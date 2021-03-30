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банки (7611) Фонд гарантування вкладів (1504)

За борги банків-банкрутів заплатять їхні колишні акціонери, - Федорів

За борги банків-банкрутів заплатять їхні колишні акціонери, - Федорів

Збитки збанкрутілих банків перестануть бути проблемою тільки держави і вкладників; основна фінансова відповідальність за банкрутства буде покладена на колишніх акціонерів і топкерівників таких банків.

Це станеться в разі реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів. Про це заявив керівник практики реструктуризації KPMG в Україні Юрій Федорів у коментарі виданню "НВ".

Як сказано в публікації, борги Фонду виникли в рік банкопаду, коли з ринку було виведено 95 із 175 збанкрутілих банків і їхнім вкладникам було виплачено за державні кошти майже 90 млрд грн через Фонд гарантування. 80 млрд грн надала Фонду держава у вигляді позик під 10-12% річних, ще 10 млрд грн Фонд виплатив із коштів, накопичених за рахунок вкладів банків. За цими кредитами Фонд досі винен держбюджету понад 111 млрд грн - майже 47 млрд грн основного боргу та ще 64 млрд грн відсотків.

Погашення цього боргу здійснюється за рахунок коштів Фонду, тобто з внесків банків, що працюють, у ФГВФО, і реструктуризація цього боргу була однією з умов відновлення співпраці України з МВФ. Торік Рада з фінансової стабільності (до якої входять Голова та перший заступник голови НБУ, міністр фінансів, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Директор-розпорядник ФГВФО, заступник міністра фінансів) затвердила концепцію і План Реструктуризації боргів ФГВФО. Нею передбачено, що нараховані відсотки будуть погашатися за рахунок коштів, що стягуються з колишніх власників та пов'язаних осіб, чиї дії призвели до неплатоспроможності банків, і надходжень від ліквідаційних процедур, зокрема, продажу активів. Забезпечити ефективність цієї роботи, зокрема, має і нещодавно створена Міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків на чолі з прем'єр-міністром країни.

Таким чином, буде зменшено фінансове навантаження на банки, що працюють, які платять внески до ФГВФО, а держава зможе повернути свої кошти.

"Запропонована схема реструктуризації є найкращим компромісом між ФГВФО і Міністерством фінансів і відповідає найкращим міжнародним практикам реструктуризації заборгованості. Вона передбачає "прощення" боргу, але водночас покладає чи не основну фінансову відповідальність на колишніх акціонерів і топкерівників банків, чия діяльність призвела до неплатоспроможності очолюваних ними установ. Для нас, як для радників та учасників процесу розробки плану реструктуризації, було принципово важливо розробити такий план, який би передбачав справедливий підхід: відповідальність за минулу кризу насамперед несуть посадові особи неплатоспроможних банків, а не банки-учасники Фонду, які працюють", - сказав Юрій Федорів.

За словами експертів, питання реструктуризації боргів Фонду має бути ухвалено на законодавчому рівні, що дозволить перейти до підвищення гарантованої суми відшкодування за вкладами (зараз становить 200 000 грн). Усі ці три пункти логічно ухвалювати єдиним пакетом, адже тільки тоді їхня реалізація матиме позитивний кумулятивний ефект, крім того, відповідне "пакетне голосування" погоджено Міжнародним валютним Фондом та Радою з фінансової стабільності.
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Топ коментарі
+2
Полностью незаконная бредятина тупорылая!!!
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30.03.2021 11:29
+2
мало убила ,осталось еще как минимум, около 10
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30.03.2021 13:14
+1
Порох, Яценюк и команда навели в первую очередь порядок в банковской сфере - при этом - ГЛАВНОЕ не пострадали простые вкладчики - плодами этой колоссальной реформы мы пользовались - сейчас - шаг вперед и два назад )) факт - мвф не хочет пока иметь дело с Украиной
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30.03.2021 11:19
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Порох, Яценюк и команда навели в первую очередь порядок в банковской сфере - при этом - ГЛАВНОЕ не пострадали простые вкладчики - плодами этой колоссальной реформы мы пользовались - сейчас - шаг вперед и два назад )) факт - мвф не хочет пока иметь дело с Украиной
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30.03.2021 11:19 Відповісти
"долги Фонда возникли в год банкопада, когда с рынка было выведено 95 из 175 обанкротившихся банков и их вкладчикам было выплачено за государственные средства около 90 млрд грн через Фонд гарантирования."
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30.03.2021 12:31 Відповісти
я читать умею - хоть и индеец, с писать грамотно, иногда проблемы))
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30.03.2021 13:13 Відповісти
"я читать умею" - уже неплохо. Теперь нужен следующий шаг: понимать то, что читаешь.
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30.03.2021 13:17 Відповісти
скорее это к тебе относиться - писатель)))
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30.03.2021 13:32 Відповісти
Полностью незаконная бредятина тупорылая!!!
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30.03.2021 11:29 Відповісти
найди их для начала.
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30.03.2021 11:40 Відповісти
Ищите лучше пани Гонтареву в Лондоне которая специально убила половину этих банков.
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30.03.2021 11:44 Відповісти
мало убила ,осталось еще как минимум, около 10
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30.03.2021 13:14 Відповісти
"Убила и в ямку закопала и надпись написала"
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30.03.2021 21:49 Відповісти
Их надо было убить вместе с их владельцами! Этих обнальных помоек было овердохера
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10.04.2021 21:33 Відповісти
Сейчас было смешно......
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30.03.2021 11:45 Відповісти
Коли слова гідність і честь ще щось значили, за неспроможність виплатити борг люди змивали ганьбу кров'ю а якщо ні то з твоєю сім'єю більше ніхто не мав справи тільки цькування і зневага. А що зараз, з цими людьми що обікрали інших співпрацюють, їх обирають в керівники ті кого обікрали, про них не говорять бережуть їх право конфіденційності, тьфу ганьба такому суспільству!
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30.03.2021 12:40 Відповісти
Эти бараны вообще читали Законы Украины?
Абзац второй ч. 2. ст. 3 ЗУ "Про акціонерні товариства":
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.
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30.03.2021 12:47 Відповісти
Это когда акционеры банков сами себе липовые кредиты выдают на всю сумму банковского капитала, тогда они должны отвечать только в размере своих акций?
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10.04.2021 21:34 Відповісти
А чому не крадії Менеджери й не беніфеціари банкрутства Акціонери,теж постраждалі
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30.03.2021 13:06 Відповісти
Ты надеешься что топ менеджмент банка тыряет деньги вкладчиков без ведома акционеров банка?
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10.04.2021 21:35 Відповісти
Є сумніви,що крадій витрачає час на узгодження з міноритарними власниками
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11.04.2021 18:00 Відповісти
 
 