомний..
Зрозуміло, адепт теорії змови, тобто - абсолютний ідіот.
Це ти, чи твій кумір, йолопе?
СНІДу а сам не знає що це таке. Дебіл ти свинку хоч не вважаєш невиліковною
хворобою? раздупли свої тупі вірусні мізки і вивчи історію захворювання СНІДом -
люди вмирали не завдяки хворобі, а завдяки лікуванню і експериментальним
преператам. Як що ти нарік з підірваним здоровлям, то тобі не треба сильного
вірусу - ТИ ЗДОХНЕШ І ВІД ЗВИЧЯЙНОЇ ЗАСТУДИ дебіл.
Вони відключають дихання людини, тому треба ШВЛ, до речі це таж процедура лікування
якою лікували і СНІД...
Но дебілам це не критично.